Monissa sairaanhoitopiireissä uusia tapauksia ei ole ilmennyt pitkään aikaan. Asiantuntijan mukaan Suomen koronavirustilanne on nyt niin hyvä, että siitä on syytä iloita.

Monissa Suomen kunnissa uusia koronavirustartuntoja ei ole ilmennyt viimeisen kahden viikon aikana lainkaan. Vain Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla tartuntoja on todettu kymmeniä. Muualla Suomessa uusia tapauksia on ilmennyt enintään viisi per kunta.

– Luvut ovat viikkoseurannassa laskeneet. Pääkaupunkiseutu on edelleen vahvasti esillä. Tapausmäärät ovat toisaalta olleet viikkotasolla laskussa, sanoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Jos grafiikka ei näy, voit katsoa sen tästä.

Monissa sairaanhoitopiireissä ei ole ilmennyt pitkään aikaan juurikaan uusia koronavirustapauksia, Vapalahti sanoo. Pääkaupunkiseudulla tartuntoja on todettu muuta maata enemmän, koska suurissa ja kansainvälisissä kaupungeissa ihmiset asuvat tiiviimmin. Myös muualla maailmassa pääkaupungeissa ja isoimmissa kaupungeissa tartuntatilanne on ollut yleensä hankalin.

– Puolet sairaanhoitopiireistä ovat sellaisia, että tapaukset ovat olleet aika lailla nollissa. Siinä mielessä tilanne on hyvä, Vapalahti kertoo.

Jos tapauksia ei jollakin paikkakunnalla ole, virus ei lähde leviämään, tehtiinpä siellä mitä vain, jos tartunnanlähdettä ei ole.

– Toisaalta, jos liikaa relataan, riittää se, että yksi tartunnanlevittäjä huonolla tuurilla sattuu huonoon tilanteeseen ja virus lähtee leviämään.

Professorin mukaan Suomen tilanne on joka tapauksessa parempi kuin koskaan ennen epidemian alettua. Tulevista juhannusjuhlista huolimatta katastrofin aineksia ei ole kasassa, kunhan ihmiset muistavat olla ulkona väljästi.

– Voimme katsoa levollisin mielin kesää. Siitä riippumatta virus jatkuvasti kiertää. Uusia tartuntaketjuja ja -ryvästymiä voi syntyä, jos ihmiset ottavat liian rennosti ja on huono tuuri.

Suomen koronavirustilanne on parempi kuin monessa muussa maassa, Vapalahti huomauttaa. Esimerkiksi Ruotsissa on raportoitu kuluneen vuorokauden aikana 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

– Epidemia on kontrollissa, mutta se ei ole sillä tavalla ohi, että se voitaisiin kokonaan unohtaa.

Koronaviruksen vuoksi asetettuja rajoituksia tulisi miettiä alueellisesti, professori sanoo. Jos tapauksia ei ole ilmennyt lainkaan, ei ole perusteltua pitää yllä tiukkoja rajoituksia.

– Niillä paikkakunnilla, missä tapauksia on ilmennyt enemmän, on mielekästä pitää yllä sosiaalista etäisyyttä ja rajoituksia.

Tartuttavuusluku on pysynyt reippaasti alle yhden, Vapalahti sanoo. Se riittää siihen, että tartuntaketjut pikkuhiljaa hiipuvat pois.

– Ei tarvitse kuin katsoa, mitä on tapahtunut muissa maissa: tautia ei ole lopullisesti voitettu. Meidän täytyy olla valmiina siihen, että tulee uusia tartuntaketjuja.

Nyt ollaan lähempänä sellaista normaalia elämää, jota elettiin vielä viime vuonna ja vuoden alussa.

– Vielä ei voida soittaa vaara ohi -merkkiä, mutta on hyvä iloita, että näin hyvin on selvitty ja näin paljon pystytään yhteiskuntaa vapauttamaan.