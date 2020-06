Tässä ovat Niko Ranta-ahon ja Sofia Belórfin salatut WhatsApp-viestit

Sofia Belórfin ja Niko Ranta-ahon parisuhde oli viestien perusteella myrskyisä. Pariskunta on sittemmin eronnut.

Poliisi salasi WhatsApp-viestittelyn, mutta käräjäoikeus julkisti viestit Ilta-Sanomien pyynnöstä.

Mammuttimaisen Katiska-huumejutun syyttäjät toivat oikeuteen todisteiksi ison nipun pääsyytetyn Niko Ranta-ahon ja hänen entisen avopuolisonsa Sofia Belórfin välistä WhatsApp-viestittelyä. Viestittelyllä syyttäjät yrittävät todistaa oikeaksi väitteensä, että Belórf olisi rikosmyönteinen ihminen ja olisi siksi tahallaan piilotellut Ranta-ahon huumerikoksilla hankittua omaisuutta.

Belórfin puolustuksen mukaan syyttäjien väite rahanpesusta on tuulesta temmattu. Rahanpesusyytteet perustuvat siihen, että Belórf sai Ranta-aholta joululahjaksi Rolex-kellon ja että pariskunnan matkalaukussa oli nippu käteistä rahaa heidän matkustaessaan Suomesta Espanjaan maaliskuussa 2019.

Poliisi on salannut Ranta-ahon ja Belórfin välisen viestittelyn esitutkinta-aineistosta. Helsingin käräjäoikeus julkisti viestit Ilta-Sanomien pyynnöstä. Belórf, Ranta-aho tai syyttäjät eivät vastustaneet viestien julkistamista.

Viestit kertovat siitä, ettei pariskunnan yhteiselo ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Etenkin Ranta-ahon alamaailmaan kytkeytyvä kaveripiiri ja päihteiden käyttö hiersivät suhdetta.

Ensimmäiset syyttäjien esiin nostamat viestit on päivätty 8. syyskuuta 2018. Belórf ja Ranta-aho olivat juuri aloittelemassa suhdetta. Belórf asui tuolloin Lontoossa, jossa he tapasivat.

”Ihmetteleeks pojat et mikäs ihme reissu Lontooseen sulla on,” Belórf kysyi Ranta-aholta hymiön kera.

”Kaikki tietää että oon lähdössä joka tapauksessa kotiin niin ei kukaan oo edes kysynyt mutta en mä oo kyllä kenellekään sanonut paitsi henkalle ja juusolle ketkä mun lähimpii ystävii ja jakelle tietty,” Ranta-aho vastasi.

Syyttäjät tarttuivat oikeudessa ”Jakeen”. Tämä on heidän mukaansa Jarkko Laakso, Helvetin enkeleiden johtohahmo, jonka syytetään ostaneen Ranta-aholta ison erän kokaiinia. ”Jaken sä ehkä tiedätkin,” Ranta-aho kirjoitti Belórfille.

”Siis jake on se enkeleiden pressa. tiedät sen varmasti mun yks lähimpii ystävii mutta siis vanhempi se on jo 51.”

Belórf vastasi kavereidensa Lontoossa ihmettelevän, että ”oho, treffit ihan suomalaisen kaa”.

”Haha onneks ei ihan perus suomalainen kuitenkaan,” Ranta-aho kirjoitti.

Suhde lähti lämpimästi alkuun, mutta varsin pian reunoille ilmestyi myös varjoja. Oikeudessa Ranta-aho myönsi, että hän oli suhteen alussa salaillut Belórfilta, että hän oli pitkän raittiuden jälkeen ratkennut uudestaan käyttämään huumeita.

Jotakin ”pilalle” mennyttä asiaa käsiteltiin viestiketjussa 20. marraskuuta 2018.

Niko: ”Mä tiedän niin muakin harmittaa mutta lupaan korvata ne sulle moneen kertaan ja olla parempi kuin mitä olisit ikinä voinut toivoa! sä oot täydellinen tuollaisenaan, oon hulluna suhun”.

Sofia: ”Oot ollut täydellinen, noi jutut vaan ollu pelottavia ja oon yrittäny ettei ne muuttais mun tunteita suhun ku oon niin rakastunu muuten. En mäkään oo päässy olee ihan semmonen ku normaalisti vaan joutunu vähä miettii ja ollu mieli maassa. Mut uskon jos sanot ettei enää vastaavaa tuu”.

Sofia: ”Mitäs palaveeraamista tää on ku tekstailet mulle”

Niko: ”Kiva kuulla jos ajattelet noin, ainoo että oon pelännyt että noi asiat muuttaisi sun tunteita mutta toivottavasti ei ja noin ei enää ikinä tuu käymään ja mulla on sulle vielä noi kaikki asiat hyvitettävänä moneen kertaa. kiitos että edelleen oot mun rinnalla, oot mulle tärkein enkä halua ikinä menettää sua rakas!”

Syyttäjät korostivat oikeudessa sitä, että etsintäkuulutettuna ollut entinen Cannonball-johtaja ja Katiska-jutun toinen pääsyytetty Janne ”Nacci” Tranberg vieraili tiuhaan Ranta-ahon ja Belórfin Espanjan-kodissa.

Janne Tranberg Niko Ranta-ahon vieraana 20.11.2018 (vas.) ja 10.12.2018.

Ranta-aho lähetti Belórfille pariinkin kertaan valokuvan Tranbergista heidän kotonaan. Belórfia etsintäkuulutetun majailu heidän luonaan ei miellyttänyt, vaan hän vältteli etsintäkuulutetun kohtaamista.

– Ei siis mitään henkilökohtaista häntä kohtaan, vaan se etsintäkuulutus. En tiedä, onko laitonta pitää kotonaan etsintäkuulutettua, mutta ajattelin, että se voisi olla, Belórf sanoi oikeudessa.

Yksi viestiketju 9. toukokuuta 2019 on Ranta-ahon äidin ja Belórfin välinen. Äiti oli huolissaan, kun ei ollut saanut poikaansa yhteyttä. Lopulta hän sai kiinni Belórfin.

”Moikka. Voi ei, sori kauheesti mulla oli äänettömällä! Kaikki ok, mä oon ollut Suomityttöjen kanssa Banuksessa jotka lensi tänään tänne. Niko lähti aamupv ja palaa varmaan kohta, ei tavallista puhelinta mukana (Javier). Oli joku tilanne päällä. Sanon et soittaa heti kun täällä,” Belórf vastasi äidille.

”Javier” oli Tranbergin käyttämä salanimi. Syyttäjien mielestä viesti viittaa siihen, että Ranta-aho oli tuolloin tapaamassa Tranbergia ”agenttipuhelin” Aquariksen kanssa. Belórf sanoi oikeudessa, että hän selityksillään suojeli Ranta-ahoa, joka makasi krapulassa kotona eikä siksi halunnut puhua äitinsä kanssa.

Ranta-ahon viihtyminen kavereidensa kanssa alkoi hiertää suhdetta yhä enemmän. Viestittely 1. kesäkuuta 2019 kertoo tilanteesta, jossa Belórf oli ilman avainta pariskunnan yhteisen kodin pihassa Espanjan Marbellassa.

”Oon ennekin sanonu että sun herrasmies kohtelu loppui tasan 1-2kk kohdalla, Tänään PYYSIN että veisit mut treffeille, niin halusit vaan puhua sun linnakundeista ja olit vaan innoissaan et pitää päästä Acen tai Bassin kanssa juomaan. Mä en halua tämmöstä meininkiä jossa mun ja mun miehen romanttiset illat on olemattomia ja mun pitää kotonani pitää tommosta jengii. Se ei sovi mulle ja siks mun pitää häipyä! Tää on yks pettymys kaikkineen,” Belórf kirjoitti.

”Toi on taas sun tarinaa,” Ranta-aho vastasi. ”En ymmärrä miten edes keksit tämän tähän.”

Viestiriitely jatkui. Belórf moitti Ranta-ahoa siitä, että ”kirjan jälkeen oot fani”. Syyttäjien mukaan tällä hän viittasi Tranbergin elämäkerralliseen kirjaan Wanted (Crime Time, toim. Pekka Lehtinen).

”Valitettavasti me ihaillaan niin eri asioita. Nyt vaan tarvis päästä sisälle kiitos? Sen kai vielä saan vaikka SUN kortti ja SUN rahat onki,” Belórf jatkoi.

Viestittelystä ilmenee, että pariskunnalla oli ollut isosanaista riitaa jo aiemmin illalla jonkin anniskelupaikan tiskillä. Edetessään viestittely eteni huomattavan alatyyliseksi. IS ei referoi näitä viestejä, koska tarkoitus ei ole nolata kumpaakaan osapuolta, vaan taustoittaa syyttäjien väitteitä Belórfin osallisuudesta Ranta-ahon rikolliseen toimintaan.

Syyttäjät siis väittävät viestittelyn perusteella, että Belórf olisi suhtautunut myönteisesti Ranta-ahon rikolliseen toimintaan ja osallistunut rikollisesti hankitun omaisuuden peittelyyn omasta vapaasta tahdostaan. Viestien perusteella vaikuttaa ulkopuolisen silmiin pikemmin siltä, ettei Belórf pidä mahdollisten rikollisten ujuttautumisesta suhteen reunamille. Öisen riidan kuluessa Tranbergiin palattiin uudemman kerran.

Sofia: ”Vitun kyllästyny tohon sun ja Javin ja koko linnasakin keskusteluryhmään. Muuta ei ole.”

Niko: ”Ja sitten rupeet huutaa kun olen pyytänyt ystävän kun itse menet ulos”

Niko: ”mutta tuun. nyt”

Kiukkuinen viestittely jatkui vielä jonkin aikaa. Viimeiset viestit vaihdettiin aamuyöstä puoli kolmen aikaan.

”Koska en halua häntä mun kotiin ja ollaan SOVITTU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Belórf kirjoitti.

”Sen kirjan jälkeen se on ollu joka toinen ilta!!!!!!!!!!!”

”Ei liity siihen vaan kun sillä on paha olla ja yritän auttaa,” Ranta-aho vastasi.

Tästä riidasta ei kulunut kuin puolitoista kuukautta siihen, kun koko Katiska kaatui niskaan. Poliisi otti Ranta-ahon ja Belórfin kiinni 16. heinäkuuta 2019.

Juttua korjattu klo 18.14 viestittelyn tapahtuma-aikojen osalta.