Niko Ranta-aho ei aio ottaa yhteyttä Sofia Belórfiin – ”Mä olen sen asian yksin käsitellyt tuolla sellissä”

Niko Ranta-aho ja Sofia Belórf erosivat huhtikuussa.

Tutkintavankeudesta keskiviikkona vapauteen astellut Niko Ranta-aho kertoo medialle aikovansa nauttivansa kesästä, Kämpin lohikeitosta ja suihkusta ilman sandaaleita. Entiseen avovaimoonsa Sofia Belórfiin hän ei aio sen sijaan olla yhteydessä.

– Hän on uuden miehensä kanssa Monte Carlossa. Ei ole mitään aikeita ottaa yhteyttä sinne, Ranta-aho kommentoi iltapäivällä oikeudessa.

– Ei ole mitään tarvetta. Mä olen sen asian yksin käsitellyt tuolla sellissä, Ranta-aho kommentoi vielä asiaa medialle päästyään käräjäsalista.

Belórfin ja Ranta-ahon tarina alkoi syksyllä 2018 ja päättyi huhtikuun 2020 lopussa.

– Sen verran voin kommentoida, että muutan yksin uuteen kotiin. Rikollisuus on yksinkertaisesti asia, jota en voi hyväksyä, vaikka olen ollut todella rakastanut. Päätös on varmasti olemaan helpotus molemmille, Belórf kertoi tuolloin MTV:lle.

– Niko istuu tosi kauan ja kymmenen kuukauden seurustelun perusteella en pysty vuosikausien odottamiseen. Olen sen ikäinen, että haluan perheen ja miehen, joka on läsnä, hän jatkoi.

Ranta-aho vangittiin kesällä 2019.

Sofia Belórfia on kuultu käräjäoikeudessa todistajana ja epäiltynä. Häntä syytetään rahanpesu- ja huumausainerikoksista.

Parisuhteen kariutumisen jälkeen Belórf on yhdistetty Stefan Thermaniin. Sosiaalisen median tiliensä mukaan he ovat viettäneet paljon aikaa yhdessä, mutta pari ei ole vahvistanut julkisuudessa suhteensa sorttia. Tällä hetkellä he ovat Belórfin Instagram-päivitysten mukaan viimeistä päivää lomalla Monte Carlossa.

Syyttäjä vaatii Ranta-aholle 13 vuoden vankeutta. Ranta-aho on myöntänyt syytteet pääosin. Katiska-huumevyyhti on Suomen rikoshistorian suurin ja Ranta-aho siinä pääsyytettynä.

Rikoshyödyksi on arvioitu yli 10 miljoonaa euroa. Poliisin mukaan esimerkiksi yksistään amfetamiinia olisi päätynyt Suomessa levitykseen yli 200 kiloa.

