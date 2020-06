Jos näkee Kyrönjoessa auton, ei kannata huolestua, mikäli se on Maserati.

Kurikassa on ennenkin rakennettu outoja härveleitä, kuten maailman nopein leikkuupuimuri ja 312 kilometrin tuntivauhtia kiitävä Pappatunturi.

Tällä kertaa huippunopeus jää vaatimattomaksi, mutta menopeli on sitäkin juhlavampi.

Vanhojen autojen entisöintiin erikoistuneet Petri Plosila ja Juha Mäki-Saari saivat päähänsä kokeilla, miten Maserati Quattroporte istuisi vesiliikenteeseen.

Auringossa kimalteleva hiljainen ja arvokas, veden päällä lipuva nelipyöräinen komistus herättää ihastusta ja ihmetystä.

Idea syntyi, kun Maseratin moottoria ja muuta tekniikkaa tarvittiin toiseen autoprojektiin, ja sähkönsininen komistus ilman moottoria jäi vaille käyttötarkoitusta.

– Ensin mietin, että tuosta voisi saada hienon paljun pihaan, tai sitten veneen, mutta molemmissa olisi ollut liian kova työ. Sitten yhtäkkiä tuli mieleen, että mitenkähän se kulkisi ponttonien päällä, hän kertoo.

Projekti alkoi punnituksesta ja tarkoista laskelmista, joissa ynnättiin miehistön, matkustajien sekä virvokkeiden paino ja suhteutettiin se ponttonien kantavuuteen. Maserati oli määrä saada kulkemaan mahdollisimman lähellä vesirajaa.

– Niin lähellä, että se näyttäisi siltä kuin olisi joutunut vahingossa veteen.

Petri Plosila (oik.) ja Juha Mäki-Saari esittelivät Pohjanmaan Lines -risteilijää IS:lle. Neitsytmatka oli tehty edellisenä päivänä, 15.6.

Siinä se nyt on, kauniisti auringossa kimalteleva luksusauto, ”Pohjanmaan Lines”, joka lipuu Kyrönjoen pintaa, äänetönnä ja arvokkaasti, kohti Koskenkorvan patoa.

Poissa on Ferrarista tuttu 401-hevosvoimaisen V8-moottorin hirmuinen ääni, sillä voimantuotosta vastaa nyt Torgeedo-sähköperämoottori.

Plosila ja Mäki-Saari ovat ekoteostaan silminnähden ylpeitä.

– Jos nyt jollain on takapihalla vanha polttomoottoriauto vailla käyttöä, kannattaa ottaa moottori pois ja tehdä siitä sähkövene, kaksikko kannustaa.

Petri Plosila on ajanut tällä autolla myös silloin, kun moottori oli vielä paikoillaan. Hänen mukaansa parasta oli auton voimaa uhkuva äänimaailma.

Vesi-Maserati pääsi neitsytmatkalleen juhannuksen alla.

– Yhtään ei jännittänyt, pysyykö se pinnalla, sillä tiesimme, että tämä on yhtä varma ja uppoamaton kuin Titanic.

Ponttonit ovat Mäki-Saaren käsialaa, ja Plosila vastasi kiinnityksestä. Kaksikon mukaan haastavin työvaihe oli sähköjen säätäminen, mutta lopulta nekin saatiin kuntoon ennen neitsytmatkaa.

Nyt vaaleanharmaiden nahkapenkkien sähkösäädöt toimivat, samoin valot ja mahtava äänentoisto.

– Sähköikkunat pitää vielä saada toimimaan, sitten kaikki on täydellistä.

Hiljainen kaunotar täyttää myös lain vaatimukset, sillä kokonaisuuden pituus jää täpärästi alle 5,5 metrin, eikä rekisteröintipakkoa ole.

Plosila toteaa vetten päällä kulkevan Maseratin olevan turvallinen menopeli.

– On turvatyynyt ja turvavyöt, eikä laidan yli voi horjahtaa, kuten muista veneistä. Kaikuluotaimella varmistetaan väylän turvallisuus.

Hiljainen kaunotar täyttää myös lain vaatimukset, sillä kokonaisuuden pituus jää täpärästi alle 5,5 metrin, eikä rekisteröintipakkoa ole. Tämän totesi myös poliisipartio, joka kävi ihmettelemässä auton neitsytmatkaa.

– Ne ajoivat ohi sattumalta ja luulivat, että nyt on joku on ajanut autolla jokeen.

Maseratia ohjataan normaalisti ohjauspyörästä. Vaihdevipu on sekin normipaikallaan, mutta vaihteita on vain kaksi: eteenpäin ja peruutus.

Vaikka neitsytmatka tehtiin Kyrönjoella, mikään ei estä risteilemästä sillä vaikka Itämerellä.

– Trailerilla tämä siirtyy kätevästi mihin vaan, mutta ainakin nyt aluksi ajellaan vain lähivesillä.

Tulevat luksusristeilyt pitävät sisällään pelkkää nautiskelua ja jokimaisemien ihastelua. Esimerkiksi kalastukseen Maserati ei sovellu.

– Se on niin, että jos on varaa Maseratiin, silloin on varaa ostaa kalat kaupasta, Plosila paukauttaa.