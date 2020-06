Näin Merivartioston partiovene muuttui hetkessä surmanloukuksi – vesi ryöppysi sisään kahden metrin repeämästä

Juhannuspäivänä uponneen veneen takaosaan syntyi kaksi metriä pitkä repeämä, josta vesi tulvi sisään nopeasti.

Loviisan edustalle juhannuspäivän iltana uponnut merivartioston vene nostettiin keskiviikkona ylös merestä. Nosto-operaatiota oli suorittamassa Rajavartiolaitoksen lisäksi pelastuslaitoksen ja poliisin yksikköjä.

Merivartioston vartiolaiva Turvan partiovene PV 183 ajoi karille ja upposi Keipsalon ja Lindholman saarien välissä. Veneessä oli kolmen hengen miehistö, joista kaksi onnistui pelastautumaan, mutta yksi merivartija jäi sisälle uppoavaan veneeseen.

Veneeseen jäänyt merivartija saatiin nopeasti pois veneestä ja kuljetettiin rajavartiolaitoksen helikopterilla Helsinkiin Meilahden sairaalaan. Siellä hänet todettiin kuitenkin kuolleeksi.

Onnettomuus­tutkinta­keskus (Otkes) aloitti sunnuntaina alustavan tutkinnan tapahtumista. Otkesin tutkinnanjohtaja Risto Haimila kertoo, että tekninen tutkinta päästiin aloittamaan heti hylyn noston jälkeen.

Partiovene nostettiin meren pohjasta sen emoaluksen, vartiolaiva Turvan, kyytiin keskiviikkona.

Tässä vaiheessa on selvillä se, että uppoamisen aiheutti veneen peräosaan oikealle kyljelle pohjakosketuksen seurauksena syntynyt isohko repeämä. Repeämän koko on Haimilan mukaan noin kaksi metriä pitkä ja kymmenen senttimetriä leveä. Muita ulkoisia vaurioita veneessä ei havaittu.

Reiän sijainti aluksen takaosassa on aiheuttanut sen, että peräosaan on kertynyt vettä erittäin nopeasti, minkä seurauksena vene on uponnut.

– Siinä tämä nopeus on varmasti yllättänyt ja sen vuodon laajuus mikä siinä on ollut. Se on varmasti yllättänyt kaikki, Haimila avaa tapahtumien kulkua.

Hän ei kuitenkaan suostu vielä ottamaan kantaa siihen, kuinka nopeasti vene todellisuudessa upposi.

– En lähde vielä arvioimaan, koska se on meillä vasta selvittelyjen alla. Joudutaan repeämän koon avulla laskemaan virtausnopeuksia ja katsomaan tilavuuksia. Se selviää tutkinnan kuluessa.

” Jos kaikki tapahtuu erittäin nopeasti, niin se saattaa yllättää ammattilaisenkin.

Turmaan johtaneista syistä Haimila toteaa, että veneen jätössä on tapahtunut jotain, mikä on johtanut yhden henkilön menehtymiseen ja kahden pelastumiseen. Hänen mukaansa kuollut henkilö löytyi veneen sisätiloista, tarkempaan paikkaan hän ei ota kantaa.

Vielä ei ole tietoa siitä, miten ja miksi yksi miehistön jäsenistä jäi veneeseen loukkuun. Kaikki kolme henkilöä olivat ammattitaitoisia merivartijoita, ja alus oli heille ennestään tuttu.

– Jos kaikki tapahtuu erittäin nopeasti, niin se saattaa yllättää ammattilaisenkin. Sen jälkeen, kun vene on saavuttanut jonkinlaisen kriittisen kelluntatilanteen, voi olla, että yksikin litra aiheuttaa silmänräpäyksessä lopullisen uppoamisreaktion.

Veneen oikealla puolella on noin kaksi metriä pitkä repeämä, josta vesi tulvi sisään nopeasti.

Otkes on kuullut eloonjääneitä miehistön jäseniä turmaan johtaneista syistä. Tutkinnanjohtaja Haimilan mukaan on liian varhaista sanoa, mitkä syyt johtivat aluksen pohjakosketukseen ja yhden henkilön kuolemaan. Hän ei suostu kertomaan, mitä kuulemisista on toistaiseksi saatu selville.

– Se on luottamuksellista tietoa, mitä me kuulemisesta saadaan. Se selviää sitten aikanaan meidän tutkintaselostuksesta, Haimila toteaa.

Haimila ei kommentoi myöskään sitä, epäilläänkö miehistön syyllistyneen johonkin virheeseen.

– Sitäkin selvitellään tässä parhaillaan.

Partioveneen hylky oli vielä tiistai-iltana sen emoaluksen, Vartiolaiva Turvan, kyydissä. Se kuljetetaan rajavartiolaitoksen varaamaan tilaan, jossa hylyn teknistä tutkintaa voidaan jatkaa hyvissä olosuhteissa. Otkes arvioi tutkinnan kestävän noin kahdeksan kuukautta.

– Joka tapauksessa alle 12 kuukautta, joka meillä on tällainen ehdoton perälauta näissä tutkinnoissa. Matkan varrella selviää, onko se sitten 7, 8, 9 vai 10 (kuukautta). Mutta suuruusluokka on tuo, Haimila kertoo.

Suuria avoimia kysymyksiä on Haimilan mukaan kaksi: miksi vene menetti vakavuutensa, ja miksi kaikki henkilöt eivät pelastuneet. Seuraavaksi Otkes perehtyy tarkemmin hylyn rakenteeseen ja vesimassan tunkeutumiseen veneen sisään.

– Lasketaan ja arvioidaan sisään päässeen veden määrä ja se, missä vaiheessa vene on menettänyt vakavuutensa ja käyttäytynyt niin kuin on käyttäytynyt, Haimila selostaa tutkinnan seuraavia vaiheita.

Tutkintaa tehdään yhdessä poliisin kanssa. Molemmat selvittävät tapahtumien kulkua, mutta painopisteet ovat erilaiset. Poliisin vastuulla on tehdä kuolemansyyntutkinta ja selvittää kuolemaan vaikuttaneet olosuhteet. Otkes taas selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä ja seurauksia, pelastustoimia ja viranomaistoimintaa.

– Meillä selvitetään tätä koko tapahtumaketjua, ja olisiko siinä jotain opiksi opettavaa ja turvallisuussuositusten myötä annettavaa yleisen turvallisuuden parantamiseksi laajemminkin. Me ei etsitä syyllisiä ja korvausvelvollisia, vaan pyritään estämään tai vähentämään vastaavanlaisia tapahtumia tulevaisuudessa, Haimila kiteyttää.