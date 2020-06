Eskimo-jäätelön valmistaja aikoo vaihtaa suosikkituotteen nimen – kielitoimiston asiantuntija ihmettelee: ”Ylivarovaista”

Suomalaisille tuttu Eskimo-jäätelö on nimetty Grönlannin ja Kanadan pohjoisosien alkuperäisasukkaista käytetyn nimityksen mukaan.

Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja pitää eskimo-termin välttelyä ylivarovaisuutena.

Ilta-Sanomat kertoi tänään, että yhdysvaltalainen jäätelövalmistaja Dreyer’s Grand Ice Cream on aikeissa vaihtaa Eskimo Pie -nimisen jäätelönsä tuotenimen sekä markkinoinnin. Syynä on sopimaton eskimo-termi. Myös suomalaisille tuttu Eskimo-jäätelö saattaa tulevaisuudessa löytyä kaupan hyllystä toisella tuotenimellä, sillä viime aikoina voimistunut black lives matter -liikehdintä on sysännyt eteenpäin ajatusta vaihtaa tuotteen nimi johonkin soveliaampaan.

Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Tarja Heinonen toteaa, ettei eskimo-termi ole suomen kielessä loukkaava. Hän arvioi, että halu vaihtaa Eskimo-puikkojen nimi tasa-arvon nimissä johonkin toiseen, on ”varovaisuustoimenpide”.

– Se on ylivarovaista tai varovaista.

– Helposti unohtuu se, mikä on suomen kielen konteksti. Joskus keskustelu menee vähän sillä tavalla, että suoraan suomen kieleen otetaan jokin sana ja sitten arvioidaan sen soveltuvuutta katsomatta käyttöyhteyksiä, Heinonen sanoo.

Esimerkiksi eskimo-sanalla on Yhdysvalloissa ja Kanadassa hyvin erilainen kaiku kuin Suomessa.

– Mielestäni eskimo ei ole loukkaava sana suomeksi. En keksi mitään kontekstia, missä sen voisi ajatella loukkaavaksi.

Samoin on sanan intiaani (indian) kanssa, Heinonen toteaa. Muun muassa Kielikellossa ja Helsingin Sanomissa on aiemmin kirjoitettu siitä, että suomen kielen intiaani on neutraali termi.

– Näin ei ole Yhdysvalloissa eikä Kanadassa, joissa on korrektimpaa käyttää nimitystä Native Americans tai First People, Kielikello kertoi vuonna 2013.

Heinonen ymmärtää ihmisten tuohtumuksen siitä, että vanhoihin termeihin kajotaan. Se tuntuu monen mielestä provosoinnilta.

– Ihmiset kokevat, että nyt on kyse heidän äidinkielestään, eivätkä he itse kokeneet sanaa loukkaavaksi. Monen on vaikeaa ymmärtää, miksi jostain ulkoapäin tulee tällaisia vaatimuksia, että näihin suomalaistettuihinkin muotoihin kajotaan.

Grönlannissa asuvia alkuperäisasukkaita on kutsuttu eskimoiksi tai inuiiteiksi.

– Mutta yllätyshän tämä ei ole. Sanastossa käy koko ajan iso myllerrys siitä, että mitä nimityksiä käytetään mistäkin. Tilanne on muuttunut suuresti minunkin elinaikanani. Sanoihin kohdistuu isoja intohimoja. Eri ryhmät ja tahot ajavat erilaista tulkintaa sanoista.

Heinonen kertoo kuitenkin, että sanastotyössä seurataan yleistä kielenkäyttöä ja pyritään ottamaan huomioon erilaiset näkökannat.

– On tietenkin oikeutettua muuttaa tuotteiden nimiä, eihän siinä ole mitään nokan koputtamista. Mutta jos sitä perustellaan sillä, eskimo-sana olisi jotenkin rasistinen, pahantahtoinen tai halventava, niin siinä mennään hiukan rajoille.

– Sanakirjan kannalta seuraamme tilannetta ja katsomme, miten asia hahmottuu suomen kielen käytössä.