Nissan Almeran renkaat sutivat ja hetkessä siitä tuli avoauto – video päätyy Jukan, 32, TikTok-kanavalle, jolla on käsittämätön suosio naisten keskuudessa

Idyllisten metsä- ja järvimaisemien keskellä, äänekoskelaisen vaaleansinisen omakotitalon pihalla, käy kova kuhina.

Elämää nähneitä autoja siirrellään mönkijän voimin, ja kolmikymppiset miehet huutelevat toisilleen. Pihan perällä aukeaa näky, joka lienee monen pikkupojan unelma. Vene, kaksipyöräisiä ja lukuisia ralli-Mersuja sekä niiden nikkarointiin soveltuvat puitteet.

Huomion keskipisteenä on punainen Nissan Almera, joka kuuleman mukaan vaihtoi omistajaa viskipullosta. Auton katon ympäri vedetyt liinat on kiinnitetty pihan jykevään puuhun ja Jukka Rahkonen, 32, häärää täpinöissään auton ympärillä.

– Me tehdään tuosta avoauto, Rahkonen kertoo keskisuomalaisella murteellaan, leveästi hymyillen.

Rahkosen luottomies, kuvaaja Ilmari Heinäjärvi, 28, nostaa puhelimensa pystyyn, laittaa nauhoituksen päälle ja antaa merkin.

Rahkonen polkaisee Almeran kaasupoljinta ja auto ampaisee eturenkaat sutaisten. Sidontaliinat napsahtavat kireiksi ja katto pamahtaa komeasti irti sijoiltaan.

Kaksikko kuvasi juuri uuden videon Jykä TV -kanavalleen, joka löytyy nuorten kesken suositusta TikTok-sovelluksesta. Miehet videoivat kaikenlaisia stuntteja, kohtaamisia virkavallan kanssa, räjäytyksiä ja jekkuja.

Kuvaaja Ilmari Heinäjärvi on Jukka Rahkosen luottomies ja ystävä. Kaksikon TikTok-kanava lienee yksi Suomen nopeimmin kasvavista.

Isä-Rahkonen seurasi Almeran tuhoa vierestä ja ryhtyy siivoamaan auton rikkoontuneen takalasin siruja nurmikoltaan.

– Jukka on tuhonnut autoja siitä lähtien, kun hän on rattia pystynyt kääntämään, isä naurahtaa.

Isälle tämä on tuttua touhua. Kotipihassa on rakenneltu, rikottu ja hitsailtu Rahkosen lapsuudesta lähtien.

Jukka Rahkosen lapsuudenkodin piha on täynnä ”leluja”. On venettä, ralli-Mersua ja niiden nikkarointipuitteet.

Jykä TV:n sisältö muistuttaa hieman 2000-luvun Duudsonit-hurjapäiden meininkiä.

Osaa miesten videoista on katsottu satojatuhansia kertoja. Kanava lienee yksi Suomen nopeimmin kasvavista TikTok-kanavista. Katsojat ovat enimmäkseen suomalaisia, ja heitä on laidasta laitaan.

– 60 prosenttia meidän seuraajista on naisia, Heinäjärvi hämmästelee. Kaverukset pohtivat ääneen miksi autoihin liittyvät videot kiinnostavat naisia.

Edellisen kerran, kun kaksikko yritti ”rakentaa” avoautoa, käytettiin räjähteitä. Auto syttyi palamaan, ja palokunta kutsuttiin apuun sammutustöihin.

– He ottivat sen harjoituksena. Vietiin heille kahvit ja pullat kiitokseksi, Rahkonen kertoo.

Rahkonen on ollut muutaman kerran sekä poliisin että palokunnan kanssa tekemisissä. Näistä selvitään yleensä puhumalla.

– Asiallisesti kun ollaan ja kerrotaan, ettei olla pahanteossa, niin monesti ymmärretään.

Välillä saatetaan liikkua harmaalla alueella, mutta pienellä paikkakunnalla tunnutaan suhtautuvan asioihin leppoisasti. Miehet siivoavat temppujensa jälkeen ja kantavat huolta muun muassa metsäpalovaroituksista.

– Joku tulee minulle varmaan joku päivä kertomaan, mitä tein väärin ja paljonko se tulee maksamaan, Rahkonen miettii.

Hurjapääharrastuksensa Rahkonen rahoittaa putkimiehen töillä isältään ostamassaan LVI-alan yrityksessä. Heinäjärvi tekee töitä ravintola-alalla sekä video- ja valokuvaajana.

TikTok-videoilla ei pysty vielä suoranaisesti tienaamaan. Videoiden ohessa pyörivistä mainoksista ei Suomessa saa vielä rahaa. Heinäjärvi näkee kuitenkin merkkejä muutoksesta.

Miesten mielestä olisi hienoa, jos Jykä TV:n tekemisellä voisi joskus elättää itsensä.

– Seison vaikka harakanpelättimenä pellolla, jos joku maksaa minulle siitä palkkaa, Rahkonen vitsailee.

Tällä hetkellä he ovat kuitenkin tyytyväisiä, että kanava kasvaa ja he voivat tehdä viihdettä seuraajilleen.

TikTok

Teini-ikäiset ja nuoret aikuiset ahmivat netistä älypuhelimillaan nopeaa viihdettä. Yksi tällaisen viihteen tarjoajista on puhelimeen ladattava TikTok-sovellus, jolla on yli 800 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Videosovelluksen kautta pääsee katsomaan miljoonia lyhyitä videoita ympäri maailman. Videoiden kesto on normaalisti 15–60 sekuntia.

TikTokissa törmää esimerkiksi tanssivideoihin, yllättäviin käänteisiin, hurjapäisiin temppuihin ja lauluesityksiin.

TikTokin räjähdysmäisen suosion kasvu perustuu mahdollisesti ilmiö-tyyliseen käyttäytymiseen, jossa reagoidaan olemassa oleviin trendeihin ja puheenaiheisiin. Videoihin voi vastata ja ilmiöistä voi tehdä oman tulkinnan muiden katseltavaksi.

Jukka Rahkonen vertaa TikTokia perinteiseen komediaohjelmaan, jossa on 15 sekunnin sketsejä. Erona on se, että vain sormen pyyhkäisyllä näitä sketsejä on tarjolla miljoonia.

– Ihan kuin vaihtaisit kanavaa aina sen ohjelman parhaaseen kohtaan, Rahkonen kuvailee.