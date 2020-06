Parikymmentä ihmistä altistui oc-sumutteelle.

Helsingin poliisi tiedottaa lisää Hietaniemen uimarannalla Helsingissä yöllä sattuneesta välikohtauksesta. Poliisi kertoi aiemmin, että poliisi meni paikalle rauhoittamaan tappelua, jonka jälkeen nuorisojoukko kääntyi poliisia vastaan. Poliisia kohti heitettiin kiviä ja ammuttiin ilotulitteita.

Tiedotteen mukaan poliisi oli juhannusaattoiltana valvomassa yleistä järjestystä ja turvallisuutta Hietaniemen rannalla, jossa oli paljon nuoria.

Hieman ennen aamukahta Hietaniemen rannan koripallokentällä oli kahden nuorisojoukon välinen tappelu, jota partio meni rauhoittelemaan. Yksi henkilö otettiin poliisin haltuun tilanteen selvittämiseksi. Kun henkilöä kuljetettiin poliisiautolle, alkoi muu nuorisojoukko lähestyä poliisia uhkaavasti.

– Ennen tilanteen alkua poliisi oli puuttumassa tilanteeseen, johon poliisin kuuluukin puuttua, eli tappeluun. Kun tappeluun osallistunutta kuljetettiin autolle, alkoi muu nuorisojoukko ympäröidä poliisia ja käyttäytyä epäasiallisesti heittelemällä pulloilla ja kivillä, kertoo päivystävä tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kirsi Kanth poliisin tiedotteessa.

Joukosta ammuttiin poliisia ja poliisiautoja kohti myös ilotulitusraketteja. Paikalle hälytettiin lisää partioita. Poliisi käski väkijoukkoa hajaantumaan ja varoitti etukäteen, että joutuu turvautumaan oc-sumutteeseen, jos käskyjä ei noudateta.

Tilanne kuitenkin jatkui uhkaavana eikä poliisin käskyjä noudatettu. Poliisi joutui käyttämään kaasusumutetta.

Kanth arvioi, että parinkymmentä henkilöä altistui kaasulle.

Lopulta tilannetta oli selvittämässä noin 30 poliisipartiota.

Poliisi on ottanut paikan päältä kiinni viisi henkilöä, joista yksi on toimitettu kotiin ja neljä on edelleen kiinniotettuina. Kaikki ovat miehiä ja alle 18-vuotiaita. Tässä vaiheessa tutkintaa rikosnimikkeinä ovat virkamiehen väkivaltainen vastustaminen ja vahingonteko.

Tapahtuman aikana vaurioitui ainakin kuusi poliisiautoa ja kolme sivullisten autoa. Autoista on rikkoutunut ikkunoita ja niissä on lommoja. Lisäksi muutama poliisi on saanut jonkinasteisia vammoja ilotulitusraketeista.

Tapahtuma-aikaan rannalla oli sekalainen joukko nuoria juhannusta viettämässä. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, miksi tilanne nuorten joukossa eskaloitui. Poliisi pyrkii olemaan yhteydessä paikalla olleisiin nuoriin ja heidän vanhempiinsa. Tavoitteena on selvittää, mistä joukkotappelu ja uhkaava käytös poliisia kohtaan johtuivat sekä rauhoittaa tilannetta.