Näin kokkolalainen ”auervaara” huijasi 37 naiselta yli 1,3 miljoonaa euroa – ”Hän on varmasti hyvä puhumaan ja helposti lähestyttävä”

Rahat epäilty on kuluttanut pääasiassa omiin tarpeisiinsa.

Pohjanmaan poliisin talousrikosyksiköllä on parhaillaan tutkinnassa laaja petossarja, josta epäillään 60-vuotiasta Kokkolasta kotoisin olevaa miestä.

Miehen epäillään huijanneen eri puolilla Suomea ainakin 37 naista romanttisilla valheilla taloudellisesta hyötyä hankkien. Yksittäiset petollisella tavalla saadut oikeudettomat hyödyt ovat muutamasta tuhannesta eurosta jopa satoihin tuhansiin euroihin. Kaiken kaikkiaan mies on onnistunut huijaamaan naisilta yli 1,3 miljoonaa euroa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Teuvo Nissilä Pohjanmaan poliisista kertoo Ilta-Sanomille, että on hyvinkin mahdollista, että uhreja on enemmänkin kuin nyt tiedossa olevat 37.

Uhrit ovat olleet pääasiassa huomattavasti epäiltyä tekijää vanhempia. 1960-luvulla syntyneet ovat nyt 50–60-vuotiaita. Iäkkäin uhri on syntynyt 1930-luvulla eli hän on yli 80-vuotias.

Epäilty on IS:n tietojen mukaan ollut ainakin kerran naimisissa. Liitto kesti kymmenen vuotta, mutta päättyi eroon. Mies on toiminut erään urheiluseuran huoltojoukoissa.

Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessa, että epäillyn tekotapa viittaa hyvin vahvasti niin sanottuun ”auervaarailuun”. Ruben Oskar Auervaara (1906–1964) on yksi Suomen historian kuuluisimpia rikollisia. Hän onnistui huijaamaan kymmeniltä naisilta omaisuuksia, ja nykyisin Auervaaran nimi liitetäänkin naistenhurmaajaa tarkoittavaan käsitteeseen.

– Epäilty on erilaisilla lupauksilla ja yhteisen elämän lupausten varjolla saanut luotua asianomistajiin luottamuksellisen suhteen. Tässä luottamuksellisessa suhteessa on alkanut rahojen pyytäminen erilaisiin syihin vedoten, joita asianomistajat ovat uskoneet, poliisi kertoo tiedotteessa.

Nissilän mukaan mies on kertonut tarvitsevansa rahaa ”erilaisista elämäntilanteista ja haasteista johtuvista syistä”. Rahat hän on käyttänyt pääasiassa itseensä.

– Tämä valtava rahamäärä on mennyt hyvin pitkälti epäillyn omiin tarkoituksiin ja tarpeisiin, Nissilä toteaa ja lisää, ettei hän tutkinnan tässä vaiheessa pysty kertomaan mitään yksittäisiä kohteita, mihin rahat ovat menneet.

– Mutta voi sanoa, että kaikki on kulutettu.

Mies on tavannut uhrinsa muun muassa tanssipaikoilla ja risteilyillä. Nissilä on kuitenkin vaitonainen tutustumisten yksityiskohdista.

– On hyvin monta erilaista tarinaa siitä, miten tällainen juttu tai kaveruus ja ystävyys ovat lähteneet liikkeelle, Nissilä toteaa.

– Kaikesta päätellen voi sanoa, että hän on varmasti hyvä puhumaan ja helposti lähestyttävä henkilö, minkä myötä juttu ja ystävyys on saatu alkuun. Sitten on käynyt niin kuin on käynyt. Tässä on kyse aivan ”tavallisista” ihmisistä – ei siis mitenkään huomiotaherättävistä.

Nissilän mukaan petoksista epäillyllä miehellä ei ole merkittävää entisyyttä.

Epäilty tekijä on ollut esitutkinnan aikana vangittuna. Epäiltyjä tekoja tutkitaan petoksina ja törkeinä petoksina. Esitutkinta valmistuu loppukesästä ja juttukokonaisuus siirtyy sen jälkeen syyteharkintaan.

Nissilä toivoo, että asiasta tiedottamalla olisi mahdollisuus estää uudet samankaltaiset rikokset. Jokaisen olisikin hänen mielestään hyvä miettiä sitä, voiko vastaavaa sattua itselle.

– Jos joku nyt tunnistaa tästä itsensä, että voinut tällaisen kohteeksi joutua, niin voi huoletta ottaa yhteyttä poliisiin, ja rohkaisen tekemään niin.

Jos jo ensitreffeiltä lähtien ryhdytään pyytämään rahaa ja luvataan sen takaisinmaksua erilaisin selityksin, poliisin mukaan asiassa on yleensä jotakin hämärää.

– Niin sanotuissa rakkauspetoksissa on tyypillistä luottamuksellisen suhteen luominen, jonka jälkeen rahan nyhtäminen alkaa. Luottamuksellinen suhde voi syntyä hyvin nopeastikin, koska petollisella tavalla toimivat henkilöt ovat hyviä puhumaan ja saamaan aikaan itseensä ikään kuin henkisen riippuvuuden, poliisi kertoo tiedotteessa.

Rakkaushuumasta huolimatta poliisi kehottaakin kaikkia suhtautumaan uusiin tuttavuuksiin terveen epäilevästi.

– Voisi ajatella, että tosirakkaus pysyy kaikesta huolimatta, vaikka jättää rahan tai lainan antamatta.