Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo päätti vastata ilmiselvälle huijarille Facebookissa – lopputuloksena hulvaton viestinvaihto

Elokuvaohjaaja inspiroitui hauskoista keskusteluista niin, että suunnittelee jo romanssihuijareihin perustuvaa tv-sarjaa.

Elokuvaohjaaja Kaisa Rastimo jakoi juhannusviikolla Facebook-profiilissaan romanssihuijarin kanssa käyneensä keskustelun. Nyt julkaisulla on jo lähes 1500 jakoa.

Päivityksellään Rastimo halusi viihdyttää seuraajiaan, mutta myös varoittaa muita vastaavanlaisista tilanteista.

– Tiedän, että kaltaiseni keski-ikäiset naiset saavat paljon kaveripyyntöjä ”texasilaisilta insinööreiltä”.

Rastimolle oli alusta alkaen selvää, että kyseessä oli huijari.

– Kiinnostukseni heräsi, koska nimi oli suomalainen ”Mikko Nieminen”. Päätin tehdä vähän tutkivaa journalismia.

Kaisa Rastimolta saaduissa kuvissa Mikko Niemisen kommentit eivät näy Facebook-keskustelussa, koska valeprofiili poistettiin ennen kuvakaappauksen ottoa.

Rastimo kertoo nauraneensa kippurassa kotona kommentteja kirjoittaessaan. Lopulta viestittelyssä meni koko ilta.

– Se oli todella koukuttavaa! Google-kääntäjä teki huijarin kommenteista ratkiriemukkaita, Rastimo nauraa.

Facebook-julkaisussa ei käy ilmi, miten tarina päättyy. Rastimo kertoo saaneensa huijarilta tilinumeron seuraavana päivänä iltapäivällä.

– Tuli mieleen, että siellä ollaan jossain toimistossa. Touhu vaikutti todella järjestelmälliseltä.

Rastimo aikoo julkaista keskustelun toisen osan Facebook-tilillään loppuviikosta. Toisessa osassa on myös luvassa hauskaa dialogia.

Elokuvaohjaajaa ihmetyttää julkaisun saama suuri suosio.

– Ihmisillä tuntuu olevan paljon samanlaisia kokemuksia. Olen miettinyt, että tästä saisi hyvän sitcom-sarjan!

Lue koko keskustelu jutun lopusta.

Nettiromanssihuijaukset yleistyvät

Viimeisin romanssihuijaritapaus koskee 60-vuotiasta kokkolalaismiestä. Miehen epäillään huijanneen eri puolilla Suomea ainakin 37 naista romanttisilla valheilla taloudellisesta hyötyä hankkien. Naisilta saadut hyödyt vaihtelivat tuhansista jopa satoihin tuhansiin euroihin.

Keskusrikospoliisin tietoon tulee vuosittain toista sataa nettiromanssihuijausta. Niin sanotuista massamarkkinointipetoksista romanssihuijaukset ovat suurin ryhmä. Usein uhrit eivät usko tulleensa huijatuiksi vielä silloinkaan, kun poliisi ottaa heihin yhteyttä, KRP kertoi Ilta-Sanomille joulukuussa.

– Vuosittain suomalaisuhrien vahingot liikkuvat miljoonatasolla. Kolmasosalla vahingot ylittävät 13 000 euroa, jossa menee törkeän petoksen tai törkeän rahanpesurikoksen raja, kertoi tuolloin rikostarkastaja ja rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen KRP:sta.

Helsingin poliisin rikoskomisario Hannu Kortelainen kertoi Ilta-Sanomille tammikuussa, että nettihuijauksen kohteeksi joutuu paljon ihmisiä yhteiskuntaluokasta huolimatta.

Rikoskomisarion mukaan huijauksissa toistuu sama kaava.

– Ensin rakennetaan luottamus ja yhteinen kokemuspinta. Jos uhri on vaikka eronnut, huijarikin esittää sellaista.

Kun uhri on saatu ihastumaan, huijari kohtaa ”tragedian” ja alkaa pyytää rahaa ahdinkoonsa.

– Yleisohjeeni on, ettei rakkautta ja raha-asioita pitäisi sotkea keskenään. Ihastua ja rakastua saa, mutta rahaa ei pidä mennä laittamaan, varsinkaan, jos ei ole koskaan toista osapuolta oikeasti nähnytkään, Kortelainen muistutti tuolloin.

Kaisa Rastimon ja ”Mikko Niemisen” keskustelu

KAISA

Hei. Minkä takia haluat kaverikseni?

MIKKO NIEMINEN

No, löysin juuri profiiliisi luetteloista, jotka tunnet ehkä tuntemasi ihmisiltä Facebookin kautta, joten päätin lähettää ystäväpyynnön. Olen pahoillani, että tein sen ilman lupaa. Täytyy sanoa, että sain houkuttelemina kaunis hymy omasi.

KAISA

Miksi kirjoitat niin huonoa Suomea, vaikka olet suomalainen?

MIKKO NIEMINEN

Kasvoin Yhdysvalloissa

KAISA

No, kuinka paljon haluat minulta rahaa?

MIKKO NIEMINEN

Anteeksi, mitä tarkoitat?.

Tarkoitatko, että haluat auttaa minua ?

KAISA

Joo. Ei nyt lässytetä mitään rakkaudesta vaan käydään suoraan asiaan. Kuinka paljot haluat rahaa?

MIKKO NIEMINEN

On vain 3500 euroa.

Haluan käyttää rahat maksamaan rikkoutuneesta porakoneistani.

KAISA

Ok. Mille tilille maksan rahat?

MIKKO NIEMINEN

Hetkinen. Anna kun selvitän yksityiskohdat.

Haluatko todella auttaa minua maksamaan harjoitukset?

KAISA

Kyllä. Anna tilinumerosi vaan, niin saat rahat saman tien.

MIKKO NIEMINEN

Oletko tavannut joku, joka pyytää apuasi ?

KAISA

Epäiletkö, etten halua auttaa sinua?

MIKKO NIEMINEN

Kysyn vain, koska haluan sinun tuntevan häiriötä.

KAISA

Ole huoleti. Kyllä minä tunnen häiriötä.

MIKKO NIEMINEN

Rakas. Voinko kysyä sinulta kysymyksen?.

KAISA

Totta kai rakas.

MIKKO NIEMINEN

Rakas ystäväni. Mikä on ammattisi ?

KAISA

Olen elokuvaohjaaja.

MIKKO NIEMINEN

Voi, se on hyvä tietää.

Olen yksityinen urakoitsija, joka työskentelee suunnitteluasennus- ja kunnossapitoinsinöörinä ja poraa raakatuotteita ja siirrän ne jalostamolle. Työskentelemme myös öljypohjan ylläpidossa.

KAISA

Ja nyt siis tarvitset rahaa uusiin öljynporauskoneisiin?

MIKKO NIEMINEN

Ei rakas ole Uusi

KAISA

Olet oikeassa. Olen jo vanha.

MIKKO NIEMINEN

Mitä teet tällä hetkellä?

KAISA

Teen illallista itselleni ja tyttärelleni.

MIKKO NIEMINEN

Voi, se on hyvä tietää. mitä sinulla on päivälliselle tänään ?

KAISA

Grillattua halloumia ja salaattia.

MIKKO NIEMINEN

Voi, se on hyvä tietää. Oletko naimisissa vai sinkku?

KAISA

Antaisitko nyt sen tilinumerosi minulle, niin saat rahat.

MIKKO NIEMINEN

Aiotko siirtää rahaa nyt ?

KAISA

Kyllä.

MIKKO NIEMINEN

Okei. voitko hyväksyä ystäväni pyynnön ensin ?

Onko sinulla ollut suhdetta verkossa aiemmin ?

KAISA

Onko meillä nyt suhde?

MIKKO NIEMINEN

Haluan vain tietää, olisiko sinulla ollut suhdetta verkossa aiemmin.

KAISA

Ei minulla ole ollut kenenkään kanssa aiemmin suhdetta.

MIKKO NIEMINEN

Mutta miksi kysyit, tarvitsinko apua sinulta ?

KAISA

Etkö tarvitsekaan apua minulta?

Kumpaa sinä kaipaat enemmän rahaa vai rakkautta?

MIKKO NIEMINEN

Auta.

Minulla ei todellakaan ole ketään elämässäni

Olen täällä töissä projektin parissa.

KAISA

Kaipaat siis enemmän rakkautta elämääsi kuin rahaa?

MIKKO NIEMINEN

Tarvitsen rahaa rikki koneeni korjaamiseen.

KAISA

Anna sitten minulle pankkitilinumerosi, jotta voin laittaa rahaa sinne.

MIKKO NIEMINEN

Okei. Minun on odotettava agenttia, jotta voin saada tilin distalis.

KAISA

Eikö sinulla ole pankkitiliä?

MIKKO NIEMINEN

Minun on odotettava agenttia. jotta he voivat lähettää minulle yksityiskohdat.

En minä tarvitse pankkitilini lähettämiseen mitään agenttia.

KAISA

Missä pankissa sinulla on tili. Minulla on Nordeassa. Jos sinulla on Nordeassa tili, saat rahat sinne hetkessä.

MIKKO NIEMINEN

Jos lähetät rahat agentille, koneeni voidaan toimittaa.

KAISA

En minä lähetä rahaa agenttisi tilille vaan Mikko Niemisen tillille, koska pelkään, että agenttisi huijaa sinua.

MIKKO NIEMINEN

Rakas ystäväni. Et ymmärrä. Haluan lähettää rahat agentilleni. jotta saan koneeni mahdollisimman pian.

KAISA

Rakas. Minä en halua lähettää rahaa agentillesi vaan sinulle, koska olet komea ja miellyttävä mies.

MIKKO NIEMINEN

Anna vain aikaa.

KAISA

En nyt ymmärrä. Eikö sinulla ole pankkitiliä?

MIKKO NIEMINEN

Kyllä minulla on.

KAISA

Miksi sitten et lähetä sen tilinumeroa minulle? Rakas. Minulle tuli kauhea epäilys mieleeni, mutta en halua kertoa sitä sinulle.

MIKKO NIEMINEN

Valitettavasti voit kertoa minulle, mikä on se epäily, joka sinulla on mielessäsi.

KAISA

En uskalla kertoa sitä, sillä jos kerron, pidät minua hulluna.

MIKKO NIEMINEN

Mistä puhut. Ok voit lähettää minulle tilisi tiedot ?

KAISA

Haluatko sinä lähettää minulle rahaa?

MIKKO NIEMINEN

Haluan tilinumeroasi, jotta voin myös siirtää rahaa siitä.

KAISA

Haluatko sinä siirtää minun tililtäni rahaa sinun tilillesi?

KAISA

Oletko sinä kiinnostunut enemmän minun tilinumerostani kuin minusta?