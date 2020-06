Helsingin suurimmat puolueet kokoomus ja vihreät eivät lämpene Mannerheimin patsaan siirrolle

Keskiviikkona uutisoitiin vasemmistonuorten vaatimuksesta, että marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas pitäisi siirtää pois Helsingin keskustasta.

Helsingin kahden suurimman puolueen, kokoomuksen ja vihreiden, edustajat eivät lämpene vasemmistoliiton nuorisojärjestön ajatukselle siirtää Mannerheimin patsas.

– Pidän esitystä jokseenkin pöyristyttävänä. Varsinkin Mannerheimin osalta on vahvat syynsä sille, että hänen patsaansa on Helsingin keskustassa ja hänen mukaansa on nimetty keskeinen katu, Helsingin suurimman valtuustoryhmän kokoomuksen puheenjohtaja Daniel Sazonov sanoo.

– ­On enemmän kuin asianmukaista, että Suomen itsenäisyyden kannalta näin merkittävän hahmon patsas on Helsingissä. En osaa sanoa, saako ehdotus vastakaikua emäpuolueen vasemmistoliiton piirissä, en yhtään ihmettelisi toisaalta, jos sitä joku tukisi. Mutta toivon todella, että tämänkaltainen patsaiden poistaminen pysyy Suomessa vasemmiston marginaalin mielipiteenä.

Sazonov saa tukea toiseksi suurimman valtuustoryhmän eli vihreiden suunnasta, Ryhmäpuheenjohtaja Hannu Oskala pitää Black Lives Matter -liikkeen nostamaa keskustelua arvokkaana.

– Se ravistelee hyvin yhteiskuntamme luutuneita ennakkoasenteita - ja toisaalta muistuttaa historian ymmärtämisen tärkeydestä.

Vaikka ulkomailla patsaita on kaadettu, siihen ei Oskalan mukaan syytä menne Helsingissä.

– Nyt ei ole tarvetta siirtää Mannerheimin patsasta, vaikka hänen urallaan on kansallisesti sekä hetkiä joista voimme olla ylpeitä että hetkiä, joiden muistaminen on tärkeää jotta emme toista niitä enää koskaan. Presidenttinä hän toimi vaiheessa, jota ajatellen olisi jopa erikoista että hänellä ei olisi patsasta maamme pääkaupungin keskustassa muiden presidenttien tavoin.

Oskala muistuttaa, että kaikkien maiden, myös Suomen historiassa on ylväitä sekä vähemmän ylväitä jaksoja.

– Kaupunkimme ja koko kansakuntamme tarina rakentuu kerroksista, joiden ymmärtäminen, jatkuva uudelleenkäsittely ja peilaaminen on tärkeää.

– Toivottavasti voimme tämän keskustelun kautta yhdessä ymmärtää entistä paremmin Suomen historiaa, Oskala sanoo.

Vasemmistonuorten keskiviikkona julkisuuteen toimittamassa tiedotteessa siirrettäväksi vaadituista patsaista tunnetuin on marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas Helsingin keskustassa.

Vuonna 1960 valmistunut vapaaehtoisilla rahoituksella valmistunut patsas on pääkaupungin tunnetuimpia maamerkkejä.

Lähtökäskyn vasemmistonuoret antaisivat myös urheiluvaikuttaja Lauri ”Tahko” Pihkalan patsaalle sekä Tampereen vapaudenpatsaalle. Ne tulisi ”poistaa katukuvaa rumentamasta”, kannanotossa vaaditaan.

– Ehdotamme uudelle patsaspuistolle paikaksi Suomenlinnan saarta. On aika siirtää hirmutöiden ja suurmiesten palvonta kaduilta syrjään. Menneisyytemme muistaminen ei vaadi historian epäkohtien ihannointia, vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh katsoo tiedotteessa.