Korona-baarissa juhlittiin rajoitusten keventymistä – Pyry kiteytti tunnelman terassilla: ”Kuin kotiin olisi tullut!”

Anitta, Timo, Jokke ja Tiuhti ovat Koronan kanta-asiakkaita. He käyvät muun muassa visailemassa baarissa joka sunnuntai.

Korona Barin kanta-asiakkaat kertovat, että baarien sulkeminen oli kova paikka. Baari on monelle paikalliselle kuin toinen koti.

Helteisessä Järvenpään keskustassa vallitsee keskiviikkoiltana vapautunut ja onnellinen tunnelma. Ihmiset ovat kokoontuneet työpäiviensä päätteeksi terasseille, ja ohi kulkeva nuorisojoukko luukuttaa kookkaasta matkakaiuttimestaan Bonnie Tylerin tunnetuimpia hittejä.

Mikään ei viittaa siihen, että yhteiskunta alkoi koronaviruspandemian aiheuttaman sulun seurauksena avautua vähitellen vasta joitain viikkoja sitten. Emme ole kuitenkaan matkustaneet Järvenpäähän muuten vain kesäpäivää viettämään.

Paikallisen kävelykadun varrella nimittäin sijaitsee baari, joka on viimeaikaisten tapahtumien vuoksi saanut aivan uudenlaisen kaiun nimeensä. Vuonna 1963 perustettu Korona Bar avasi ovensa asiakkaille maanantaina. IS otti selvää, millä mielin osuvasti nimetyssä ravintolassa vietetään kesäistä iltaa.

Ravintolan ovella on tarjolla käsidesiä, ja terassilla seurueet ovat levittäytyneet keskenään turvallisten etäisyyksien päähän. Sisätilat ovat lämpimänä päivänä lähes tyhjillään. Kukaan ei vaikuta siltä, että erityisemmin varoisi käyttäytymistään, ja ilmassa onkin aistittavissa asteittaista siirtymistä tavalliseen elämänmuotoon.

Asiakkaiden puheista käy nopeasti ilmi, että Korona on ennen kaikkea ajanviettopaikka. Monet ovat saapuneet paikalle hetken mielijohteesta sammuttamaan kuuman kesäpäivän aiheuttamaa janoa. Paikalliset kertovat, että paikan nimestä on väännetty vitsiä kyllästymiseen asti.

Arska ja Hannaleena eivät usko baarin nimellä olevan vaikutusta asiakasmääriin.

Terassilla istuvat Arska ja Hannaleena kertovat saapuneensa Koronaan pitkän työpäivän päätteeksi. He kertovat, että baarin nimi on aiheuttanut pientä hilpeyttä. He eivät kuitenkaan usko, että nimi aiheuttaisi sen enempää asiakaskatoa kuin -ryntäystäkään.

– Luulen, että suomalaiset eivät välitä paskaakaan. Olin Kemissä töissä, ja siellä on kauppakeskus Corona. Siellä mietin ehkä enemmän kuin täällä, että vaikuttaako se. Mutta enpä usko, Arska toteaa.

– Saattaahan porukka tulla läpällä koronabaariin näin korona-aikaan, Hannaleena arvioi.

Vuoropäällikkö Janika Ström iloitsee päästessään takaisin leipätyönsä pariin.

Koronan vuoropäällikkö Janika Ström on keskiviikkona tekemässä ensimmäistä työvuoroaan sen jälkeen, kun koronaepidemia sulki kaikki maan anniskeluravintolat huhtikuun alussa. Koronavirusaiheisia vitsejä on silti saanut kuulla baaritiskillä jo kyllästymiseen saakka.

– Kyllähän sitä kuuli jo ennen kuin laitettiin kiinni. Asiakkailla niin sanotusti uudistui nämä vitsit – ja ne kyllä vanheni yhtä nopeasti, Ström naureskelee.

Asiakkaiden puheista päätellen Korona on yksi Järvenpään suosituimmista paikoista. Esille nousee paikan monipuolinen tarjonta, mukava tunnelma ja uskollinen asiakaskunta. Keskeisellä sijainnillaan se kuitenkin houkuttelee myös ohikulkijoita, mahdollisesti kookkaan nimikyltin myötä nyt myös entistä enemmän.

Ström kuvailee Koronaa olohuoneeksi ja kohtaamispaikaksi, joka on kanta-asiakkaille kuin toinen koti. Erityisesti kanta-asiakkaille Koronan sulkeutuminen oli kova paikka. Lähes kymmenen vuotta Koronassa työskennellyt Ström kertoo, että kuuli kiinniolon aikana kohtaamiltaan asiakkailta ikävän olevan kova.

– Oli ihanaa nähdä meidän kanttiksia ja muita, että mitä kuuluu. Ja ihanaa olla taas omissa hommissa, tauon aikana kaupassa työskennellyt Ström sanoo.

Asiakkaat ja työntekijät luonnehtivat baaria olohuoneeksi ja toiseksi kodiksi.

Terassin nurkkapöydässä istuva Marko kertoo, että hänen oli kesäkuun alussa tarkoitus päättää kolme ja puoli kuukautta kestänyt olutlakko Koronassa, mutta se ei hänen harmikseen ollut vielä silloin auki. Silloin Marko turvautui toisen ravintolan palveluihin janonsa sammuttaakseen, mutta nyt hän pyöräili Tuusulasta Järvenpäähän juodakseen oluen Koronassa.

– Mielenkiintoista seurata tätä ihmisten toimintaa. Terassilla ollaan 70 sentin päässä toisista, mutta ulkona jonotetaan tuolla, Marko kertoo havainnoistaan ja osoittaa kädellään kauas katua pitkin.

Nina ja Marko tekivät terassin nurkalla havaintoja ihmisten käyttäytymisestä.

Järvenpääläiset Pyry ja Tomi kertovat valinneensa Koronan terassin illanviettopaikakseen auringonpaisteen suunnan perusteella. He arvioivat, että se oli sillä hetkellä Järvenpään terasseista ainoa varjoisa.

– 26 astetta ei enää ole suomalaiselle tarkoitettu lämpötila, Pyry lohkaisee.

Miehet kertovat olevansa aktiivisia terassilla kävijöitä, varsinkin loma-aikaan. Baarien avautuminen oli odotettu hetki.

– Tuntui kuin kotiin olisi tullut! Terassille rynnättiin heti kun ne aukesi, Pyry kertoo.

Koronan kanta-asiakkaiksi esittäytyvä neljän hengen joukko kertoo, että baarin sulkeutuminen oli kova paikka, ja avautumista on odotettu kuumeisesti. He kuvailevat sitä toiseksi kodikseen. Tiuhdiksi esittäytyvä vanhempi nainen kertoo, että he käyvät siellä erityisesti sunnuntaisin, jolloin järjestetään tietovisa.

– Aika usein voitetaan, Tiuhti kehuu.

Keskiviikkona Koronan sisätilat olivat lähes tyhjillään. HOK-Elannon ryhmäpäällikkö Ismo Tuomisen mukaan asiakaspaikkarajoitukset eivät ole tuottaneet ongelmia.

Samaan aikaan kun IS tutustui baariin Korona-nimen takana, ilmoitti Suomen hallitus löyhentävänsä rajoitustoimia ravintola-alalla. Uutinen ei ehtinyt kantautua asiakkaiden tai henkilökunnan korviin vierailumme aikana. Korona Barista vastaava HOK-Elannon ryhmäpäällikkö Ismo Tuominen kuitenkin kertoo IS:lle, että uutinen otettiin vastaan erittäin hyvillä mielin.

– Ihmiset haluaa tänä päivänä kuitenkin tulla myöhemmin ravintolaan, Tuominen sanoo.

Tuomisen mukaan myynti on ollut rajoitteista huolimatta ”ihan ookoo”, vaikka juomamyynti onkin iltapainotteista. Asiakaspaikkojen rajaus ei ole tuottanut ongelmia.

– Meillä on loistava tiimi tehnyt ihan valtavan duunin. Ravintoloille on saatu hienot ohjeet, joita on käyty henkilökunnan kanssa läpi. Ja ihmiset käyttäytyvät todella hienosti, Tuominen kertoo.