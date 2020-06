Joukko nuoria yritti poliisin mukaan hukuttaa alle 15-vuotiaan nuoren maanantai-iltana.

Vantaan kaupungin liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti järkyttyi kuullessaan Kuusijärven uimarannalla tapahtuneesta epäillystä hukuttamisyrityksestä.

Poliisin mukaan joukko nuoria oli painanut ensin alle 15-vuotiaan nuoren veden alle, mutta nuori oli päässyt pakoon ja pakeni laiturin alle. Sen jälkeen joukko nuoria ahdisti nuoren laiturin alle ja pomppi laiturin päällä.

Tilanne oli päättynyt vasta sivullisen väliintuloon. Laiturin alla olleen nuoren voimat olivat siinä vaiheessa jo loppumispisteessä. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä.

– Sanattomaksi vetää... Ei tuollaisessa ole järjen hiventä. En voi käsittää, että tuollaisia ajatuksia edes syntyy. Toivon todella, että kyseinen nuori voi nyt hyvin ja että hän selviää järkytyksestään, Kallislahti mietti.

– Valitettavasti tuollainen kuvaa nykyistä aikaa – nuorten irrallisuutta ja juurettomuutta. Tällaisen tapauksen pitäisi herättää kaikki, Kallislahti lisäsi.

Epäilty hukuttamisyritys tapahtui maanantai-iltana kello 20:n jälkeen, kun uimavalvonta uimarannalla oli jo päättynyt.

Kallislahti korostaa, että uimavalvontaa ei tule sekoittaa järjestyksenvalvontaan.

– Liikuntapalvelut eivät suorita järjestyksenvalvontaa. Uimavalvonnan tehtävä on puuttua, jos vedessä tapahtuu jotakin pelastamista vaativaa. Jos juridisesti selvennettäviä asioita tulee eteen, se on poliisin asia, ja tässähän on kyse epäillystä rikoksesta, Kallislahti korostaa.

Kallislahti sanoo, että Kuusijärven uimaranta on hyvin suosittu. Päivän aikana rannalla voi vierailla 2 000 henkeä nauttimassa auringosta ja vilvoittavasta vedestä.

– Kun käy paljon väkeä, niin siihen porukkaan mahtuu koko väestön kirjo kaikkine hyvine ja huonoine puolineen. Perinteisesti erilaiset ylilyönnit ovat osuneet kesän kuumimpiin päiviin, Kallislahti sanoo.

Kallislahti sanoo, että valitettava tapauksen takia kaupungin elimissä saatetaan alkaa miettiä, miten ulkoliikuntapaikkojen vastuunjaot jatkossa hoidetaan.

Liikuntapalveluilla on Kuusijärvellä vastuullaan ainoastaan uinninvalvontaa, muut vastuut ovat kaupungin Tilakeskuksella (alueen ylläpito, hoito ja järjestyksenvalvonnan järjestäminen). Osa kokonaisuuteen liittyvistä tehtävistä on ulkoistettu kahvilan yrittäjälle erillisellä sopimuksella.

– Vastuunjako on ollut aika sirpaleinen. Mietintään ehkä tule vastuunjaon keskittäminen yhdelle taholle, joka hoitaisi tai koordinoisi kaiken, ettei tule tällaisia väliinputoamistilanteita.