Päivän mittaan lämpötilat kipuavat tunti tunnilta korkeammalle. Jopa kaikkien aikojen kesäkuun lämpöennätys voi rikkoutua torstaina.

Jo eilen keskiviikkona lämpötilat paukkuivat yli 30 asteen monin paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Tästä päivästä on tulossa vieläkin lämpimämpi, sillä ilmamassa on noin asteen lämpimämpi kuin eilen.

– Todennäköisesti 31 rikkoutuu usealla mittausasemalla sisämaassa maan etelä- ja keskiosissa. Se jää nähtäväksi, ottaako joku asema kaulaa muihin, pohtii Forecan meteorologi Juha Föhr.

Föhrin mukaan kaikkein lämpimintä ilmamassa on maan länsiosissa. Toinen vaihtoehto on, että kuuminta on kaakossa, sillä ilmamassa kulkee sinnepäin luoteisen ilmavirtauksen mukana, Föhr kertoo.

Forecan paikkakuntakohtaisen ennusteen mukaan torstain korkein lukema mitataan Haminassa, missä lämpötila nousee 33 asteeseen. Ennusteen toiseksi korkein lukema on Seinäjoella, 32 astetta.

– Se, mennäänkö 32 tai peräti 33 asteen yli, on täysin mahdollista. Ne havainnot ovat todennäköisesti hajalaukauksia. Joka tapauksessa selvemmin kuin eilen yli kolmenkympin ollaan menossa.

Rannikot jäävät edelleen sisämaata viileämmäksi. Hellettä on Pohjois-Suomea myöten ja lähes 30 asteen lämpötiloja voidaan mitata myös Oulun seudulla sisämaassa. Kaikista kuuminta on kuitenkin Etelä- ja Keski-Suomessa.

Paljon on arvuuteltu sitä, voiko tänään rikkoutua jopa kesäkuun kaikkien aikojen lämpöennätys. Se mitattiin vuonna 1935 Ähtärissä, kun lämpötila nousi 33,8 asteeseen.

– Tyypillisesti ei tule niin lämmintä, mutta joku asema saattaakin yks kaks ollakin niin lämmin. Säähavaintoasemia on myös luontaisesti lämpimämmillä paikoilla. Se on arpapeliä ja kaikki on mahdollisuuksien rajoissa, Föhr arvioi.

Föhrin mukaan lämpöennätys saatetaan tehdä samalla suunnalla kuin 85 vuotta sitten.

– Ilmamassa on siellä lämpimintä, mutta kun siellä on meri lähempänä, niin se ei sitä suosi. Jossain voi olla samaa luokkaa olevia lämpötiloja, ettei se siitä paljoa vajaaksi jää.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen erittäin tukalasta helteestä. Tuuletkaan eivät juuri viilennä ilmaa. Föhrin mukaan kesäkuussa ilma on kuitenkin esimerkiksi elokuuta kuivempaa, minkä vuoksi hiki haihtuu iholta nopeammin.

Kaikista kuuminta on todennäköisesti alkuillasta, viiden–kuuden aikoihin.

Kovin tavallisia yli kolmenkymmenen asteen lukemat eivät Suomessa kesäkuussa ole.

– Huippuhelteissä ollaan. Kesät ovat lämmenneet. Ilmastonmuutoksen vuoksi varmaan on aiempaa enemmän näinkin lämpimiä sääjaksoja.