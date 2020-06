Meteorologi varoittaa loppuviikon piinahelteistä – ”Tällainen kuumuus näkyy lisääntyvinä sairauskohtauksina”

Erityisesti vanhuksille on tulossa parin päivän tukala ja ikävä jakso.

Ilma on suhteellisen kuivaa, mutta korkeat lämpötilat tekevät olosta hiostavan.

Tämän hetken ennusteiden mukaan loppuviikon korkein lämpötila voi yltää paikoittain 32 asteeseen. Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne kertoo, että laajoilla alueilla nähdään 30 asteen lukemia.

– Kuuminta on Etelä- ja Keski-Suomessa torstain ja sunnuntain välillä.

Rinne kertoo, että erityisesti vanhuksille on tulossa parin päivän tukala ja ikävä jakso.

– Tällainen kuumuus näkyy yleensä lisääntyvinä sairaalakäynteinä ja sairauskohtauksina.

Rinteen mukaan kuumuuden ja auringon paisteen myötä monen asunnossa voi olla hyvin tukalaa, kun lämpöä ei pääse karkuun.

– Välimeren maissa lämpö on huomioitu siten, että kodeissa on kunnon ilmastoinnit. Suomessa asunnot on rakennettu siten, että lämpö pysyy sisällä.

Kun ilma on kosteaa, sää tuntuu erityisen hiostavalta ja painostavalta. Meteorologi vertaa tilannetta trooppisissa maissa vierailuun.

Rinteen mukaan tällä viikolla ilma on suhteellisen kuivaa.

– Vaikka ilmankosteusarvo ei ole kovin korkea, sää tuntuu varmasti hiostavalta.

”30 prosentin mahdollisuus ennätyksen rikkoutumiseen”

Suomen mittaushistoriassa vuodesta 1961 lähtien on kesäkuussa mitattu 32,8 astetta vuosina 1974 sekä 2011.

– On mahdollista, että tuo lukema ylittyy tällä viikolla yksittäisillä mittausasemilla, Rinne kertoo.

Suomen kaikkien aikojen korkein kesäkuinen lämpötila 33,8 astetta mitattiin Ähtärissä 24.6.1935. Tuon ennätyksen rikkomista Rinne pitää epätodennäköisenä.

– Ei se täysin mahdotonta ole, mutta en laittaisi rahojani sen varaan. Sanoisin, että mahdollisuus on noin 30 prosenttia.

Rinne huomauttaa, että ennätykset rikotaan yleensä yhdellä asemalla.

– Ne ovat yksittäisiä harhatapauksia. Suomi on täynnä lääniä, joissa havaintoasemia ei ole ja lämpötilat voivat vaihdella ennätyslukemien puolin ja toisin.

Tiistaina ja keskiviikkona hellevaroitus on voimassa Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Torstaina laajalti Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Länsi-Lapissa Muoniossa.