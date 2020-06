Rinne vihelsi kokoomuksen Heinosen ja PS:n Sheikki Laakson viime metrien syyttelykierteen eduskunnan työtavoista poikki – ”On vastenmielistä tällaisen levittäminen täällä eduskunnassa”

Kokoomuksen Timo Heinonen sydämistyi ”väärästä todistuksesta”. Sheikki Laakso kehotti kuuntelemaan tarkempaan. Lopulta eduskunnan etätyöskentelyä koskeva ehdotus lähti perustuslakivaliokuntaan.

Kokoomuksen Timo Heinonen ja perussuomalaisten Sheikki Laakso ajautuivat loukkaantumisen kierteeseen eduskunnan päätellessä keskustelua puhemiesneuvoston ehdotuksesta eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. Edustajien keskinäinen sättiminen alkoi, kun Laakso moitti Heinosta tämän poistumisesta salista kesken keskustelun.

– Pakko on kommentoida, kun edustaja Heinonen on käytännössä koko keskustelun pois ja tulee sitten tähän kritisoimaan. Olisi voinut meinaan hetkosen verran kuunnella, Sheikki Laakso avasi.

Heinonen oli hetkeä aiemmin käyttänyt puheenvuoron, jossa hän nosti esiin huoliaan etä-äänestämiseen liittyvästi tietoturvallisuudesta ottamalla esiin F-Securen asiasta antaman lausunnon. Heinonen aloitti välittömästi salista puolustuksen kesken Laakson puheenvuoron.

– Koeta Heinonen nyt ensin kuunnella hetken verran, mitä sanon sulle. Pyydä puheenvuoro siitä nappulasta, Laakso jatkoi.

Istuntoa johtanut eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne vihelsi pilliin tässä välissä ensimmäisen kerran.

– Yksi kerrallaan puhuu. Todetaan tähän nyt, että eduskunnan työtapa tällä hetkellä on, että keskustelua voi kuunnella salin ulkopuolella.

Salista kuuluu, kuinka Heinonen on perin sydämistynyt Laakson antamasta ”väärästä todistuksesta”. Eduskuntasalissa saa koronarajoitusten vuoksi olla kerralla vain neljännes edustajista. Väljyyden vuoksi keskusteluja voi kuunnella myös vaikkapa omassa työhuoneessaan. Laakso perääntyi vain puolittain.

– Korjataan sen verran, että salin ulkopuolella voi kuunnella, mutta siellä voisi kuunnella vähän tarkempaan, mitä täällä sanotaan.

Sheikki Laakso ei jakanut Heinosen huolia etä-äänestykseen liittyen. Hän tyrmäsi Heinosen aiemmin esittämän visioinnin siitä, että eduskunta joutuisi jouluruuhkassa äänestämään etänä sadasta asiasta ja se menisi liian mutkikkaaksi.

– Tämähän on vain väliaikainen kriisitilanteeseen oleva järjestelmä, ei joka päiväinen, Laakso sanoi.

Heinonen oli toiminut kuten Laakso ehdotti ja painanut nappia puheenvuoron saadakseen.

– On vastenmielistä tällaisen levittäminen täällä eduskunnassa. Kun täällä on nimenomaan toivottu, että istuntosalissa ei näitä keskusteluja kuunnella, vaan täällä käydään pitämässä puheenvuorot. On todella valitettavaa, että tällaista sallitaan täällä salissa levitettävän, Heinonen sanoi ääni väristen.

Kokoomusta on jo jonkin aikaa nyppinyt koronarajoitusten vuoksi eduskuntatyöhön tehdyt muutokset. Kritiikki on kohdistunut erityisesti siihen, että debatti-keskusteluja ei koronakriisin aikana ole juurikaan käyty.

– Minulle käy sekin, että muutamme tämän järjestelmän niin, että olemme täällä kaikki, mutta sehän ei ole turvallista eikä järkevää ja silloin kannattaisi muidenkin toimia vastuullisesti, Heinonen ohjeisti muita salissa olijoita.

Tämän jälkeen puhemies Rinne kävi vielä kerran läpi, mitä eduskunnan puhemiesneuvosto on koronan vuoksi todennut eduskunnan järjestelyistä: Salissa toivotaan olevan maksimissaan 50 kansanedustajaa.

– Se on ryhmien yksimielinen sopimus ja sitä noudatetaan sen takia, että eduskunnan toimintakyky säilyy tästäkin eteenpäin.

Eduskunta sai Heinosen ja Laakson loppunäytöksen jälkeen lähetettyä puhemiesneuvoston ehdotuksen perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Ehdotuksessa on kyse siitä, miten eduskunta voisi päättää mahdollisuudesta toimittaa äänestyksiä täysistunnossa etänä sekä valiokuntien mahdollisuuksista kokoontua etäkokouksiin.

Muutoksia eduskunnan työjärjestykseen esitetään sen toimintakyvyn turvaamiseksi väliaikaisesti laajalle levinneen tartuntataudin eli koronan varalta. Ehdotetut muutokset tulisivat voimaan eduskunnan syysistuntokauden alussa ja olisivat voimassa 30. kesäkuuta 2021 saakka.