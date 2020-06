Antti Rinteen hallitus vaihtui Annika Saarikon äitiysvapaan aikana Sanna Marinin hallitukseksi. Saarikko on tapaamassa Marinia päästäkseen kärryille hallituksen sisäisestä dynamiikasta. –Haluan kuulla millaiseen toimintakulttuuriin minun halutaan tulevan mukaan. Sitä en minä päätä vaan tulen valmiiseen pöytään.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko uskoo kulttuurin eheyttävään voimaan koronakriisissä. – Henkistä elpymistyötä on mahdollista tehdä paljon.

Tiede- ja kulttuuriministeriksi palaava Annika Saarikko (kesk) hyppää elokuun alussa hallituksen nopeasti liikkuvan koronakriisi-junan kyytiin. Tehtävää Saarikon äitiysvapaan ajan hoitanut Hanna Kosonen (kesk) palaa kansanedustajan rooliin.

Saarikossa on herännyt koronakriisiä ja politiikkaa äitiysvapaalta etäämmältä katsoessa suuri sympatia päättäjiä kohtaan. Saarikko ei aiokaan palattuaan sanoa yhtäkään hallitusta tai edes oppositiota kriisin hoidosta arvostelevaa kommenttia.

– Näen kilometrien päähän, että nämä tyypit ovat tehneet parhaansa ja se on ollut pois heidän omasta hyvinvoinnistaan. Tässä mielessä politiikka on näyttäytynyt hirmu vaikealta työpaikalta, Saarikko sanoo.

Tilanne politiikassa on muuttunut merkittävästi siitä, kun Saarikko jäi äitiysvapaalle hallituskauden alussa. Hän lähti sille Antti Rinteen (sd) hallituksesta Juha Sipilän (kesk) vielä johtaessa keskustaa. Tiede- ja kulttuuriministerin tehtäviin sisältyi ajatuksia monenlaisista parannuksista. Korona on keikauttanut Saarikonkin ministeriön asiat rajusti päälaelleen.

Kulttuuri- ja urheiluelämä seisovat koronan runtelemina. Niitä ryhdyttävä nostamaan ylös hallituksen askelmerkein. Saarikko näkee kulttuurissa ja urheilussa kriisistä nousemiselle tärkeää eheyttävää voimaa.

– Kulttuuri tulee olemaan merkittävä korjaava kokemus tämän kriisin jälkeen. Urheilusta meillä on siitä hyviä näyttöjä. Kukaan sukupolveni ihmisistä ei unohda MM-95-vuotta ja miten tärkeä korjaava kokemus se oli 90-luvun laman Suomessa. Henkistä elpymistyötä on mahdollista tehdä paljon.

Saarikko aikoo pitää esillä työssään myös sitä, kuinka 90-luvun lamassa nousu rakentui tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden avulla.

– Vain sillä, että yksityinen ja julkinen raha pystyvät satsaamaan uuden luomiseen, syntyy koronan jälkeistä uutta kasvua. Valtio ei sitä alaa valitse, mutta edellytykset pitää luoda.

Annika Saarikko ei aio olla mieltä avartaneen äitiysloman jälkeen ministerinä erikseen poliitikko ja jossain muualla ihminen. –Tuon pöytään kokonaisuuden. Olen pienten lasten äiti, jolla on maalaistalon remontti kesken. Ja ihan paniikissa siitä, että työmekkoja pitää taas ryhtyä etsimään kaapista.

Saarikko on omasta aloitteestaan sopinut tapaavansa pääministeri Sanna Marinin ja keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin ennen tehtäviensä aloittamista päästäkseen kärryille hallituksen sisäisestä dynamiikasta.

– Meillä on hyvä pääministeri ja haluan kuulla millaiseen toimintakulttuuriin minun halutaan tulevan mukaan. Sitä en minä päätä vaan tulen valmiiseen pöytään. Suhtaudun nöyrin mielin siihen.

Pääministeri Marin sanoi hiljattain Me Naiset -lehden haastattelussa toivovansa tyttärelleen Emmalle sisarusta. Pääministerin tai minkä tahansa ministerin tehtävässä äitiyslomalle jääminen on kuitenkin hankalaa. Siihen ei ole laissa käytäntöjä.

– Oli ilahduttavaa, että pääministeri rohkeni pohtia tätä ääneen. Olen itsekin halunnut muistuttaa, että päätöksentekijä on kokonainen ihminen ja on hyvä, jos päättäjällä on elämässään muutakin kuin politiikka.

Saarikko sanoo tuntevansa itsensä hyvin etuoikeutetuksi, koska on voinut olla äitiysvapaalla sekä Aarnin että Kaarlon ensitaipaleella. Riviministereistä niin ovat tehneet ennen häntä vain Eeva Kuuskoski (kesk) ja Paula Lehtomäki (kesk).

Saarikko toivoo, ettei hän jää viimeiseksi äitiysvapaalle jääväksi ministeriksi. Hän antaa erityistä tunnustusta puolueelleen ja edellisen hallituksen pääministerille Juha Sipilälle, joka 2015 järjesti niin, että soten vuoksi erityisen raskasta perhe- ja peruspalvelun ministeriä hoiti aluksi Juha Rehula. Vastaava järjestely tehtiin Antti Rinteen hallituksen aloittaessa.

– Haluan painottaa, että oleellista ei ole miettiä vain sitä, voiko ministeri jäädä äitiyslomalle, vaan miten nämä työt ovat järjestettävissä niin että, perhe ja työt ovat paluun jälkeenkin yhdistettävissä.

Saarikko näkee, että hallituksessa olevien uuden sukupolven edustajien on pyrittävä muuttamaan lasten ja työn yhteensovittamiseen liittyvää toimintakulttuuria. Heillä on siihen nyt valta. Hän itse ei aio olla jatkossa erikseen poliitikko ja jossain muualla ihminen.

– Tuon pöytään kokonaisuuden. Olen pienten lasten äiti, jolla on maalaistalon remontti kesken. Ja ihan paniikissa siitä, että työmekkoja pitää taas ryhtyä etsimään kaapista. Ei minulla ole mietittynä 67:tta erilaista poliittista lausuntoa. Joudun varmasti sanomaan moneen asiaan: en tiedä.

Saarikko kertoo lastensa tunnistavan liki kaikki hallituksen ministerit televisioruudusta. 5-vuotias Aarni on varsin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Hän pitää äitiysvapaavuottaan oman kasvunsa kannalta yhtenä tärkeimmistä. Siihen hänellä ei vielä ole vastausta, mihin polku johtaa.

– Olen vasta matkalla siinä, mutta jotain on tapahtunut.

Koronakriisi tulee kysymään hallituksen voimia koko sen loppukauden. Saarikko palaa epävarmuus takaraivossaan riviin, vaikka hän muiden suomalaisten mukana on alkukesästä hiven huokaissut helpotuksesta.

– Vaikka korona ei meitä enää sairauden näkökulmasta koettelisi, emme voi sanoa, miten talous lähtee elpymään, vaikka toiveikkaitakin ennusteita on. Mietin myös sitä, milloin ihmiset voivat taas mennä täyteen teatterikatsomoon huolettomina. Sitäkään päivää kukaan ei voi luvata.