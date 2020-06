Putositko kärryiltä ravintoloiden rajoituksista? Nämä rajoitukset puretaan huomenna, nämä taas säilyvät

Ravintolat saavat tarjota ruokaa buffetpöydistä ja olla avoinna kahteen yöllä.

Ravintoloita koskevia rajoituksia lievennetään huomisesta alkaen. Jatkossa ravintolat saavat myydä alkoholia yhteen yöllä ja pitää ovensa auki kahteen yöllä.

Ravintoloiden asiakasrajoituksiin tulee myös lievennyksiä, ja ne saavat ottaa 75 prosenttia sallitusta asiakasmäärästä nykyisen puolen sijaan. Kaikilla asiakkailla tulee jatkossakin olla oma istumapaikka. Ravintoloiden on jatkossakin huolehdittava siitä, etteivät asiakkaat altistu koronaviruksen leviämiselle. Niiden on huolehdittava etenkin siitä, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta ja että asiakkaiden ja seurueiden välillä on riittävä etäisyys.

Huomisesta alkaen ravintolat saavat tarjota ruokaa myös buffetpöydistä. Aiemman rajoituksen mukaan asiakkaat eivät saa itse kasata annoksiaan buffetpöydässä, vaan henkilökunnan tulee tehdä se asiakkaan puolesta.

Ravintoloiden on lisäksi järjestettävä sisä- ja ulkotilojensa kalusteet ja palvelukäytäntönsä niin, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. Ravintoloiden on huolehdittava erityisesti siitä, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta, ja että asiakkaiden saapuminen toteutetaan niin, että asiakkaiden ja seurueiden välillä on riittävä etäisyys.

Hallitus linjasi ravintoloiden rajoitusten lieventämisestä viime keskiviikkona. Jos epidemiatilanne jatkuu hyvänä, kaikista aukiolo- ja anniskeluaikoja koskevista rajoituksista voidaan luopua 13. heinäkuuta alkaen. Tämänkin jälkeen jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oltava istumapaikka ja ravintolan on huolehdittava riittävästä hygieniasta ja turvaväleistä.