Nuuskan heikko saatavuus siivitti yhden tuotteen menekin pilviin: ”Myynti kasvoi 60 prosenttia”

Nikotiininuuskaa ostetaan nyt kotimaasta ja tilataan ulkomailta.

Nikotiinikorvausvalmisteet ovat tehneet kauppansa korona-aikana.

– Niiden myynti on ollut jo pidempään kasvussa, viime vuonna 10 prosenttia ja korona-aikana noin 25 prosenttia, Keskon myynti- ja ostojohtaja Aki Erkkilä vahvistaa.

– Zonnic on ollut brändinä ihan tämän kehityksen kärjessä, hän lisää.

Zonnic voi olla nimenä suurelle yleisölle tuntematon. Tupakoinnin lopettamisen helpottamiseen tarkoitettu valmiste tuli Suomen markkinoille loppuvuodesta 2016 ja sai nopeasti lempinimen nikotiininuuska. Sitä saa suihkeena ja jauhepusseina, ja se on edelleen ainoa huulen alle laitettava nikotiinikorvausvalmiste Suomessa.

Ilta-Sanomien saamien tietojen mukaan nuorten suosima Zonnic on paikoin loppunut myyntipisteistä.

Muita nikotiinivalmisteita riitti, mutta Zonnic oli loppu espoolaisessa marketissa.

Koronaepidemialla on ollut vaikutusta nuuskabisnekseen, kun perinteiset ostopaikat kuten risteilylaivat ovat olleet kiinni. Ilta-Sanomat uutisoi toukokuun alussa nuuskan hinnan jopa kaksinkertaistuneen pimeillä markkinoilla.

Sen sijaan nikotiininuuskassa ei ole lainkaan tupakkaa, ja siksi sitä saa myydä vapaasti. Ylen mukaan myös nikotiininuuskan tilaaminen ulkomailta on yleistynyt korona-aikana. Nikotiinipusseja saa Tallinnan kaupoista jopa 50 milligramman vahvuisina, eikä niiden nikotiinipitoisuudella ole ylärajaa. Zonnicissa on nikotiinia 2–4 mg, kun nuorten suosimassa Oden’s nuuskassa sitä on 22 mg.

Nikotiininuuska on todennäköisesti toiminut korona-aikana helpotuksena, kun nuuskan saatavuus on ollut huono. Sen suosio on huomattu myyjien keskuudessa.

– Pitää paikkaansa, että korona-aikana myynti on kasvanut. Annospussien myynti pysyi melko tasaisena toukokuuhun asti, jonka jälkeen tuotteen myynti on kasvanut lähes viikoittain, R-kioskin vastaava kategoriapäällikkö Harri Saalasti kertoo.

– Kahden myydyimmän tuotteen joukossa nikotiinikorvaustuotteissa on sekä annospussi että suusumute.

Zonnic muistuttaa ulkonäöltään nuuskaa mutta on huomattavasti miedompi.

Myös S-ryhmästä kerrotaan Zonnicin olevan yksi tuoteryhmänsä menestyjistä.

– Tuotetyypin kysynnän kasvu on pantu merkille myös S-ryhmässä, ja paikoin menekki on ollut kaksinkertaista, S-ryhmän valikoimapäällikkö Taru Jaakkola kertoo.

Yliopiston apteekissa myynti on ollut vieläkin kovempaa.

– Voi sanoa, että kaikki toimipisteet ja verkkoapteekki huomioiden myynnin kasvu on noin 60 prosenttia. Eri paikoissa lukema voi olla pienempi tai suurempi. Meillä ei nikotiinikorvausvalmisteiden menekki ole merkittävästi muuttunut viime vuodesta, mutta tämän yksittäisen tuotteen myynti on noussut, Yliopiston apteekin asiakaspalvelupäällikkö, proviisori Elina Sallinen kertoo.

Vaikka hyllyt ovat olleet joissakin paikoissa tyhjinä, varsinaisista toimitusongelmista ei toistaiseksi ole ollut kyse.

– Kysyntä on aiheuttanut joitakin lyhyehköjä toimituskatkoja loppukevään ja alkukesän aikana, mikä on varmasti voinut näkyä hetkellisinä hyllypuutteina osassa toimipaikoista, Taru Jaakkola kertoo.

Yliopiston apteekin verkkokaupassa tuotetta on hyvin saatavilla, mutta tulevina viikkoina varastot saattavat olla vajaampia.

– Juuri nyt näyttäisi, että se on ainakin hetkellisesti loppu toimittajilta, Elina Sallinen sanoo.