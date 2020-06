Infektiolääkäri vastaa: saako isovanhempia jo halata? ”Se virus on kauhean kiero”

– Se virus on kauhean kiero, sanoo infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila.

Koronavirusepidemia on talttumaan päin ja hallitus purki maaliskuusta asti voimassa olleet poikkeusolot. Lupaavasta kehityksestä huolimatta ihan kaikessa ei kuitenkaan ole syytä kiirehtiä korona-aikaa edeltäneeseen tilanteeseen, sanoo asiantuntija.

– Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden isovanhempien halaamisessa on syytä pitää edelleen malttia, Husin infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila vastaa.

Lääkäreiltä on ahkerasti ja nyt kiihtyvään tahtiin kyselty, joko lapsenlapset saavat halata isovanhempiaan. Juhannuksena sukujen kokoontuessa asia on erityisen ajankohtainen.

– Voi kun olisi kristallipallo. Halauskysymykseen on lääkärin mahdotonta antaa vastausta. Se ei ole lääkärin tehtävä antaa lupaa, vaan jokainen punnitsee kohdallaan, Anttila muotoilee.

Hän muistuttaa, että virusta on yhä liikkeellä, eikä sen luonto ole epidemian laantumisesta mihinkään muuttunut.

– Korona on kauhean kiero siinä suhteessa, että virus voi levitä, vaikka sen kantaja on täysin oireeton.

Vaihteleva määrä tartuntoja havaitaan joka päivä Suomessa.

Keskimäärin oireet alkavat noin viiden vuorokauden kuluttua tartunnasta.

– On päivä tai pari, jolloin oireeton voi tietämättään tartuttaa koronaviruksen.

Eli se on juhannusjuhlan kesto. Jos varman päälle haluaa pelata, niin halausta tai muuta tiivistä lähikontaktia on edelleen paikallaan välttää. Kuinka suuri riski on, siihen vaikuttaa merkittävästi se, mistä päin Suomea on isovanhempien luo lähdetty matkaan ja se, missä päin edeltäneinä viikkoina on tullut liikuttua.

– Jos on ollut edeltäneet pari viikkoa niillä alueilla, joissa tartuntoja ei ole havaittu, on riski melko pieni.

Anttila arvelee, että Suomen osaltaan kohtuullisiin koronalukuihin on vaikuttanut meidän melko alhainen väentiheys ja täkäläiseen tapakulttuuriin helposti istuva tapa pitää huolta parin metrin etäisyydestä ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

HUS:in infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila.

Vaikka halausohjeita lääkäri ei anna, muistuttaa hän koronatestaamisen tärkeydestä juhannuksen alla.

– Jos vähänkään on hengitystieoireita, niin kannattaa mennä testiin. Varmasti jää juhannuksesta paha muisto, jos tulee tartuttaneeksi oman seurueensa.

Aaltonen toivoo, että koronaviruksen ensimmäisen aallon menestyksekkäästä nitistämisestä olisi jäänyt suomalaisten käyttäytymiseen jotain pysyviä jälkiä, kuten käsien ahkera peseminen, niiden desinfioinnista huolehtiminen ja hihansuuhun tai kainaloon yskäiseminen.

– Ja eihän se haalaaminen ole ainut autuaaksi tekevä tapa osoittaa läheisyyttä, Anttila lohduttaa isovanhempihalauksensa tulevaisuudesta huolestuneita.