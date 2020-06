Monille lasta ulkomailta odottaneille kevät on voinut olla erityisen raastava: ”Huolta ja epävarmuutta on paljon”

Järjestöt toivovat, että tänä vuonna Suomeen saadaan puolet viime vuoden lapsimääristä.

Kansainväliset adoptiot ovat olleet kevään ajan tauolla koronatilanteen vuoksi, kertovat adoptioita Suomessa välittävät Interpedia ja Pelastakaa Lapset. Hakumatkoille ei ole päästy maaliskuun jälkeen lainkaan, kertovat Interpedian adoptiopalvelun päällikkö Salla Hari ja Pelastakaa Lasten kansainvälisen adoptiopalvelun esimies Marjo Mäenpää.

Interpedialla muutaman perheen maaliskuinen hakumatka kesti tavallista pidempään koronarajoitusten vuoksi. Viime vuonna järjestön kautta saapui 52 lasta uusiin suomalaisperheisiin.

– Jos pääsemme puoleen viime vuoden adoptioista, olemme tosi onnekkaita, Hari sanoo.

Vuoden 2020 kuluessa on saapunut yhdeksän lasta tähän mennessä.

– Lentojakaan ei ole.

Pelastakaa Lapset toi viime vuonna Suomeen 12 lasta. Tähän mennessä 2020 lapsia on tuotu viisi.

– Mutta toivoa on, Mäenpää valaa uskoa.

Hakumatkojen peruuntuminen matkustusrajoitusten vuoksi on selvä ja välitön vaikutus, mutta koronan aiheuttama viive byrokraattisissa seikoissa on epäselvempi. Kansainvälinen adoptio vaatii paksun nivaskan papereita ja päätöksiä. Esimerkiksi Filippiineillä ulkonaliikkumiskielto on johtanut adoptioita valmistelevan viraston sulkeutumiseen. Bulgariassa oikeusministeriö käsittelee lapsiesitykset, eivätkä esitykset ole edenneet keväällä lainkaan.

Interpedia työskentelee viranomaisten lisäksi järjestöjen kanssa. Salla Hari kertoo, että järjestöt ovat pyrkineet toimimaan mahdollisimman normaalisti koronarajoitusten puitteissa. Pelastakaa Lapset toimii pääasiassa viranomaisten kanssa.

Toiveena on, että paperit ja lentokoneet saadaan pian etenemään. Muutamalla onnekkaalla perheellä on jo matkasuunnitelmat tehtyinä.

Kaikki riippuu kuitenkin kohdemaasta. Interpedian kautta lapsen voi adoptoida Etelä-Afrikasta, Thaimaasta, Kolumbiasta, Bulgariasta, Kiinasta, Intiasta tai Taiwanista. Pelastakaa Lapset välittää adoptioita Filippiineiltä, Thaimaasta, Kiinasta ja Bulgariasta.

– Eri maiden hallituksen asettavat erilaisia rajoituksia ja purkavat niitä eri tahdissa, Mäenpää sanoo.

On mahdotonta arvioida, millainen suma eri instansseihin muodostuu kevään tauon jälkeen missäkin maassa. Mahdollinen toinen korona-aalto voi pistää kaiken uusiksi. Suomen päässä koronakevät ei ole pistänyt keppejä adoptiorattaisiin.

Kohdemaissa on Harin ja Mäenpään mukaan kova tahto ja toivo edistää lasten asioita. Lastenkodeissa tilanne on heidän mukaansa melko hyvä, mutta ne saattavat ruuhkautua, kun kansainväliset adoptiot ovat maailmanlaajuisesti jäissä. Samaan aikaan monessa maassa lastensuojelun pariin on hakeutunut paljon uusia asiakkaita.

Mäenpää toteaa, että onneksi koronaorpojen määrä ei ole heidän kohdemaissaan suuri eikä pandemia todennäköisesti näyttäydy lastenkotien lapsille dramaattisena.

– He elävät omaa arkeaan, heillä on tutut kaverit ja hoitajat ja kaikki hyvin.

Odottavan aika on tuskallisen pitkä Suomen päässä. Erityisen raastava kevät on varmasti ollut heille, joiden uusi lapsi odottaa enää hakumatkan päässä eli kohdemaasta on jo saatu lapsiesitys.

– Tämä on varmasti todella raskasta. Tilannetta on vaikea ennustaa, ja huolta ja epävarmuutta on paljon, Hari sanoo.

Kansainvälinen adoptio on moniosainen polku, joka alkaa noin vuoden mittaisesta adoptioneuvonnasta, jonka tarjoaa tyypillisesti kunnan sosiaalitoimi. Neuvonnan jälkeen palvelunantaja eli Interpedia tai Pelastakaa Lapset vie prosessia eteenpäin. Valviran adoptiolautakunnalta tarvitaan adoptiolupa, minkä jälkeen adoptiota voi hakea tahtomastaan maasta. Erityistapauksissa lapsen voi adoptoida ilman palvelunantajaa, mutta usein silloin on kyse lähisukulaisista.

Prosessi on pitkä: adoptioneuvonnan jälkeen se vie keskimäärin 2–4 vuotta. Maakohtaiset erot ovat suuret. Hintaa adoptiolla on noin 10 000–20 000 euroa, josta Kela korvaa 5 000–9 000 euroa. Molemmat järjestöt ovat voittoa tavoittelemattomia.

– Perheet ovat todella hyvin sitoutuneita ja valmennettuja, Mäenpää sanoo.

Monella on adoptioita hakiessa takana pitkä hedelmöityshoitotaival, mutta ei kaikilla.

Interpedialla ja Pelastakaa Lapsissa ei ole havaittu keväällä muutosta hakemusten määrässä ja Hari ja Mäenpää toivovat, ettei koronan tuoma epävarmuus vaikuta jatkossakaan perheiden adoptiomahdollisuuksiin.

Kaiken kaikkiaan kansainväliset adoptiot ovat vähenneet viime vuosina selvästi, sillä lapsille pyritään ensisijaisesti etsimään koti synnyinmaastaan. Suomessa kotimaisia perheen ulkopuolisia adoptioita järjestetään vuosittain noin 30–50.

Onko sinun tai teidän adoptioprosessisi jumittunut koronan vuoksi? Ota yhteyttä kaisla.kuuskoski@iltasanomat.fi. Käsittelemme yhteydenottosi luottamuksella.