Kiuru ja Vartiainen miekkailivat hallituksen aprillipäivään 2023 venyvästä hoitajamitoituksesta: ”DDR:ssäkin oli oikeusministeriö, mutta se ei ollut oikeusvaltio”

Eduskunnassa pyörittiin tunteiden karusellissa, kun salissa taitettiin peistä hoitajamitoituksesta. PS:n Kaisa Juuso oli murtua, hallitusta syytettiin aprillin syöttämisestä vaaleissa ja Krista Kiuru naljaili ymmärtävänsä, että kokoomusta suututtaa rahan laittaminen hoitajamitoitukseen.

Oppositio hyökkäsi liki samoilla aseilla hallituksen kimppuun, kun se pääsi käsiksi hoitajamitoituksen pelastajaksi löytyneeseen porrastettuun malliin.

Oppositio syytti hallitusta vaalilupausten pettämisestä ja piti aprillipäivää 2023 osuvana ajankohtana 0,7 hoitajamitoituksen täysimääräiselle voimaantulolle vain muutama viikko ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Hoitajamitoitusta nostetaan nyt portaittain kohti tavoitetta aiemmassa ehdotuksessa olleiden ongelmien vuoksi.

Perussuomalaisten Kaisa Juuso muistutti, ettei hallituksen esitys tullut valmiiksi ”sellaisena kuin luvattiin”.

– Tämä hallitus on nyt hautonut tätä esitystä vuoden ja saanut aikaan esityksen, jossa 0,7 hoitajamitoitus tulee voimaan vasta kolmen vuoden päästä juuri ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Uskomatonta vatulointia!

Juuso oli murtua on oman puheenvuoronsa aikana käydessään läpi suomalaisen vanhustenhoidon kauhutarinoita.

– 90 prosenttia tehostetun palveluasumisen asukkaista ovat muistisairaita. On aivan käsittämätöntä, että näitä heikoimmassa mahdollisessa asemassa olevia suomalaisia muistisairaita vanhuksia kohdellaan näin. Suomalaisessa yhteiskunnassa on musta aukko ja se on vanhusten hoito, Juuso sanoi liikutusta pidätellen.

Kristillisten Sari Essayah sanoi puolueensa seuranneen hämmentyneenä hallituksen ”irtisanoutumista ja kiemurtelua” keskeisimmän vaalilupauksen kohdalla.

– Jotenkin tuntuu, että tämä aprillipäivän valitseminen täysillä voimaantulolle osoittaa sen, että vaalilupauksessa oli jonkinlaista aprillia kansalle syötetty.

Myös perussuomalaisten Arja Juvonen syytti hallitusta vaalilupaustensa syömisestä.

– Ensin meni vappusatanen ja nyt hoitajamitoitus.

Keskustan Jouni Ovaska halusi korjata, että kyse ei ole ollut hallituksen vaalilupauksista.

– Ne ovat olleet erään hallituspuolueen lupauksia. Puolueilla on ollut eri lupauksia, mutta hyvä hallitus laittaa ne yhteen ja vie eteenpäin.

Vappusatanen ja hoitajamitoituksen nostaminen 0,7 henkilöön olivat Sdp:n keihäänkärkiä vaalitaistelussa.

Oppositiossa oltiin huolissaan niin hoitajien saatavuudesta kuin hallituksen mallin rahoituksen ongelmistakin. Suurimmat kamppailut salissa käytiin kokoomuksen ja Sdp:n välillä.

Ben Zyskowicz alleviivasi muiden kokoomuslaisten tapaan, että puolue piti viime vaalien alla esillä juuri niitä ongelmia, jotka asiassa ovat nyt esille tulleet.

– Vaalikiimassa kaikki muut puolueet kuin kokoomus antoivat ymmärtää, että tämä on helppo homma. Se ei hirveästi meitä nyt lohduta, että olimme yksin oikeassa, kun vaaleissa rehellisyyttämme ei mitenkään arvostettu. Päinvastoin.

Zyskowicz sanoi kokoomuksen kannattavan hoitajamitoitusta. Siitä olisi kuitenkin ollut parempi, että 0,7 hoitajamitoitusta olisi voitu tarkastella osana kokonaisuutta, jossa kotihoidon ja omaishoidon tuen tarpeet, henkilökunnan saatavuus ja rahoitus olisivat olleet samaan aikaan pöydässä.

– Tämä ei hallituspuolueille käynyt. Näin ollen on teidän velvollisuutenne osoittaa ja toimia niin, että sekä rahoitus että henkilökunnan saatavuus on kunnossa, kun lain on tarkoitus tulla voimaan 2023 täysimääräisesti.

Sdp:n kansanedustaja Maria Guzenina huuteli keskustelun alussa kiihkeästi kokoomuksen Sari Sarkomaan päälle. Omalla vuorollaan Guzenina iski takaisin kokoomukselle. Hänestä yli vuosikymmenen hoitajamitoitusta vastustanut kokoomus jatkoi salissa mielikuvien luomista.

– Ette pysty vieläkään myöntämään, että olette olleet kaikki nämä vuodet väärässä. Kaikki muut eduskuntapuolueet kannattavat sitovaa hoitajamitoitusta. Kokoomus on ainoa jarrupuolue. Näin se vaan on.

Guzeninan mukaan hallitus toimii vastuullisesti edetessään asiassa porrastetusti. Siirtymäaikaa tarvitaan, jotta hoitajia ei oteta kotihoidon puolelta ympärivuorokautiseen hoivaan. Juuri tätä huolta kokoomus on pitänyt esillä.

Keskustelun alusta uupui perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), joka oli hallituksen tiedotustilaisuudessa. Kun Kiuru saapui saliin alkoi hänen ja kokoomuksen Juhana Vartiaisen välillä värikäs miekkailu. Vartiainen sanoi olevansa ylpeä kokoomuksesta, joka hänestä on selvästi ainoa puolue, joka oikeasti yrittää edistää toimivan mitoituksen toteutumista.

– Se ei nimittäin ollenkaan auta, jos se lukee laissa, jos meillä ei ole rahoja ja ihmisiä. DDR:ssäkin oli oikeusministeriö, mutta se ei ollut oikeusvaltio.

Krista Kiuru vastasi kipakasti esitettyyn rahoituskritiikkiin. Hän muistutti, ettei koskaan hänen eduskuntaan valintansa jälkeen vuodesta 2007 alkaen ole ollut ikäihmisten aika.

– Joka ainoa vuosi, kun tässä salissa on oltu, ei ole koskaan ollut ikääntyvien aika. Koska edustaja Vartiainen on se aika? Minä ymmärrän, että suututtaa, että käytämme tällä tavalla rahaa, mutta olen todella iloinen, että lopultakin on tehostetussa palveluasumissa olevien aika.

Kiuru sanoi luottavansa siihen, että eduskunta saa ”historiallisen uudistuksen” eteenpäin. Vartiaisen mukaan hänen ja Kiurun välillä roolit olivat salissa väärin päin.

– Ministeri Kiuru alkoikin täällä ensitöikseen tentata minua, siitä milloin tulee ikäihmisten aika. Ja vastaanhan minä, kun kerran näin päin menee. En ole lainkaan suuttunut. Ei näitä pidä sillä tavalla infantilisoida. Olen hieman huolissani Suomesta. Jos suuttuisin joka kerta, kun hallitus harjoittaa vastuutonta politiikkaa, olisi hermot ihan riekaleina.

Vartiainen sanoi, että ikääntyvässä nykymaailmassa ei enää koskaan oikeastaan ole erityisesti kenenkään aika.

– Joudumme jakamaan niukkuutta uudelleen. Tälläkin vuosikymmenellä odottaa ehkä viileä kymmenen miljardin sopeutumistarve. Siksi tässäkin salissa tuntuu olevan epärealistisia ajatuksia siitä, mikä on mahdollista. Tällä hetkellä meidän julkinen talous on konkurssiuralla.

Kokoomuksen Kai Mykkänen epäili hallituksen hoitajamitoituksen rahoitusongelmien tulevan vielä monesti tällä kaudella eduskunnan salissa vastaan.

– Hallitus haluaa lunastaa rahanarvoisen lupauksen ilman että maksaa siitä rahalla. Tämä ristiriita tulee olemaan meillä edessämme tässä salissa tulevina syksyinä. Tämä on vakava paikka.

Opposition edustajat muistuttivat salissa myös moneen kertaan, että Kiuru viime eduskuntakaudella oppositiosta sanoi hoitajamitoituksen hoitamisen olevan yhden virkkeen lakiin lisäämisen ja muutaman tunnin homma.

Hoitajamitoitus ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa tulee nyt voimaan portaittain. Ensi lokakuusta alkaen velvoite on 0,5, ensi vuoden alusta alkaen 0,55, vuoden 2022 alusta 0,6 ja huhtikuussa vuonna 2023 lopulta 0,7.

Kunnat saavat rahaa portaittain velvoitteen kasvun mukaisesti. Lohi sanoo tämän tarkoittavan, että siirtymäajalle tarvitaan lisää rahaa vajaat sata miljoonaa euroa.

Aluksi ehdotus oli, että 0,7 työntekijän henkilöstömitoitus asiakasta kohden tulisi osin voimaan jo elokuun alussa, mutta sitä vastaava valtion lisärahoitus olisi kuntien käytettävissä vasta huhtikuun 2023 alusta alkaen.

Perustuslakivaliokunnalle tämä ei sopinut, ja se ilmoittikin aiemmin tässä kuussa, että velvoitteiden ja rahoituksen on kuljettava käsi kädessä.