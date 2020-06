Puolustusvoimien kenttäpiispa julkaisi hämmentävän blogikirjoituksen – seuraavana päivänä teksti poistui ja tilalle tuli anteeksipyyntö

Kenttäpiispa Pekka Särkiö poisti loukkaavaksi koetun blogimerkintänsä maanantaina iltapäivällä. Myös Puolustusvoimat jakoi hänen anteeksipyyntönsä.

Puolustusvoimien kenttäpiispa Pekka Särkiö ehti aiheuttaa kohun Kotimaa-lehden verkkosivuilla julkaisemallaan blogitekstillä. Särkiö kirjoitti juhannussunnuntaina blogitekstin, jossa hän otti kantaa muun muassa heikkoon syntyvyyteen.

Myöhemmin hän on poistanut kohua herättäneen blogimerkintänsä ja pyytänyt anteeksi. Myös Puolustusvoimat jakoi Särkiön anteeksipyynnön Twitterissä maanantaina iltapäivällä.

Särkiön anteeksipyynnön mukaan ”Puolustusvoimat sitoutuu kaikkien ihmisten, myös eri vähemmistöjen, ehdottomaan tasa-arvoon ja jakamattomaan ihmisarvoon”.

Särkiö kertoo itsekin jakavansa saman periaatteen ja pyytävänsä siksi anteeksi blogikirjoituksensa sävyä. Hänen mukaansa tarkoituksena ei ollut halventaa ketään.

Alkuperäinen teksti on poistunut Kotimaa-lehden sivulta, ja sen tilalla on Särkiön anteeksipyyntö. Ilta-Sanomat on nähnyt alkuperäisen tekstin. Pitkässä kirjoituksessaan Särkiö arvostelee mm. seksuaalivähemmistöjä ja avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita.

– Marxilaisuuden edellyttämä proletariaatin vallankumous ei tullutkaan aseellisena. Bolshevikit ovat väistyneet. Tilalle on kasvanut kulttuurieliitti, joka tekee hiljaa työtään rakenteiden murtamiseksi. Heille rakenteet ovat kaiken pahan juuri ja taantumuksen syy - kuten avioliitto, miehen ja naisen sukupuolijako, samoin isän ja äidin muodostama ydinperhe - niin myös lasten kotikasvatus, Särkiö kirjoitti.

– Nämä rakenteet ylläpitävät Marxilaisuuden mukaan ennakkoluuloja ja estävät vapautumisen sekä uusien aatteiden levittämisen. Ihminen pyrkii hyvään ja siksi paha on raivattava tieltä. Munakasta ei voida nauttia rikkomatta munia, sanovat vallankumoukselliset. "Näen rikotut munat, mutta en munakasta" totesi neuvostoliittolainen toisinajattelija Vladimir Bukovski ja vietti 12 vuotta elämästään vankiloissa ja psykiatrisessa hoidossa.

Särkiö kritisoi sunnuntaina julkaisemassaan blogimerkinnässä nykyaikaa tavalla, jonka monet ovat kokivat loukkaavaksi ja syrjiväksi.

– Vallankumouksellinen kulttuurieliitti toimi taistelevina pioneereina promiskuiteetin rintamalla jo vuosisata sitten harrastaen sukupuolisuhteita yli sukupuoli- ja avioliittorajojen. Etanadynamiittia pantiin kivensilmään ja nyt rakenteet murenevat. Puolueen nuorisoleirillä ei suvaittu porvarillista pihtaamista. E-pillereiden, Tinderin ja Temppareiden kautta siitä on tullut laajojen kansankerrosten asia. Hesari muistaa muistuttaa joka torstai polyamorian ja vapaiden suhteiden siunauksellisuudesta, kenttäpiispa kirjoittaa.

Särkiö kertoi kirjoituksessaan näkemyksensä muun muassa siitä, miksi lapsia nykyään ahdistaa ja miksi syntyvyys on länsimaissa laskussa.

– Kaikkialla länsimaissa syntyvyys laskee, Suomessa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla nopeammin kuin muissa Pohjoismaissa. Minusta näyttää siltä, että "rakenteiden" kuten ydinperheen, avioliiton, pariuskollisuuden ja sukupuolijaon murentaminen ovat vähintään osaksi laskevan syntyvyden taustalla. Avioliiton ideana on ollut ihmiskunnan sivu tuoda turvallinen ja pysyvä koti seksille, lasten saamiselle ja heidän kasvattamiselleen. Kun seksiin ei nykyisin tarvita avioliittoa, murenevat samalla avioliiton tähän asti turvaamat asiat, Särkiö kirjoittaa.

– Joku heittää toiveikkaan kommentin työperäisestä maahanmuutosta ratkaisuna syntyvyyteen ja huoltosuhteeseen. Kulttuurieliitti innostuu, mutta pian hymy jäykistyy: Lähi-idän ja Afrikan maista muuttavat tuovat mukanaan avioliitto- ja perhekäsityksen, jota kulttuurivallankumous ei ole onnistunut vielä kääntämään. Miehen ja naisen avioliitto on kunniassa, eikä esiaviollinen seksi ole hyväksyttävää, sukupuolia on kaksi, eikä niitä vaihdeta. Mutta syntyvyyspä onkin korkealla tasolla. Vantaalla taitaa jo suurin osa esiopetukseen tulevista lapsista olla maahanmuuttajataustaisia. Heistä kasvaa se sukupolvi, joka pyörittää maata 2040-luvulla.

Särkiö on toiminut Puolustusvoimien kenttäpiispana vuodesta 2012 lähtien.

Hän lainasi tekstissään myös Veikko Huovisen Lentsu-romaanin päähenkilöä Aleksi Rinteelää.

– Mutta sitä minä pien höpöpuhheena, että naisella olisi joku rooli, josta sen pitäisi vappautua. Naisen pittää tehä lapsia ja hoitaa ne ja laittaa ruokaa ja ommella. ... Se on jokkaisen naisen ja miehen velvollisuus, että pannaan ... siis tuota-tät-että, se karvakannel soimaan ja tehhään uusia ihmisiä maapallolle hipsimään.

Koulutukseltaan hän on teologian tohtori.

Kenttäpiispa rinnastetaan sotilasarvoltaan prikaatikenraaliin. Luterilaisen kirkon hierarkiassa kenttäpiispa vastaa lääninrovastia. Kenttäpiispa on Puolustusvoimien virkamies, mutta kuuluu Turun arkkihiippakuntaan.