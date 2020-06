Sofia Belórf kiistää yhä rahanpesun – nimesi Niko Ranta-ahon kuultavaksi

Entiset seurustelukumppanit todennäköisesti kohtaavat käräjäoikeudessa tiistaina.

Fitnessmalli Sofia Belórf aikoo yhä vakuuttaa syyttömyyttään, kun hän astuu Helsingin käräjäoikeuden kuultavaksi Katiska-vyyhdissä.

Belórfin kahta rahanpesusta saamaa syytettä käsitellään oikeudessa tiistaina. Belórf on alusta asti kiistänyt syyllistyneensä rikokseen ja kiistää avustajansa mukaan yhä.

– Taistelumielellä, asianajaja Paul Perovuo kuvaili Belórfin tunnelmia istuntopäivän aattona.

Näillä näkymin Belórf kohtaa oikeudessa entisen kumppaninsa Niko Ranta-ahon, josta hän erosi äskettäin. Ennen Belórfin eropäätöstä Ranta-aho oli Katiskan pääsyytettynä ollut kuukausia eristettynä tutkintavankeudessa.

Belórfin puolustus on nimennyt Ranta-ahon kuultavaksi rahanpesusyytteistä.

– Ennakkoilmoituksen mukaan hän on tulossa tiistaina paikalle, Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoi. Syyttäjät eivät ole pyytäneet Ranta-ahon kuulemista.

Syyttäjien mukaan Belórf olisi piilotellut ja peittelyt Ranta-ahon huumeilla hankkimaa omaisuutta kahteen otteeseen.

Ensimmäinen rahanpesusyyte koskee käteistä rahaa matkalaukussa, joka Belórfilla ja Ranta-aholla oli mukana matkalla Helsingistä Málagaan Espanjaan 18. maaliskuuta 2019. Rahanipussa oli arviolta 8 000–10 000 euroa seteleinä.

Poliisin tarkkailukuva Sofia Belórfista ja Niko Ranta-ahosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla 18.3.2019.

Poliisin epäilyjen mukaan Ranta-aho olisi saanut rahat ennen matkaa maksuna toimittamistaan huumeista. Perovuon mukaan kyseinen valkoinen matkalaukku oli hankittu jollakin pariskunnan lukuisista yhteisistä reissuista, ja molemmat olivat käyttäneet sitä.

– Belórf ei laittanut sinne rahaa, eikä hän tiennyt siellä olleista rahoista, Perovuo sanoi.

Matkalaukusta löytyneitä rahoja.

Toisessa syytteessä on kysymys Belórfin ex-mieheltään saamasta Rolex-kellosta, jonka arvoksi on arvioitu 12 700 euroa.

– Se on joululahjakello. Belórf on saanut sen perheen joulujuhlissa. Hänellä ei ole tietoa, millä rahoilla se on hankittu, Perovuo sanoi.

Käräjäoikeudelle tammikuussa antamassaan kirjallisessa vastauksessa Ranta-aho tuki Belórfia. Hänen mukaansa Belórf ei tiennyt rahojen laittamisesta matkalaukkuun. Kello oli hänen mukaansa ”tavanomainen merkkipäivälahja, jonka hän on sovittanut taloudellisesta asemastaan antamaansa kuvaan”.

Tiistaina oikeudessa Ranta-aholla on halutessaan oikeus vaieta, sillä hän on itse syytettynä Katiska-jutussa. Aamupäivän kuluessa selvinnee, mitä lausuttavaa hänellä on Belórfin rahanpesusyytteistä.

Belórfilla on Katiska-jutussa rahanpesuepäilyn lisäksi selvitettävänään vielä epäilty huumausainerikos, joka liittyy Turun Ruisrockin tapahtumiin heinäkuussa 2019. Tämä syyte käsitellään vasta syksyllä.

Niko Ranta-aho vapautui viime torstaina tutkintavankeudesta.