Koska minulla on jalka paketissa ja muutenkin vihaan koko maailmaa – kaikki toiset tapaavat toisiaan turvavälein, grillaavat, saunovat ja telmivät maastossa – lehdet ovat tervetullutta viihdettä, kirjoittaa Kaisa Haatanen.

Kesämökiltä löytyi viime viikolla aarre: talon rakennuttajan vanhoja aikakauslehtiä vuodelta 1938. Koska minulla on jalka paketissa ja muutenkin vihaan koko maailmaa – kaikki toiset tapaavat toisiaan turvavälein, grillaavat, saunovat ja telmivät maastossa – lehdet ovat tervetullutta viihdettä. Etenkin minä, nainen, löydän lehdistä loppumattomasti hauskoja pikkujuttuja.

”Eräs ranskalainen, monsieur Letard, on onnistunut kehittämään karvattoman kissan! Hän ilostui keksinnöstään kuitenkin liian aikaisin, sillä kukaan ei halua ostaa niitä.”

”Naisten hatut eivät mene enää kaupaksi. Englantilaiset hattutehtailijat ovat epätoivoissaan, sillä luulisi hyvinä aikoina hattujen käyvän kaupaksi!”

”Hampurilainen lääkäri tohtori Tausig väittää, että hyvin monet ihmiset kärsivät sairautta sen takia, että he ovat lakanneet laulamasta. Hän on sitä mieltä, että laulu parantaa, se on lääkettä. Ei tietysti kaikissa sairauksissa.”

”Englannin sisäministeriö on julistanut laihdutuslääkkeet kiellon alaisiksi. Laihduttaessaan itseään näillä lääkkeillä ovat muutamat muotihullut naiset tulleet sokeiksi.”

”Englannissa on Vanhojenpiikojen Eläkeyhdistys, johon kuuluu 125 000 ihmistä. Yhdistys on olemassa sitä varten, että ajaisi läpi lain, jolla myönnettäisiin eläke kaikille 55 vuotta täyttäneille naisille. Kaikki johtuu siitä, että maailmansota aiheutti mieshukan.”

”Naiset Yhdysvalloissa käyttävät vuosittain uusiin sukkiin 70 miljoonaa dollaria. Ihan ani harvat heistä osaavat tehdä sukkia, mutta kyllä kuluttaa.”

”Kalosseja ja kumijalkineita on hyvä pyyhkiä kuoritulla maidolla pesun jälkeen. Ne pysyvät siten kauemmin kimmoisina.”

” Asiantuntija kertoi, että tavallisia peltiämpäreitä myydään Suomessa vuosittain noin puolen miljoonaa kappaletta. Se on jollakin tapaa järkyttävää.

”Sanomalehtiala on siitä ihmeellinen, että, että pyrkijältä ei vaadita mitään tutkintoja tai koulutodistuksia. Ainoastaan miehen kyky ja taito auttavat eteenpäin.”

”Asiantuntija kertoi, että tavallisia peltiämpäreitä myydään Suomessa vuosittain noin puolen miljoonaa kappaletta. Se on jollakin tapaa järkyttävää.”

”Julkaisemme ne mitat, jotka modernin Venuksen oletetaan täyttävän. Ottakaapa siis mittanauha ja verratkaa alla olevia mittoja omiin vastaaviin mittoihinne! Jos mitat edes lähimain pitävät yhtä taulukon mittojen kanssa, on mittaajalla syytä oilla sangen tyytyväinen. Ihmisen paino on kuitenkin suuresti riippuvainen hänen luustonsa ja ruumiinsa rakenteesta. 163-senttinen nainen voi vähentää tai lisätä 59,1 kg:sta pari kiloa puoleen tai toiseen ottaen huomioon tämän asianhaaran.

Pituus – 163 cm. Rinnanympärys – 90 cm. Vyötärö – 70 cm. Lantio – 90 cm. Sääri – 34 cm. Nilkka – 19 cm”.

”Miehet eivät pidä punaisesta nenästä eivätkä kiiltävästä ihosta. Ihon rasvaisuus johtuu laajentuneista huokosista. Tokalon-puuteri on vedenkestävää! Miehet ovat ihastuneita puuterin värivivahteisiin, jotka sulautuvat täydellisesti ihoon.”

Ja lopuksi tärkeä muistutus tällekin viikolle:

”Saako kostealle iholle ottaa auringonkylpyä? Ei, ei milloinkaan saa ottaa auringonkylpyä märälle iholle, se on vanha väärä tapa. Ensin on iho kuivattava hyvin ja sitten siihen on hierottava hyvin Nivea-voidetta.”

Kirjoittaja on kaikesta kiinnostunut kirjailija.