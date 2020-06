Kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätys lähellä rikkoutumista Niinisalossa – sitten tuuli käänsi lämpötilan laskuun

Kankaanpään Niinisalossa on mitattu tämän kesän lämpöennätys jo kahtena päivänä peräkkäin.

Kesän tähänastinen lämpöennätys on tehty Kankaanpäässä Niinisalon maasääasemalla Satakunnassa, missä lämpötila nousi parhaimmillaan 33,5 asteeseen. Tilanne on historiallinen, sillä edellinen 33 asteen ylitys kesäkuussa on Ilmatieteen laitoksen mukaan ollut vuonna 1939.

Niinisalossa käytiin torstaina myös hyvin lähellä kesäkuun kaikkien aikojen lämpötilaennätystä, joka on Ähtärissä 24. kesäkuuta 1935 mitattu 33,8 astetta.

Niinisalossa tilanteen kehittymistä on seurattu jännittyneenä.

– Puoli neljän aikaan iltapäivällä oli ensimmäiset merkit siitä, että lämpötila lähtee kohoamaan yli 31 asteen. Sitten puoli viiden aikaan lämpötila oli kohonnut jo yli 31 asteen, Niinisalon maasääaseman johtaja, ylikersantti Toni Muhonen kertoo.

Muhosen mukaan lämpötila kääntyi tuulen vuoksi pieneen laskuun. Iltaseitsemältä asemalla mitattiin enää 30,5 astetta.

Vaikka kaikkien aikojen lämpötilaennätys näyttää jäävän tänään saavuttamatta, Niinisalossa on rikottu tämän kesän lämpötilaennätys jo kahtena päivänä peräkkäin. Eilen asemalla mitattiin 30,8 astetta, mikä oli kuluvan vuoden siihenastinen ennätys.

– Harvinaista, että kahtena päivänä samalle paikkakunnalle osuu, Muhonen sanoo.