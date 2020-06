Suomessa pulaa harvinaisesta verityypistä – afrikkalaistaustaisia luovuttajia kaivataan

Verenluovuttajia tarvitaan päivittäin 800, kun keväällä peruttuja kiireettömiä leikkauksia aletaan hoitaa.

Veripalvelu hakee afrikkalaistaustaisia luovuttajia, jotta myös harvinaista Afrikassa esiintyvää veriryhmää U negatiivinen kantavat potilaat saavat Suomessa tarvitsemaansa hoitoa. Tähän mennessä Suomesta ei ole löytynyt veriryhmään kuuluvia verenluovuttajia.

Lähtökohtaisesti kaikkien ihmisten suonissa virtaa sama veri eikä luovuttajan etnisellä taustalla ei ole merkitystä. Veriryhmät A, B, AB ja O Rh-positiivisena ja -negatiivisena ovat maailmanlaajuisesti samat.

Eri väestöissä esiintyy kuitenkin harvinaisia veriryhmiä tai veriryhmäyhdistelmiä, joita ei löydy muualta. Tällainen harvinaisuus on Afrikassa esiintyvä U negatiivinen -veriryhmä, jonka esiintyvyys on Veripalvelun mukaan alle yksi prosentti.

Näissä tapauksissa tarvitaan verta samaan etniseen ryhmään kuuluvalta luovuttajalta, joka kantaa suonissaan samaa harvinaisuutta.

Erityisen tärkeä asia on, jos potilas tarvitsee verensiirtoja toistuvasti. Afrikkalaista syntyperää olevilla henkilöillä esiintyy tavallista useammin sirppisoluanemiaa, jonka hoitoon tarvitaan säännöllisesti paljon verta.

– Minä olen yksi heistä. Sairastan sirppisoluanemiaa ja tarvitsen verivalmisteita säännöllisesti mahdollisesti koko loppuelämäni ajan. Kiitos kaikille verenluovuttajille, jokainen pussi on minulle erityisen tärkeä, afrikkalaistaustainen mies kertoo Veripalvelun julkaisemalla videolla.

Harvinaista verta voi pakastaa

Veripalvelu on muuttanut käytäntöjään malaria-alueella matkustaneiden ja alueella lapsina asuneiden osalta helpottaakseen tilannetta. Erittäin harvinaisten veriryhmien verta voidaan pakastaa, jotta sitä on saatavilla äkillisissä tarpeissa. Luovuttajia voidaan myös kutsua luovuttamaan, kun tarvetta on. Verta tarvitaan niin synnytyksissä kuin saattohoidossa, eikä tulevaa verentarvetta voi usein ennustaa.

Myös suomalaisilla on harvinaisia veriryhmiä, joita ei ole muilla. Tällainen on esimerkiksi veriryhmä Jk:-3. Se löytyy muutamalta kymmeneltä verenluovuttajalta.

Euroopan veripalveluiden yhdistys on lanseerannut 2013 Missing Minorities- eli Puuttuvat vähemmistöt -hankkeen, jossa on etsitty ratkaisuja ongelmaan, joka koettelee monia maita. Etniset vähemmistöt ovat usein aliedustettuina verenluovuttamisessa, mutta maahanmuuttajaväestön osuus kasvaa.

Luovuttamalla verta autat kolmea

Verta luovuttaakseen omaa veriryhmää ei tarvitse tietää, vaan Veripalvelu tutkii veren joka tapauksessa tarkasti ja antaa luovutetun veren samaa veriryhmää edustaville potilaille. Jos verta täytyy siirtää potilaalle nopeasti, eikä veriryhmää ehditä määrittää, annetaan O negatiivista, jota voi antaa kaikille ABO-verityypeille. Hätävereksikin kutsuttua O negatiivista tarvitaan siksi suhteessa kaikkein eniten.

Suomessa yleisimmät verityypit ovat A+ (35 %), O+ (28 %) ja B+ (16 %). Hätäveri-O virtaa suomalaisista viiden prosentin suonissa. Verestä erotellaan plasma, punasolut ja verihiutaleet, joten jokaisella luovutuskerralla auttaa kolmea potilasta.

Lapsille tarkoitettuja O--veripusseja.

Veren tarve on tällä hetkellä kaikissa paitsi AB+-veriryhmässä erittäin huono. Kiireettömät leikkaukset olivat keväällä tauolla, joten verentarve oli hetkellisesti matalampi, mutta kesäkuukausina luovuttajia tarvitaan taas tavallinen määrä eli 800 luovuttajaa joka arkipäivä.

Korona-aikana verenluovuttajia kehotetaan varaamaan aika luovutukseen. Mukaan ei tällä hetkellä saa ottaa seuralaista tai lasta, jos tämä ei ole tulossa luovuttamaan verta. Juhannusviikolla verta voi luovuttaa vielä torstaina.