Luvassa kovia helteitä – jopa 30 astetta

Nyt on luvassa aurinkoista ja kuumaa kesäsäätä.

Ensi viikolla on luvassa kovia helteitä etenkin maan etelä- ja keskiosiin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa kertoo STT:lle.

Maan pohjoisosissa lämpötilat pysyvät vielä viileämpinä. Hellelukemat jatkuvat koko viikon, ja viikon kuluessa lämpötilat kohoavat eri puolilla maata. Maan etelä- ja lounaisosissa lämpötilat voivat kohota paikoitellen yli 30 asteeseen.

Tänään sunnuntaina iltapäivällä pilvisyys paikoin vähän lisääntyy, ja samalla kasvaa hyvin paikallisten ja pienialaisten sadekuurojen mahdollisuus.

Idänpuoleinen ilmavirtaus on sisämaassa heikko. Lapissa ilmavirtaus on lounainen ja pilvisyys lisääntyy hieman. Lämpimin ilmamassa Suomessa on iltapuolella Keski- ja Pohjois-Lapissa.

Helteen mahdollisuus on aivan lounaassa ja läntisimmässä Suomessa, kun taas idässä päivälämpötila on lähempänä 20 astetta.

Lämmintä sää on myös pohjoisessa sisämaassa. Kaikkein lämpimintä on kuitenkin Lapin länsi- ja pohjoisosassa, missä hellettä on melko yleisesti.

Maanantaina aurinkoinen, poutainen ja hyvin lämmin korkeapainesää jatkuu. Lapin pohjoisosassa, ja etenkin koillisosassa, on kuitenkin sunnuntaista viileämpää ja pilvisyys voi vähän lisääntyä.

Tiistaina helle on yleistä maan etelä- ja keskiosassa, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Päivälämpötilan 20 asteen raja halkoo Lappia, viileintä on koillisessa.

Euroopassa runsaimmat sateet tulevat maanantaina Skandinavian eteläosassa. Kuurosateet ukkosineen ovat yleisimpiä Puolan itäosasta Mustanmeren ja Balkanin tienoille.

Etelä-Italiassa ja Kreikassa on tavanomaista viileämpää. Laajimmin aurinkoista ja lämmintä on Espanjan suunnalla.