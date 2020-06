Poliisi pyytää havaintoja toukokuussa Helsingissä kadonneesta miehestä

Lasse Pelkonen nähtiin viimeksi Kalliossa toukokuun alussa.

Poliisi pyytää havaintoja toukokuussa kadonneesta helsinkiläisestä Lasse Pelkosesta. Hänet on nähty viimeksi Kalliossa 5.5. tai 6.5.

Pelkonen on pienikokoinen, hoikka ja noin 165 cm pitkä. Hänellä on harmaantuneet lyhyet harvahkot hiukset. Hänellä on yleensä päällä farkut ja vaalea pusakka.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot kadonneesta virka-aikana numeroon 0295474464 tai 0295471283.

Havainnot voi ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen vakivaltarikosyksikko.helsinki@poliisi.fi.