THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen A-studiossa: ”Riski toiseen aaltoon on edelleen huomattava”

THL:n ylilääkärin mukaan uudet tautiryppäät ovat mahdollisia kesällä.

Suomessa on keskusteltu paljon siitä, onko koronan toinen aalto vielä tulossa. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi tämän illan Yle A-studiossa, että riski toiseen aaltoon on edelleen huomattava.

– Riski [toiseen aaltoon] on edelleen huomattava. Ei tämä pandemia ole minnekään kadonnut. Tautitapauksia on toki hyvin vähän, mutta kyllä se leviämispotentiaali on nähty monessa maassa ja myöskin Suomessa.

– Täytyy olla varovainen ja noudattaa näitä hygienia- ja turvaväliohjeita.

Puumalaisen kertoi pitävänsä mahdollisena sitä, että tautiryppäitä tulee kesän aikana.

– On ihan mahdollista, että kesän aikana tautiryppäitä tulee, kun ihmiset liikkuvat enemmän ja ovat enemmän lähekkäin.

– Kun taudin uhka ei ole enää päivittäin läsnä, unohdetaan käsienpesu ja hakeudutaan ahtaisiin paikkoihin.