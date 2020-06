Sisävesillä vain yhdellä havaintopaikalla sinilevää on esiintynyt runsaasti.

Sinilevää on havaittu lisääntyvässä määrin juhannusviikolla, kertoo Suomen ympäristökeskus. Vedessä esiintyy edelleen runsaasti havupuiden kellertävää siitepölyä, joka voi muistuttaa erehdyttävästi sinilevää.

Järvillä sinilevää on havaittu valtakunnallisesti 27:llä leväseurannan havaintopaikalla. Sisävesillä on sinilevää edellisviikkoa enemmän, mutta vain yhdellä havaintopaikalla sitä on esiintynyt runsaasti.

Merialueilla alkukesän sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen, sillä sitä on yksittäisiä runsaampia esiintymiä lukuun ottamatta havaittu vain vähän.