Päivi Räsäsen mies Niilo paljastaa nyt, mihin ihastui vaimossaan: ”Päivi oli hirmu nätti ja viisas”

–Olemme parhaat ystävät. Päivi on sanonut, että olen ainut, jolle hän voi kertoa asioista syvällisesti, Niilo Räsänen kertoo.

Sen Niilo Räsänen tietää kyllä, että avioliitossa voi tulla jopa eroon asti johtavia ongelmia – hän itse ei kuitenkaan ole sellaiseen tilanteeseen koskaan törmännyt. Lähes neljäkymmentä vuotta kestänyt parisuhde kansanedustaja ja ex-ministeri Päivi Räsäsen (kd) kanssa on ollut onnellinen.

– Toki kaikissa suhteissa on omat ongelmansa, mutta silti voi vain ihmetellä, miten hyvin tämä on soljunut, hän sanoo.

Räsästen uusi harrastus on kanootilla Suolijärvessä melominen.

Teologianopiskelija Niilo Räsänen tapasi lääketiedettä opiskelevan Päivi Räsäsen alunperin kristillisessä toiminnassa. Yhteiset arvot muodostivat suhteelle vankan perustan.

– Päivi oli myös hirmu nätti tyttö. Häntä oli helppo arvostaa, sillä hän oli tosi viisas ihminen, jolla oli järkeviä mielipiteitä ja joka oli hyvä keskustelemaan, Niilo Räsänen kertoo rakkauden alusta.

Niilo Räsänen nauttii elämästä itse rakentamallaan kesäasunnolla. Hän odottaa myös yhteisiä eläkepäiviä puolisonsa Päivi Räsäsen kanssa.

Puoliso kannusti kotipaikkakunnalla Riihimäellä lääkärinä tunnetuksi tullutta Päivi Räsästä politiikkaan.

Ura siellä aukeni, mutta sen mukana elämään on viimeisen 25 vuoden aikana tullut niin ministeriaikojen armoton työmäärä kuin läheisten mielestä välillä kohtuuttomalta tuntuva julkisuus. Päivi Räsänen on paitsi laajalti tunnettu, myös kritisoitu henkilö, sillä hän on muun muassa vastustanut näkyvästi abortteja ja samaa sukupuolta olevien avioliittoja.

Niilo Räsänen on nähty myös julkisuudessa tukemassa Päivi-vaimoaan. Kristillisdemokraattien uudeksi puheenjohtajaksi valittu Päivi sai onnitteluhalauksen rinnallaan jännittäneeltä Niilolta lokakuussa 2004.

– Eihän se mukavalta tunnu, jos arvostelu kohdistuu henkilöön. Kielteisiä asioita on ollut, mutta on hurjan paljon hyvääkin. Suurin osa suorasta palautteesta on hyvin rohkaisevaa ja kannustavaa, Niilo Räsänen kertoo.

Hän myös pitää luonnollisena, että demokratiassa johtavien poliitikkojen käsittely mediassa on aina kriittistä. Itselle tärkeintä on ollut olla puolison tukena.

– Olemme parhaat ystävät. Päivi on sanonut, että olen ainut, jolle hän voi kertoa asioista syvällisesti.

Kansanlähetysopiston rehtorina työskentelevä Niilo Räsänen kokee, ettei puolison näkyvä ja aikaa vievä työ ole koskaan haitannut hänen omaa uraansa. Räsänen oli vuosia koti-isänä ja valmisteli väitöskirjaa viidestä lapsesta nuorimmaisen aloittaessa koulun.

– Se oli etuoikeus.

Vapaa-ajallaan Räsäset liikkuvat paljon luonnossa ja viettävät aikaa kesämökillä. Kotioloissa Päivi Räsänen on aviomiehen mielestä helppo, mukava ja huumorintajuinen.

– Vain vapaapäivien pitämisessä hän voisi vähän kehittyä, Niilo Räsänen nauraa.

Niilo ja Päivi Räsänen ovat olleet myös Linnan juhlien vakiovieraita. Vuonna 2010 heidät kuvattiin Ravintola Teatterin jatkoilla.

IS esittelee pitkin kesää tunnettujen suomalaisten puolisoita.