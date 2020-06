Matkanjärjestäjien rahanpalautusajat ovat koronakeväänä venyneet jopa kuukausien mittaisiksi – kuluttaja-asiamiehellä painavaa sanottavaa

”Laissa on tietyt vaatimukset, joihin pitää pyrkiä myös poikkeusoloissa”, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa tiedotteessa.

Matkustajien kärsivällisyys on ollut tänä keväänä koetuksella, kun jo varattuja matkoja on jouduttu perumaan, mutta rahojen palauttaminen on saattanut kestää hyvinkin pitkään.

Kuluttaja-asiamies onkin saanut kevään aikana yhteydenottoja liittyen matkustamiseen ja erityisesti siihen, että joidenkin matkanjärjestäjien asiakaspalveluissa ja rahanpalautusten aikatauluissa on ollut puutteita. Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa, että koronan vuoksi peruuntuneiden matkojen rahanpalautus ei saa venyä kuukausikaupalla.

Kuluttaja-asiamiehen viesti yrityksille on se, että käsittelyaikojen tulisi lyhentyä merkittävästi.

– Matkanjärjestäjät ovat venyttäneet lain rajoja rahanpalautuksissa, sillä palautusajat ovat venyneet jopa kuukausien mittaisiksi, tiedotteessa todetaan.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo, että on ymmärrettävää, että rahanpalautukset voivat kestää hieman normaalia kauemmin, mutta niiden ei pitäisi venyä silti kuukausien mittaisiksi.

– Laissa on tietyt vaatimukset, joihin pitää pyrkiä myös poikkeusoloissa, hän toteaa.

Myös muita kuin rahanpalautusten venymiseen liittyviä ongelmia on tullut kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoon. Puuttellisen asiakasviestinnän takia jotkut kuluttajat ovat ottaneet vastaan voucherin eli etusetelin luullen, että se on ainoa mahdollinen hyvitysvaihtoehto, vaikka lentoyhtiö on peruuttanut lennon itse.

– Tällaisessa tilanteessa asian voi riitauttaa jälkikäteenkin ja vaatia voucherin sijasta palautusta, kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo.

– Moni on aidosti luullut, että voucher on ainoa vaihtoehto. Voucheriin ei ole pakko tyytyä, vaan lain mukaan kuluttajalla on oikeus vaatia palautusta täysimääräisenä, jos hänelle ei ole kerrottu rahanpalautusmahdollisuudesta, Väänänen muistuttaa.