Koronakartassa Ruotsi hehkuu punaisena – EU:n kiivaimmassa pesäkkeessä tauti leviää uusille alueille

Suomessa koronaviruksen tartuttavuusluku on painunut 0,4–0,75 välille. Samaan aikaan Ruotsissa tapausmäärät kasvavat.

Suomessa koronaviruksen tartuttavuusluku on painunut 0,4–0,75:n välille. Se merkitsee sitä, että tilanne on rauhallinen ja epidemia kuihtuu.

– Se tarkoittaa sitä, että henkilöitä, joilla on tämä sairaus, paranee koronasta nopeammin kuin uusia tapauksia todetaan, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön tilannekatsauksessa.

Vielä kesäkuun 11. päivän koronakatsauksessa tartuttavuusluku oli 0,7–0,8.

Samaan aikaan epidemiatilanne Ruotsissa on vakava. Siellä on todettu viimeisten kahden viikon aikana väkilukuun suhteutettuna eniten tartuntoja EU-maissa. Euroopan tautikeskus ECDC:n karttakuvassa Ruotsi hehkuu tummanpunaisena.

– Euroopan tautikeskuksen kuvassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta nähdään, että naapurimaamme Ruotsi Brasilian ja Saudi-Arabian ohella maina, joissa väkilukuun nähden tauti on kovin aktiivinen, Puumalainen sanoi.

Puumalaisen mukaan Ruotsissa todettujen tapausten määrä on kasvanut myös siitä syystä, että siellä on viime viikkoina tehty aiempaa enemmän koronavirustestejä ja myös lieväoireisia on testattu. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on koko maassa laskenut. Epidemia leviää kuitenkin Ruotsin sisällä uusille alueille.

– Norrbottenin tilanne on hankala ja huolestuttavakin. Siellä on käynnissä paikallinen epidemia, jossa tapausmäärät ovat kasvaneet ja terveydenhuollon toimijat ovat olleet koetuksella.

Norrbottenissa pienessä Jällivaaran kunnassa koronaan sairastuneiden määrä on kasvanut viime viikolla radikaalisti. Ennen toukokuun puoliväliä pohjoisessa kunnassa ei ole ollut käytännössä lainkaan koronatapauksia.

Ilta-Sanomat kysyi, millainen riski on, että tartunnat lähtisivät leviämään esimerkiksi työmatkalaisten mukana Suomeen.

Kevään ja alkukesän aikana Suomessa on todettu vain yksittäisiä Ruotsista peräisin olevia tartuntoja, Puumalainen sanoi tilannekatsauksessa.

– Epidemiologinen raja on säilynyt hyvin selvänä, eikä Ruotsin tilanne ole heijastunut Suomeen päin.