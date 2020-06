Hellejakson aiheuttava sulkukorkeapaine nimensä mukaisesti sulkee tien matalapaineen edestä.

Kesäkuussa Suomea hallinneet helteet johtuvat sulkukorkeapaineesta ja siihen liittyneestä lämpimästä ilmamassasta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Anja Heikkinen kuvailee sulkukorkeapainetta laajaksi paikallaan olevaksi korkeapaineen alueeksi, joka blokkaa matalapaineen reitin.

– Se eroaa tavallisesta korkeapaineesta siten, että se on laaja ja pysyy hyvin paikoillaan.

Tavanomaisesti kesän pidempien hellejaksojen syynä on juuri tällainen korkeapaineen paikallaan olo.

– Sää on tuolloin poutainen, aurinkoinen ja lämmin, Heikkinen kertoo.

Sulkukorkeapaine on tyypillinen kesän lisäksi talvella, jolloin se näkyy selkeänä ja kylmänä säänä sekä pitkinä pakkasjaksoina. Heikkinen selittää, että syksyllä matala- ja korkeapaineiden vaihtelevat enemmän.

– Tuolloin korkeapaine liikkuu länsivirtauksen mukana pois matalapaineen tieltä.

Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo sulkukorkeapaineen alueen kattavan laajalti Pohjois-Euroopan.

– Suomessa korkeapaineen keskus on siirtynyt vähitellen kohti Etelä-Suomea. Lapissa lämpöasteet voivat jäädä perjantaina paikoin 15 asteen paikkeille.

Heikkisen mukaan sulkukorkeapaineen jakso kestää yleensä päiviä tai viikon, mutta parhaimmillaan pari viikkoa.

– Tyypillisesti se on viikon samassa paikassa ja siirtyy sitten muualle, niin kuin tämän hetkisessä tilanteessa. Ennen juhannusta oli epävakaisempaa ja torstaina Suomen pohjoisosissa on jo ollut ukkosta. Ukkosta ja kuurosateita on luvassa perjantaina myös maan keskiosiin.

Sulkukorkeapaine ei tarkoita välttämättä lämpötilojen ennätyslukemia, eikä se purkaudu aina voimakkaina sateina tai ukkosina.

– Kesäsäät vaihtelevat paljon. Sulkukorkeapaine ei ole erityisen poikkeuksellinen kesäkuussa, Heikkinen miettii.

Yleensä kovat sadekuurot syntyvät, jos korkeapaine liittyy matalapaineeseen.

– Ensi viikolla korkeapaine kuitenkin väistyy melko rauhallisesti matalapaineen tieltä, minkä takia sateet jäävät paikallisiksi, Latvala ennustaa.

Sulkukorkeapaineen lisäksi kuumuutta on edistänyt heikkotuulinen sää.

– Ilmamassat eivät ole päässeet sekoittumaan maanpinnan lähellä. Myös maa ja vedet kerkesivät kesäkuun alussa jo lämpenemään, eivätkä ne viilentäneet ilmaa samalla tavalla loppukuussa, Latvala huomauttaa.