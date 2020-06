Katso reaaliaikaisesta taulukosta missä on Suomeen kuumin paikka juuri nyt!

Ennätyslämpöjä hipovissa lukemissa mennään!

Tänään on kuluvan kesäkuun lämpimin päivä.

IS seuraa lämpötilan kehittymistä alla olevalla taulukolla. Taulukkoon listautuu automaattisesti Ilmatieteen laitoksen jakama säädata.

Jos taulukko ei näy, katso se tästä

– Todennäköisesti 31 rikkoutuu usealla mittausasemalla sisämaassa maan etelä- ja keskiosissa. Se jää nähtäväksi, ottaako joku asema kaulaa muihin, pohti Forecan meteorologi Juha Föhr torstaiaamuna.

Föhrin mukaan kaikkein lämpimintä ilmamassa on maan länsiosissa. Toinen vaihtoehto on, että kuuminta on kaakossa, sillä ilmamassa kulkee sinnepäin luoteisen ilmavirtauksen mukana, Föhr kertoo.

Forecan paikkakuntakohtaisen ennusteen mukaan torstain korkein lukema mitataan Haminassa, missä lämpötila nousee 33 asteeseen. Ennusteen toiseksi korkein lukema on Seinäjoella, 32 astetta.