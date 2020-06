Rantapelastaja kyllästyi nuorten kiroiluun ja roskaamiseen uimarannalla Kajaanissa – ”Aiheuttaa minussa hirveää myötähäpeää”

Kajaanin kaupungin uimavalvojien aikaa hukkuu huonosti käyttäytyvien nuorten lastenvahtina olemiseen.

Nuorten häiritsevä käytös Kesäniemen uimarannalla Kajaanissa on saanut kaupungin vetoamaan lasten vanhempiin tiedotteella. Kaupungin mukaan rannan yleinen turvallisuus ja viihtyvyys ovat vaarassa, kun valvojat joutuvat toimimaan huonosti käyttävien nuorten lastenvahteina.

– Kaikista eniten meillä menee nuorten kanssa aikaa siihen, että puutumme heidän kielenkäyttöönsä ja yleiseen käyttäytymiseen. Eihän siinä mitään, jos he olisivat keskenään rannalla, niin minun puolesta huudelkoot, mitä haluavat. Mutta niin kauan, kun täällä on muita, lapsia ja perheitä, se ei ole hyväksyttävää, rantapelastaja Jyri Piispanen sanoo.

Piispasen mukaan nuorten yleisessä kielenkäytössä joka toinen sana on vittu ja pienimmästäkin asiasta aletaan huutaen kiroilla. Nuoret puhuvat kovaan ääneen, koska kaikki puhuvat yhtä aikaa ja rannalla on niin paljon porukkaa, että heidän on huudettava toistensa yli.

– Toinen ongelma, johon puututaan, on roskaaminen. Tänäkin aamuna keräsin täältä 15–20 minuuttia roskia, Piispanen kertoo.

Nuoret liikkuvat rannalla 10–20 hengen porukoissa. Moni ajaa pomolla polkua pitkin metsänreunaan, eikä jätä moottoriajoneuvoaan parkkipaikalle. Pahinta häiriötä aiheuttavat yläasteikäiset nuoret.

– Joka kesä lautoja revitään rakenteista jonkun verran. Viime kesänä pukkarien ja vessojen katolla oli kävelty ja kattolautoja jouduttiin korjaamaan.

Piispasen mukaan nuorten käytökseen puututaan, koska se vaikuttaa rannan yleiseen viihtyvyyteen. Kun heille sanoo asiasta, yleisin reaktio on näsäviisastelu tai vastuun pakoilu.

– Eihän kukaan perhe halua tulla tällaiselle rannalle, missä on tällaista kielenkäyttöä. Se aiheuttaa minussa hirveää myötähäpeää ja siihen on pakko puuttua, koska se ei ole millään tavalla soveliasta.