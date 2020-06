Niko Ranta-aho asteli tutkintavankeudesta vapaalle jalalle – ”On neljä juttua, jotka haluan tehdä”

Katiska-jutun pääsyytetty asteli Helsingin käräjäoikeudesta vapauteen.

Massiivisista huumerikoksista syytetty Niko Ranta-aho asteli keskiviikkona ulos vapauteen ja auringonpaisteeseen Helsingin käräjäoikeuden etuovesta.

Hänen molemmat siskonsa olivat paikalla kuulemassa, kun oikeuden puheenjohtaja lausui vapauttavat sanat. Käräjäoikeus katsoi Ranta-ahon vielä käsittelemättä olevien syyteasioiden olevan kokonaisuudessa niin vähäisiä, ettei hänen pitämisensä tutkintavankeudessa sotkemisvaaran takia ole enää tarpeen.

– Minulla on neljä juttua, jotka haluan tehdä. Haluan mennä suihkuun ilman sandaaleja, Kämppiin lohikeitolle, parturiin ja hierojalle, Ranta-aho kertoi ensisuunnitelmikseen.

Ranta-aho oli yrittänyt päästä vapaaksi jo maanantaina, mutta silloin käräjäoikeus torppasi pyynnön. Siksi vapauttamien tuli nyt yllätyksenä ainakin valtaosalle läsnäolijoista.

Ranta-aho laskee olleensa 338 vuorokautta täysin eristyksissä. Hän on ollut vankeudessa 23 tuntia vuorokaudessa yksin "vierasvessan kokoisessa kopissa”, kuten hän itse luonnehti. Yhteydenpitorajoitukset ovat olleet tiukat.

Huumebisneksestä Ranta-aho kertoi hakeneensa jännitystä. Hän on tunnustanut valtaosan syytteistä, mutta hän ei kadu.

– Tuo on vaikea kysymys, katuminen. Koen, että olen tällä hetkellä paras versio itsestäni pitkän eristämisen jälkeen. Kaikki asiat mitä elämässä on tapahtunut, ovat ajaneet tähän pisteeseen. Jos rupeaisin hirveästi katumaan asioita, joutuisin ehkä katumaan nuoruudestani ja kaikista asioista. En minä ehkä kadu, ehkä on otettu opiksi joistakin asioista.

Ranta-aho kiitteli vuolaasti perhettään ja oikeusavustajiaan tuesta. Huumetutkinnan aikana on myös katkennut ystävyyssuhteita.

– Kyllähän minun luottohenkilöni ovat minut puhuneet. Siinä on yksi syy, miksi myönsin. Minulla on viidet puheet niskassa. Niitä oli aika vaikea puhua enää pois.

Nyt koittanut vapaus on tilapäistä. Ranta-ahoa odottaa pitkä tuomio. Syyttäjät vaativat hänelle lähtökohtaisesti maksimia eli 13 vuoden vankeutta.

– Vankilaan meno ei ole minulle mikään ongelma, kunhan saan olla osastolla, vankilan ohjatussa toiminnassa ja ihmisten kanssa. Nythän minä olen ollut oikeasti yksin.

Ranta-aho ei koe olevansa vastuussa siitä, keille maahantuotuja huumeita on päätynyt ja millaisin seurauksin.

– Jos minä en olisi niitä huumeita tuonut, joku muu olisi ne tuonut.

Ulkona Ranta-aho ja hänen seurueensa siirtyivät merenrantaan, jossa kuvaaminen ja haastattelut jatkuivat. Ranta-aho poseerasi vuoroin siskojensa ja vuoroin asianajajansa Hannu Kaitaluoman kanssa. Hän sytytti ensimmäisen savukkeensa vapaudessa lähes vuoteen.

Hänelle tuotiin myös hänen kaksi kännykkäänsä, jotka ovat olleet poliisilla takavarikossa koko tutkintavankeuden ajan.

Ohi kulkenut lapsijoukko pysähtyi ihmettelemään meneillään olevaa videohaastattelua.

Lopulta Ranta-aho lähti matkaan oikeustalolta Lauttasaaren sillan kupeesta kohti keskustaa ja Kämpin lohikeittoa. Kyydin hänelle tarjosi Katiska-tv-sarjan tuottaja Joni Soila. Ranta-ahosta kertova tv-sarja on tulossa Neloselta ja Ruudusta loppukesästä.

Nelonen ja Ruutu kuuluvat Ilta-Sanomien tavoin Sanoma-konserniin.