Suomen suurin elokuvateatteriketju Finnkino avasi tänään ovensa kolmessa leffateatterissa Helsingissä ja Turussa. IS tutustui erikoisjärjestelyihin.

Finnkino aloitti tänään keskiviikkona teattereidensa porrastetun avaamisen. Helsingissä ovensa avasivat Tennispalatsi ja Itis sekä Turussa Kinopalatsi.

Yllä olevasta videosta näet, millaiset järjestelyt asiakas kohtaa Finnkino Tennispalatsissa.

Elokuvateatterit aukeavat erikoisjärjestelyin. Katsojien turvaväleistä on huolehdittava, eikä ruuhkia saisi syntyä. Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila seisoo Tennispalatsin aulassa ja vaikuttaa innokkaalta. Työpäivä on tiivis, mutta selkeästi mieleinen.

– Mehän olemme saaneet aluehallintovirastolta ohjeistukset siitä, miten elokuvateatterit voidaan avata. Enimmäiskapasiteetti on 500 henkeä salia kohden ja turvaväliä on oltava 1–2 metriä. Olemme tehneet järjestelymme näiden ohjeiden pohjalta.

Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila kertoo, että erikoisjärjestelyjen suunnittelussa on käytetty apuna muun muassa omien työntekijöiden esittämiä kysymyksiä ja Norjasta saatuja kokemuksia.

Saleissa katsojia on joka toisella rivillä niin, että jokaisen katsojan edessä ja takana on tyhjä rivi. Lisäksi seurueiden välissä on vähintään kaksi tyhjää paikkaa. Kaikista salin paikoista täytetään käytännössä 30 prosenttia.

– Ensimmäisellä viikolla paikkoja ei voi vielä varata, mutta heinäkuun alusta lähtien paikkaliput ovat taas myynnissä. Osa lipuista on otettu silloinkin pois myynnistä. Salikartasta näkee sitten vapaat paikat, Wolf-Mannila toteaa.

Erikoisjärjestelyt näkyvät Tennispalatsissa heti, kun astelee pääovista sisään. Vastassa on käsidesipiste ja ilmoitustaulu. Se kertoo, että käteismaksu ei ole vielä mahdollinen.

– Alkuvaiheessa emme ota tosiaan käteistä vastaan. Liput kannattaa ostaa ennakkoon verkosta. Jos haluaa ostaa lipun paikan päällä, pitää olla maksukortti tai mahdollisuus mobiilimaksuun.

Käteismaksu ei ole vielä avajaisviikolla käytössä. Lipun voi ostaa verkosta, maksukortilla tai mobiilimaksulla. Kuvassa vasemmalla on Teräsmies.

Lippuautomaatit on siirretty tavallista kauemmas toisistaan, jotta turvaetäisyys pysyy ohjeiden mukaisena. Lipun voi toki ostaa myös suojapleksin takana työskentelevältä myyjältä – ja tosiaan vain maksukortilla tai mobiilimaksulla.

Aulan lattiaan on liimattu turvaväleistä muistuttavia tarroja. Elokuvateatteri pyrkii välttämään ruuhkautumista myös uudenlaisella lipunleimauksella. Katsoja voi ”piipata” lippunsa itsenäisesti lukijassa ja jatkaa sitten kohti oikeaa salia.

Asiakas leimaa lippunsa punaisen maton vieressä vasemmalla näkyvään lukijaan.

Käytännöstä on saatu jo hyviä kokemuksia Norjan elokuvateattereista.

– Sisaryhtiömme Norjassa on jo avannut teatterinsa ja olemme saaneet sieltä vinkkejä erilaisista käytännön asioista ja haasteista.

Lippujen leimaamisen jälkeen vastaan tulee istumajärjestelyistä kertova kyltti.

Katsojia ohjeistetaan turvaväleistä jo sisäänkäyntipisteellä.

Finnkino on tehostanut myös tilojensa siivousta ja hygieniaa. Työntekijät siivoavat salit jokaisen elokuvanäytöksen jälkeen. Käsidesipisteillä asiakkaat voivat huolehtia itsenäisesti käsihygieniastaan. Työntekijöille on tarjolla muun muassa maskeja ja heille on järjestetty hygienia-asioihin sekä asiakkaiden opastamiseen liittyvää koulutusta.

– Ohjeistamme tietenkin myös niin, että sairaana tai flunssaisena ei kannata tulla elokuviin. Sellaisessa tapauksessa voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun. Vaihdamme sitten toiseen näytökseen tai palautamme rahat, Wolf-Mannila kertoo.

Herkkumyymälän kohdalla huomio kiinnittyy heti pitkään irtokarkkihyllyyn. Jokainen laari on tyhjä. Popcorn-kaapit näyttävät kuitenkin olevan täynnä.

– Herkkumyymälästä saa toki popcornia ja limua. Pillit ovat kuitenkin yksittäispakattuja ja alkuun myydään vain pakattuja herkkuja. Esimerkiksi popcornit on suojattu kannella, jotta kukaan ei pääse vahingossakaan koskemaan niitä.

Irtokarkkeja ei voi vielä ostaa.

Herkkupuolella itsepalvelukassat on asetettu riittävän turvavälin päähän toisistaan – samaan tapaan kuin lippuautomaatit. Kassat on suojattu plekseillä.

Jatkamme matkaamme yhteen Tennispalatsin saleista. Ulkopuolella on jälleen yksi käsidesipiste ja sisällä joka toinen rivi on merkitty tyhjäksi.

Salissa 3 on yhteensä 346 paikkaa. Lippuja on myynnissä 30 prosenttia – eli yhteensä saliin mahtuu kerralla 103 katsojaa. Tyhjäksi jää 243 paikkaa. Tilaa on, vaikka näytös olisi loppuunmyyty.

Koulutuksessa olleet Finnkinon työntekijät havainnollistivat, millaiset turvaetäisyydet katsojien välillä on elokuvasaleissa.

Koronakevät on ollut rankka kaikille elokuvateattereille, niin myös Suomen suurimmalle ketjulle Finnkinolle. Kun leffateatterit sulkivat koronaviruksen leviämisen vuoksi ovensa maaliskuun puolivälin jälkeen, tulovirrat katkesivat. Kulut jatkoivat pyörimistään.

Finnkino lomautti merkittävän osan henkilöstöstä, ja huhtikuussa Suomen Kuvalehti uutisoi, että Finnkino ei maksanut lipputuloja elokuvien levittäjille.

Hannele Wolf-Mannilan mukaan laskut on kuitenkin saatu maksettua tai niiden maksamisesta on tehty maksusuunnitelmat.

– Meillä oli haasteellinen tilanne, kun tulovirrat loppuivat. Silloin maksuihin tuli viivästyksiä. Se oli valitettavaa. Osa on saatu hoidettua ja kaikkien muiden kanssa on tehty maksusuunnitelma. Olemme kyllä sitoutuneet hoitamaan siltä osin velvollisuutemme.

Valoa on siis tunnelin päässä. Miltä näyttää tuleva elokuvakesä ja -syksy?

– Meillä on vuosittain pari sataa ensi-iltaa. Kyllä se lähtee tästä rullaamaan. Syksyn ohjelmisto näyttää siltä, että siellä on ajoittain jopa melkein ruuhkaa. Syksyyn ja talveen on siirtynyt paljon elokuvia.

Ensimmäinen ensi-iltansa saava suuri Hollywood-tuotanto on Christopher Nolanin Tenet. Heinäkuun lopusta lähtien valkokankailla pyörivän vakoiluelokuvan on määrä aloittaa elokuvateattereiden matka toden teolla uuteen normaaliin.