Tämä kaikki tiedetään merivartijan hengen Loviisassa vieneestä turmasta – partioveneestä jäi vain keula pinnalle

Yksi merivartija kuoli turmassa Loviisan lähellä.

Otkes (Onnettomuustutkintakeskus) on aloittanut alustavan tutkinnan, mikä johti yhden ihmishengen vaatineeseen veneonnettomuuteen lauantai-iltana Loviisan edustalla.

Merivartioston vartiolaivan Turvan partiovene PV183 ajoi karille Keipsalon ja Lindholman saarien välissä lauantai-iltana kello 22.07 ja upposi. Veneessä oli kolmen hengen miehistö. Heistä kaksi onnistui pelastautumaan, mutta yksi merivartija jäi sisälle uppoavaan veneeseen.

Veneeseen jäänyt merivartija saatiin nopeasti pois veneestä ja kuljetettiin rajavartiolaitoksen helikopterilla Helsinkiin Meilahden sairaalaan. Siellä hänet todettiin kuitenkin kuolleeksi.

Veneestä näkyy pinnalle vielä keula.

11 metriä pitkästä ja 3 metriä leveästä partioveneestä jäi uppoamisen jälkeen vain veneen keula pinnan yläpuolelle.

Lähimpään rantaan, Keipsalon saareen, on onnettomuuspaikalta matkaa vajaat kaksi kilometriä.

Pelastustehtävään hälytettiin Suomenlahden merivartioston venepartioita, rajavartiolaitoksen meripelastushelikopteri sekä ensihoidon, poliisin ja pelastuslaitoksen yksiköitä.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijat kuulevat asianosaisia ja kartoittavat myös onnettomuuspaikkaa.

– Kun olemme saaneet kuulemiset ohi ja perusfaktat kasaan, alamme miettiä jatkoa ja teemme päätöksen, aloitammeko varsinaisen onnettomuustutkinnan. Valmista sen suhteen on ehkä viikon puolivälin kieppeillä, Onnettomuustutkintakeskuksen viestintäpäällikkö Tiina Bieber sanoi.

Loviisan Sanomien mukaan haveriin joutunut partiovene oikaisi merimerkin väärältä puolelta ja törmäsi kovalla nopeudella noin 15 sentin syvyydessä olevaan kiveen, mikä aiheutti ison repeämän ja johti veneen uppoamiseen.

Lehti kertoo, että onnettomuus tapahtui paikassa, jossa paikalliset veneilijät usein oikaisevat matalikon keskellä olevan epävirallisen väylän kautta. Onnettomuuspaikalla vierailleen Ilta-Sanomien valokuvaajan havaintojen mukaan haveri oli sattunut matalikosta varoittavan eteläviitan väärällä puolella.

Onko haveripaikka virallisella meriväylällä vai sen ulkopuolella, Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Mikko Simola?

– Sitoutumatta tähän tapaukseen voin todeta, että yleisellä tasolla merivartiosto toimii sekä väylillä että väylien ulkopuolella tehtävästä riippuen, Simola sanoi.

Vartiolaiva Turva, jonka partiovene turmaan joutunut vene oli.

Loviisan Sanomien silminnäkijän mukaan kyseessä saatoi olla takaa-ajotilanne. Simola ei tietoa vahvista eikä kiistä.

– Kyseessä oli juhannusviikonlopun normaali valvontapartiointi, ja sen yhteydessä tuli pohjakosketuksen aiheuttama vuoto veneeseen.

– Ei ole tarkkaa tietoa veneen nopeudesta pohjakosketushetkellä. Kosketus on ollut sellainen, että se on saanut aikaan sellaisen vuodon, joka johti veneen uppoamiseen. Onnettomuudesta on alkanut tutkinta, ja siinä toivon mukaan yksityiskohdat ja onnettomuuden lopulliset syyt selviävät, Simola sanoi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää onnettomuushetkellä oli selkeä ja poutainen. Tuulen keskinopeus oli Loviisan asemalla varoitusrajan alittava 7 metriä sekunnissa, ja aallonkorkeus oli Suomenlahden aaltopoijulla Helsingin edustalla vajaan metrin luokkaa.

Merenpinta oli Porvoon ja Haminan seudulla noin 25 senttiä tavanomaista alempana.

Tällainen oli uponnut Merivartioston partiovene PV 183. Arkistokuva vuodelta 2015.

– Merivartijat ovat kokeneita. Kyllä he tietävät, että helteellä ja korkeapaineen vallitessa merenpinta on tavanomaista matalammalla, Simola sanoi.

Muiden muassa pääministeri Sanna Marin (sd), sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) sekä poliisilaitokset eri alueilla, pelastuslaitokset ja tulli ovat esittäneet surunvalittelunsa onnettomuuden johdosta. Lisäksi ainakin Helsingin Meripelastusyhdistys on suruliputtanut tapauksen vuoksi.

Itä-Uudenmaan poliisi on aloittanut kuolemansyytutkinnan menehtyneen merivartijan osalta.