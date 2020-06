Tuotteessa on väärä etiketti.

Kesko Oyj vetää kaupoistaan pois erän katkarapusalaatteja, joissa on väärä etiketti ja joista puuttuvat merkinnät allergeeneista. Osa Pirkka Parhaat Katkarapusalaatti Skagen 200g -tuotteen (EAN 6410405250148) pakkauksista on virheellisesti merkitty Pirkka Parhaat Katkarapusalaatti chiliaioli 200g -pohjaetiketillä (EAN 6410405250124). Virheellisellä etiketillä varustetut tuotteet on merkitty viimeisellä käyttöpäivällä 4.8.2020.

Virheellisesti merkitty tuote voi olla vaaraksi ihmisille, jotka ovat allergisia kalalle, viljalle tai soijalle. Tuote sisältää turskaa, vehnätärkkelystä ja soijaproteiinia. Näille allergiset ihmiset voivat palauttaa tuotteen kauppaan, josta ovat sen ostaneet, tai ottaa yhteyttä K-Kuluttajapalveluun.