Harvinainen helleaalto saapuu Suomeen – THL: Näillä viidellä konstilla helpotat oloasi kuumuudessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehottaa juomaan ja viilentämään.

Suomessa on tällä viikolla odotettavissa lähes poikkeuksellinen helleaalto. Lämpötila voi Ilmatieteen laitoksen mukaan nousta jopa useampana päivänä yli 30 asteeseen.

Rajapyykki rikotaan Suomessa keskimäärin vain noin joka kolmas vuosi.

Monille helleaalto on riemunaihe, ja sitä juhlistetaan makoilemalla rannalla, uimalla ja syömällä jäätelöä. Toisille kuumuus on kauhistus, joka vie yöunet ja aiheuttaa iho-ongelmia. Etenkin vanhuksille kuuma keli voi olla hyvinkin raskas.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL julkaisi tiistaina viisi selkeää ohjetta, joita noudattamalla helleajasta selviää mahdollisimman vähäisellä rasituksella.

Viilennä sisätilat

Ikkunat kannattaa sulkea ja varjostaa auringon puolelta. Vaikka ikkunoista käy ilmavirtaus, suora auringonpaiste kumoaa saadun hyödyn. Kun ilma viilenee kovimpien aurinkotuntien jälkeen, voi kaikki ikkunat avata ja antaa ristivedon tehdä tehtävänsä.

Vältä kuumia paikkoja ja auringonpaistetta

Päivän kuumin aika ajoittuu keskipäivään, ja silloin kannattaa suosiolla pysytellä sisätiloissa. Jos kuitenkin haluaa mennä ulos, on syytä nauttia kauniista kelistä varjossa, esimerkiksi puun tai ison aurinkovarjon alla.

Juo riittävästi vettä ja syö kevyesti

THL:n mukaan aikuisen tulisi nauttia 2–3 litraa nestettä päivässä. Tästä noin puolet pitäisi saada juotuna ja toinen puoli ruoan mukana. Hikoilu ja saunominen lisäävät nesteen tarvetta.

Parhaimpia ruokajuomia ovat vesi, suolaton kivennäisvesi, rasvaton maito ja rasvaton piimä. Kahvi ja alkoholi sen sijaan kuivattavat elimistöä, joten niiden kanssa tulisi aina nauttia lasi vettä.

THL kehottaa juomaan runsaasti vettä, sillä nestehukka vaanii etenkin helteellä.

Tiedät juoneesi liian vähän, kun suu on kuiva, virtsaamistarve vähenee ja virtsan väri muuttuu tummemmaksi. Nestevajaus on ikääntyneille erityisen vakavaa, sillä kehossa on vähemmän vettä kuin nuoremmilla.

Viilennä kehoa

Suosi kevyitä, ilmavia ja löysiä vaatteita, joissa on pitkät hihat ja lahkeet. Suositeltavia ovat myös leveälieriset hatut ja aurinkolasit.

Sen sijaan kylmällä suihkulla voi olla jopa päinvastainen vaikutus kuin mitä halutaan: Ihon viilentyessä liian paljon elimistö alkaa pumpata lisää verta ihon pinnalle ja lopettaa hienerityksen yrittäessään ylläpitää kehon lämpöä.

Huolehdi muista

Jos sinulla tai läheiselläsi on jokin pitkäaikaissairaus, tarkkaile oireita.

Älä jätä lapsia, vanhuksia tai eläimiä pysäköityyn autoon. Auton lämpötila voi nousta nopeastikin auringon suunnasta riippuen. Jos ulkona on 30 astetta, voi auton lämpötila kohota puolessa tunnissa lähelle 50 astetta.

Suomessa ollaan helteen suhteen noviiseja, mutta monissa maissa yli 30 asteen kelit ovat arkipäivää. Näitäkin konsteja voi kokeilla, mutta niihin ei kannata luottaa liikaa:

– Juokaa kirnupiimää, kehotti intialainen Jayant IS:n jutussa vuonna 2018.

– Keskikesällä pitää syödä ankeriasta. Se auttaa voittamaan kuumuuden! neuvoi japanilainen Miyuki.