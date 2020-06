Annika Saarikko kuvailee kuopuksensa olevan isoveljensä Aarnin tapaan aktiivinen ja koko ajan hymyilevä lapsi.

Keskustan Annika Saarikko palaa elokuun 6. päivä äitiysvapaalta tiede- ja kulttuuriministeriksi. Saarikon äitiysvapaaseen on sisältynyt huoli syyskuussa vuoden täyttävän Kaarlo-pojan terveydestä.

Kaarlolla todettiin joulun alla laryngomalasia. Kyse on synnynnäisestä rakenneviasta kurkunpäässä.

– Aluksi se hidasti Kaarlon kehitystä. Hänen painonsa ei noussut, eivätkä taidot kehittyneet, kun kaikki energia meni hengitystyöhön, Saarikko kertoo.

Puolivuotiaana Kaarlon tilanne parani merkittävästi ja hän otti kaiken kehityksessä kiinni.

– Nyt hän on erittäin ikätasollaan ja kaikki on hyvin sen suhteen. Hän konttaa, nousee tukea vasten seisomaan ja hymyilee koko ajan. On hirveän aktiivinen. Samanlainen siis kuin isoveljensä Aarni, 5, Saarikko kuvailee.

Kaarlosta on kehittynyt aktiivinen ja hymyilevä poika.

Laryngomalasiassa nielurustot eivät ole kehittyneet normaalisti ja siksi tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi voimakas hengitysääni ja kakova yskä. Vaikka kaikki on kääntynyt hyväksi, on Kaarlon hengitysääni edelleen rohiseva ja voimakas.

– Asiaa seurataan edelleen, mutta lääkärit ovat sitä mieltä, että se korjaantuu itsestään. Leikkaushoitoa ei tällä tietoa tarvita.

Saarikko on myös kysynyt lääkäreiltä, voiko syyskuussa vuoden täyttävä Kaarlo esimerkiksi juosta kuten muutkin lapset ja saanut viestiä, että siinä ei pitäisi olla ongelmaa.

Tauti kuitenkin paranee itsestään ensimmäisten vuosien aikana.

– Kasvu on lääke. Tapahtui juuri kuten lääkärit lupasivat.