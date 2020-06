Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja ihmettelee Niko Ranta-ahon kommentteja, mutta ei pidä tämän puheita yllättävinä.

Suuren Katiska-huumerikosvyyhdin toinen pääsyytetty, Niko Ranta-aho pääsi keskiviikkona vapaaksi tutkintavankeudesta. Syyttäjät vaativat hänelle lähtökohtaisesti 13 vuoden vankeutta, tuomio annetaan myöhemmin.

Median edustajille keskiviikkona antamassaan haastattelussa Ranta-aho kertoi hakeneensa huumebisneksestä jännitystä. Hän on tunnustanut valtaosan syytteistä, mutta ei kertomansa mukaan kadu.

– Tuo on vaikea kysymys, katuminen. Koen, että olen tällä hetkellä paras versio itsestäni pitkän eristämisen jälkeen. Kaikki asiat mitä elämässä on tapahtunut, ovat ajaneet tähän pisteeseen. Jos rupeaisin hirveästi katumaan asioita, joutuisin ehkä katumaan nuoruudestani ja kaikista asioista. En minä ehkä kadu, ehkä on otettu opiksi joistakin asioista ja tehdään jotain asioita toisin.

– Olen liikemies, kenellä on nyt vaan huumeet myös olleet portfoliossa.

Törkeistä huumerikoksista epäilty Ranta-aho ei koe olevansa vastuussa siitä, kenelle maahantuotuja huumeita on päätynyt ja millaisin seurauksin.

– Miten minä sen henkisesti koen ja ajattelen: jos minä en olisi niitä huumeita tuonut, niin joku muu olisi ne tuonut. Se katukäyttäjä olisi ostanut ne jostain muualta.

Niko Ranta-aho pääsi keskiviikkona vapaaksi tutkintavankeudesta.

”Välinpitämättömyys kuuluu huumemaailmassa toimimiseen”

Irti Huumeista ry:n toiminnanjohtaja Mirka Vainikka ihmettelee Ranta-ahon kommentteja mutta ei pidä tämän puheita yllättävinä.

Vainikka sanoo yleisellä tasolla, että huumerikolliset ajattelevat yleensä vain itseään.

– Välinpitämättömyys kuuluu huumemaailmassa toimimiseen. On aika tyypillistä huumerikollisuudessa, että ei haluta nähdä omaa roolia kokonaisuudessa ja sitä, miten oma tekeminen heijastuu muihin ihmisiin.

– Siellä toimivat eivät ajattele yhteiskunnallista vastuuta ja toimintansa seurauksia, puhumattakaan yksittäisen ihmisen tai tämän läheisten kärsimyksistä.

Vainikka näkee, että liikemies-termin käyttämisellä Ranta-aho näyttäisi hakevan hyväksyntää teoilleen.

Hän kokee, että Ranta-ahon kommentit kuvastavat myös yleisempää yksilökeskeistä ajatusmallia, jossa omien tekemisten syy-seuraussuhteista ja negatiivisista vaikutuksista muihin ei välttämättä juuri välitetä.

– Tämä liittyy tietyllä tapaa ajatukseen vastuusta ja vapaudesta. Ikään kuin, että ei ole minun asiani, mitä naapuri tekee.

Syytteiden mukaan Katiska-vyyhdissä huumeliiga junaili Suomeen 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista. Ranta-ahon epäillään johtaneen huumeorganisaatiota Espanjasta käsin Janne Tranbergin kanssa. Tranberg on kiistänyt syytteet.

Vainikka muistuttaa, että kaikki huumausaineet ovat vaaraksi sekä kehon että mielen terveydelle.

– Huumeet ovat riski sekä mielenterveydelle että fysiikalle, ja lisäksi aina on syrjäytymisriski. Jotkut jäävät koukkuun ensimmäisestä kokeilukerrasta, jotkut eivät omasta mielestään jää riippuvuuskoukkuun, vaikka omaiset olisivat asiasta eri mieltä.

– Voi olla, että oma elimistö ei kestä. Aineisiin liittyy usein myös sitä, että tulee psyykkisiä ongelmia.

Vainikka pohtii, että Ranta-ahon puheet henkivät myös laajempaa asenneilmapiirin muuttumista huumeiden suhteen. Vainikka on tästä huolissaan.

– Ajattelen, että huumeidenkäyttö on jollain lailla arkipäiväistynyt. Nuoremmat sukupolvet suhtautuvat huumeisiin eri lailla kuin vanhemmat ikäluokat. Esimerkiksi yöelämässä on aiempaa yleisempää, että huumeita liikkuu. Ja pidemmällä aikavälillä käyttö on lisääntynyt.

Vainikan mukaan tällä hetkellä on olemassa sangen heikosti tutkimus- tai tilastotietoa siitä, mitä huumeiden satunnaiskäyttö aiheuttaa käyttäjilleen.

– Meillä on vähän pimennossa se, että kuinka paljon Suomessa on sellaisia sydämenpysähdyksiä tai sairaalahoitoa vaativia tilanteita, että on huumeiden alaisena bailattu läpi yön, eikä ole muistettu syödä tai juoda. Tai että on ollut pitkä työputki takana, ja huumeiden ansiosta on jaksettu valvoa.

– Satunnaiskäyttäjistä osa pystyy käymään töissä pitkäänkin. Saattaa olla, että kroppa kestää, mutta toisilla kroppa pettää.

”Huumeidenkäyttäjien läheisissä tällaiset puheet varmasti herättävät tunteita”

Huumeiden käyttöön liittyvät myös sosiaaliset riskit, Vainikka muistuttaa.

– Aineiden vaikutuksen alaisena ihmiset tekevät harkitsemattomia tekoja, ja oma elämä voi suistua kierteeseen. Voit menettää vapauden, työpaikan, perheen, kaiken.

Vainikka uskoo, että huumeongelmista kärsivien henkilöiden läheisiä Ranta-ahon medialle lausumat asiat saattavat järkyttää.

– Huumeidenkäyttäjien läheisissä tällaiset puheet varmasti herättävät tunteita, myös raivon tunteita. Läheiset kärsivät aina, kun henkilö alkaa käyttää huumeita.

Ilta-Sanomat kertoi toukokuussa, että huumerikosten määrä on lisääntynyt Suomessa viime vuosina tasaisesti, ja poliisi on tänäkin vuonna pystynyt paljastamaan rikoksia aiempia vuosia enemmän.

– Kasvutrendi on jatkunut jo vuosia. Yksiköistä tulleiden havaintojen mukaan poikkeusolot eivät ole vähentäneet ilmi tulleita huumausainerikoksia. Edelleen vaikuttaa myös siltä, ettei aineiden saatavuus ole ainakaan vielä merkittävästi vähentynyt, poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi kertoi toukokuussa.

Amfetamiinin käyttö pääkaupunkiseudulla on noussut tänä vuonna ennätyslukemiin koronarajoituksista huolimatta, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesäkuun alussa julkaisemasta jätevesitutkimuksesta.

Alkuvuonna myös huumerattijuopumusepäilyjen määrä ylitti ensimmäistä kertaa alkoholirattikäryjen määrän.