Neljä keinoa, joilla voit vahvistaa omaa vastustuskykyäsi koronavirusta vastaan

Kannattaa syödä terveellisesti, välttää alkoholia ja tupakkaa sekä huolehtia riittävästä liikunnasta.

Omilla elintavoilla voi vaikuttaa omaan vastustuskykyyn. Se taas voi vaikuttaa siihen, miten ankarasti sairastuu erilaisiin virustauteihin, muun muassa koronavirukseen.

Lääkärit ja tutkijat ovat eri puolilla maailmaa painottaneet, että epäterveellisten elintapojen vaikutukset voivat olla hyvin dramaattisia pandemian aikana.

Ruotsalaislehti Aftonbladet nostaa esille neljä ydinseikkaa, joiden on tieteellisesti todettu lisäävän sairastumisriskiä ja joita kannattaa välttää.

1. Tupakka: Tupakointi lisää riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin kuten sydän- tai verisuonitautiin, kakkostyypin diabetekseen tai keuhkotautiin. Kaikki ne lisäävät riskiä koronavirusinfektion vakavampaan muotoon, joka voi johtaa jopa kuolemaan.

Tupakointi alentaa elimistön vastustuskykyä ja lisää sairastumisriskiä.

Tupakointi vahingoittaa keuhkoja ja pienentää happikapasiteettia, mikä lisää riskiä esimerkiksi hengityskoneeseen joutumiseen. Tupakointi myös heikentää vastustuskykyä, ja senkin takia tupakoivilla on muita suurempi riski sairastua koronavirukseen.

2. Alkoholi: Paljon alkoholia juovat sairastuvat muita helpommin sydän- ja verisuonitautiin tai kakkostyypin diabetekseen, mikä tupakoivien ohella lisää riskiä sairastua koronavirusinfektion vakavampaan muotoon.

Päihtyneenä turvavälit unohtuvat helpommin, ja virus saa otollisemman maaperän levitä.

Korkea alkoholinkulutus laskee elimistön vastustuskykyä, ja päihtyneenä myös riskikäyttäytyminen voi lisääntyä ja varovaisuus herpaantua eli turvavälit unohtuvat ja voi muutenkin ajautua sellaisiin tilanteisiin, joissa virus tarttuu helpommin.

3. Liikunnan vähyys: Vähän liikkuvilla elimistön puolustuskyky on pienempi ja on suurempi riski sairastua perussairauksiin.

Liikunta sekä parantaa vastustuskykyä että kohentaa kuntoa, jolloin tauti ei välttämättä iske niin ankarana.

Sairastuminen heikentää peruskuntoa lisää, ja jos on alun alkaenkin hyvässä kunnossa, sairaudesta sekä selviää pienemmin vaurioin ja myös toipumis- ja kuntoutumisprosessi on lyhyempi. Päivittäinen hyötyliikunta on erityisen tärkeää kaiken muun liikkumisen ohella.

4. Ruokatavat: Epäterveellinen ruokavalio lisää riskiä piileviin sairauksiin, jotka osaltaan lisäävät mahdollisuutta sairastua koronavirukseen.

Tukholmalaisen Karoliinisen sairaalan sydäntautien ylilääkäri Anna Kiessling sanoo, että yksittäinen ihminen voi tehdä paljon oman hyvinvointinsa eteen: jos tupakoi, kannattaa lopettaa, kannattaa pitää huolta kunnostaan ja syödä paljon vihanneksia, kasviksia ja hedelmiä.

Aterioilla kannattaa suosia kasviksia, juureksia ja hedelmiä.

– Elintapojen ja tarttuvien sairauksien välillä on tiettyjä yhteyksiä. Se koskee myös koronavirusta. Ei ole koskaan liian myöhäistä parantaa omia elintapojaan, Kiessling korostaa Aftonbladetille.

Uumajan yliopiston yleislääketieteen professori, epidemiologi Lars Weinehall sanoo, että ihminen ei voi vaikuttaa koronavirukseen mutta omaa vastustuskykyä voi vahvistaa, jotta mahdollinen sairaus iskisi lievempänä.

Weinehall sanoo, että terveelliset elintavat ovat väestöllä kyllä yleisesti ottaen tiedossa.

– Siinä on eroa, mitä tiedetään ja mitä tehdään. Ei olisi ollenkaan pahasta, jos saisimme sydän- ja verisuonisairaiden, liikalihavien ja korkeasta verenpaineesta kärsivien määrää pienemmäksi. Se säästäisi useita ihmishenkiä, Weinehall toteaa.