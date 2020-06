Poliisi tehostaa valvontaa Helsingissä ensi yönä – syynä Hietaniemen nuorisomellakka

Resursseja lisätään ja poliiseja jalkautetaan näkyvästi suosituille juhlapaikoille.

Poliisi tehostaa lauantai-illan ja -yön valvontaa Helsingissä eilisten Hietaniemen tapahtumien seurauksena, kerrotaan Helsingin poliisilaitokselta.

Lauantain vastaisena yönä ennen kello kahta Helsingin Hietaniemen uimarannalla syntyi mellakka. Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi meni paikalle rauhoittamaan tappelua, minkä jälkeen nuorisojoukko kääntyi poliisia vastaan. Poliisia kohti heitettiin kiviä ja ammuttiin ilotulitteita.

Loppujen lopuksi mellakoivan nuorisojoukon rauhoittelemiseen tarvittiin peräti noin 30 poliisipartiota.

Lue lisää: Poliisilta lisätietoa Hietaniemen nuorisomellakasta – näin tapahtumasarja sai alkunsa

Poliisi lisää resurssejaan ja tulee jalkautumaan erityisesti suosituimmille juhlapaikoille. Ennalta estävän toiminnan hengessä poliisit kiertävät kaupungilla ja kyselevät mahdollisuuksien mukaan myös kuulumisia, erityisesti nuorilta. Partioivia poliiseja saa myös aina lähestyä ja heille kertoa havainnoistaan, poliisi muistuttaa.

Poliisi tulee ennalta estävän toiminnan hengessä jalkautumaan suosituille juhlintapaikoille.

Vaikka tehostamisella reagoidaan viime yön tapahtumaan, juhannuspäivän valvonnassa on kyse poliisin perustehtävästä eli yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnasta, poliisin tiedotteessa korostetaan.

"Viimeyön välikohtaus oli poikkeuksellinen, ja haluamme reagoida tilanteeseen ennalta estävästi. Helsinkiin kokoontuu tyypillisesti juhlijoita myös muualta pääkaupunkiseudulta. Tehostamalla valvontaa pyrimme siihen, että kaikilla on turvallinen olo viettää juhannusta ja että mahdollisiin häiriöihin pystytään puuttumaan matalalla kynnyksellä", kertoo komisario Katja Nissinen poliisin tiedotteessa.

Poliisi kehottaa vanhempia keskustelemaan nuortensa kanssa miten ja missä seurassa he viettävät juhannusta sekä käyvän sopivan käyttäytymisen pelisäännöt läpi.

Osa mellakoijista altistui kaasusumutteelle

Mellakoissa noin 20 ihmistä altistui CO-sumutteelle, jota poliisi käytti rauhoittaakseen tilannetta.

Hietaniemen mellakoivan nuorisojoukon rauhoittamiseen tarvittiin kaikkiaan 30 poliisipartiota ja venepoliisia.

Poliisi on ottanut paikan päältä kiinni viisi henkilöä, joista yksi on toimitettu kotiin ja neljä on edelleen kiinniotettuina. Kaikki ovat miehiä ja alle 18-vuotiaita. Tässä vaiheessa tutkintaa rikosnimikkeinä ovat virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja vahingonteko.

Komisario Katja Nissinen uskoo, että USA:ssa esillä ollut ilmiö – voimakas virkavallan vastustaminen – saattaa kuitenkin olla rantautumassa hiljalleen Suomeenkin.

– Jos puhutaan Amerikan-ilmiöstä, niin tunnistan sen suuresta maailmasta ja pidän sitä täysin mahdollisena. Kuvat ja videot leviävät sosiaalisessa mediassa ja ovat kaikkien nähtävillä.

Lue lisää: Poliisi huolissaan nuorison rajusta reaktiosta Hietaniemen nuorisomellakasta – komisario tuo esiin ”Amerikan-ilmiön”