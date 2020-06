Millaista on elämä muurahaiskeossa? Katso suora lähetys tänään kello 10

Muurahaiskeko on uskomaton rakennelma, joka kätkee sisäänsä toimivan yhdyskunnan. Tervetuloa tutustumaan muurahaisten maailmaan.

Näemme muurahaiskekojen elämästä vain pienen osan. Keko on tavallaan kuin jäävuori, suuri osa on pinnan alla. Se on myös yhdyskunta, jonka jäsenillä on selkeät roolit.

Muurahaisista on tehty satuja, tarinoita, lauluja ja runoja. Ne ovat tuttu osa suomalaista kesäelämää.

Voit seurata suoraa lähetystä muurahaiskeon luota yllä olevasta videosta kello 10 alkaen.

Muurahaiset ovat sosiaalisia ja mielenkiintoisia pistiäisiä. Ne tunnistavat toisensa ja suojelevat pesäänsä. Tunkeutujien kohtalo on karu.

Kuinka paljon me loppujen lopuksi tiedämme näistä metsiemme pikku pistiäisistä? Ovatko muurahaiset esimerkiksi tosiaan huippuahkeria? Tai supervoimakkaita?

Huomiomme kiinnittyy kesäaikaan kekojen lähistöllä tavallisesti vain naaraisiin. Työläiset rakentavat kekoa maan päälle neulanen kerrallaan. Kaikki eivät keossa kuitenkaan ahkeroi.

Koiraat menettävät henkensä heti parittelulennon jälkeen. Näiden kuhnureiden elämä on enimmäkseen lennon odottamista. Ne elävät lyhyen ja yhteen tarkoitukseen keskittyvän elämän. Kuningattaret voivat sen sijaan jatkaa elämäänsä jopa kolmisenkymmentä vuotta – eivätkä nekään juokse ympäri kekoa.

Millainen on muurahaisyhdyskunta? Miten muurahaiskeon työt jakaantuvat? Miten monta kuninkaallista yhteen kekoon mahtuu?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastausta ISTV:n suorassa lähetyksessä muurahaiskeon luota. Asiantuntijana toimii muurahaistutkija, dosentti Heikki Helanterä. Lähetyksen juontaa ISTV:n toimittaja Lauri Silvander.