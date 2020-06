Kaksi poliisia loukkaantui lievästi ja ainakin kuutta poliisiautoa vahingoitettiin.

Juhannusyön tapahtumat Hietaniemen rannalla vaikuttaisivat nuorten päähänpistolta, tiedottaa Helsingin poliisi.

Juhannusaaton ja juhannuspäivän välisenä yönä Hietaniemen uimarannalla Helsingissä sattui välikohtaus, jossa joukko nuoria kääntyi poliisia vastaan, äityi heittämään virkavaltaa kivillä ja ampumaan ilotulitteilla. Paikalla oli lopulta noin 30 poliisipartiota. Kaksi poliisia loukkaantui lievästi ja ainakin kuutta poliisiautoa vahingoitettiin.

Poliisin lauantaina suorittamien kuulustelujen ja tutkinnan valossa teko vaikuttaisi päihtyneiden nuorten päähänpistolta.

Poliisi jalkautuu ennalta estävän toiminnan hengessä suosituille juhlintapaikoille.

Tapahtumat eivät vaikuttaisi olleen suunnitelmallisia tai liittyneen ajankohtaiseen Black Lives Matter -teemaan, vaikka silminnäkijähavaintojen mukaan paikan päällä huudettiin Black Lives Matter -henkisiä huutoja.

– Valtaosa tapahtumapaikalla olleista nuorista ei osallistunut poliisivastaiseen toimintaan, vaan seurasi tapahtumia sivusta, kuten sosiaalisessa mediassakin liikkuneista tallenteista näkyy, toteaa päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth poliisin tiedotteessa.

Poliisi otti tapahtumassa kiinni viisi nuorta miestä. Heistä kolmea epäillään rikoksesta. Kaksi otettiin kiinni niskoittelusta poliisilain perusteella. Rikoksesta epäillyt ovat alaikäisiä ja niskoitelleet täysi-ikäisiä. Kaikki kiinni otetut nuoret kuulusteltiin ja vapautettiin lauantain aikana. Lisäksi poliisi on kuullut muita osallisia.

Tapahtumien aikana loukkaantui räjähteiden johdosta kaksi poliisia, joita ei ole vielä kuultu. Heidän näkyvät vammansa ovat laadultaan lieviä. Räjähteiden aiheuttamat muut mahdolliset vammat selviävät vasta tutkimuksissa.

Hietaniemen mellakoivan nuorisojoukon rauhoittamiseen tarvittiin kaikkiaan 30 poliisipartiota ja venepoliisia.

Yksi lauantaina kuulustelluista on nuori mies, jonka epäillään vahingoittaneen poliiseja ilotulitteiden heittämisellä. Epäilty kertoi ottaneensa raketteja mukaan illan viettoa varten. Hän myönsi kuulusteluissa heittäneensä muutamia raketteja poliiseja kohti, mutta kiistää aiheuttaneensa toiminnallaan vahinkoja.

Epäilty kertoi poliisin mukaan katuvansa tekoa kovasti.

– Vaikuttaa siltä, että päihteillä on ollut osuutta asiaan ja toisten antamasta huonosta esimerkistä on tullut tunne, että on kiva vastustaa poliisia, Kanth sanoo.

Tutkinnassa on tällä hetkellä rikosnimikkeet virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, vahingonteko, pahoinpitely ja räjähderikos. Esitutkinta jatkuu osallisten kuulemisella ja vahinkojen selvittämisellä.