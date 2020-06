Suomi on epäonnistunut maahanmuuttaja- ja muslimi­taustaisten tyttöjen suojelemisessa, kirjoittaa kolumnissaan Seida Sohrabi.

Toisen asteen opiskelijoille teetetyssä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyssä kävi ilmi, että Suomesta on lähetetty 51 Suomessa syntynyttä tyttöä ulkomaille silvottavaksi. Silpomisen estämisen parissa työtä tekevä Fenix Helsinki ry:n toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed kertoo, että silpomisia tehdään luultavasti myös Suomessa.

Seura kertoi reilu viikko sitten, että THL pyrki häivyttämään tiedon laajasta ihmisoikeusloukkauksesta. Sen sijaan, että THL olisi tulosten jälkeen lähtenyt tarmokkaammin tekemään töitä silpomista vastaan, se vähätteli kyselyn tuloksia toteamalla 11.6. julkaistussa blogissaan, että ”vastaajien joukossa on todennäköisesti muutama ympärileikkauksen läpikäynyt Suomessa syntynyt tyttö.” Paremmin ei voi ilmiötä vähätellä ja silpomisen läpi käyneitä tyttöjä loukata.

Suomi on epäonnistunut maahanmuuttaja- ja muslimitaustaisten tyttöjen suojelemisessa. THL on päättänyt, ettei se kysy tulevissa kouluterveys­kyselyissä silpomisesta. Päätös antaa viestiä, että THL haluaa sulkea silmänsä maahanmuuttajataustaisiin lapsiin kohdistuvalta seksuaaliselta väkivallalta.

Kysymystä ei tule poistaa kyselystä, vaan se pitää laajentaa yläkouluihin. Lisääntynyt tieto siitä, että Suomessa seurataan tyttöjen tilannetta, nostaa vanhempien kynnystä silpoa tyttärensä sukuelimet.

Naisten sukuelinten silpomisia tehdään sekä uskonnollisista että kulttuurillisista syistä. Silpomista tehdään myös muillekin kuin vain muslimitytöille.

Tyttöjen sukuelinten silpominen on naisten alistamista. Tarkoituksena on heikentää tai poistaa naisten seksuaaliset halut. Leikkaus suoritetaan, jotta tuleva aviomies voi varmistua siitä, että tyttö on neitsyt. Nainen on kuin kauppatavara, jonka arvo nojaa immenkalvon koskemattomuuteen.

Suomessa on jo pitkään puhuttu tästä barbaarisesta ilmiöstä, mutta hyvin vähän on tehty.

Pelko rasistiksi leimautumisesta ei saa estää toimimasta ja puhumasta, ei myöskään pelko siitä, että tietyt ryhmät käyttäisivät sitä aseena maahan­muuttajia vastaan. Päinvastoin. Hiljaisuus ja tekemättömyys eivät saa mitään muutosta aikaiseksi.

Kierrän ympäri Suomea puhumassa mm. kunniaan liittyvästä väkivallasta, johon sukuelinten silpominen kuuluu. Työssäni tapaan paljon uhreja.

Tapasin viime vuonna somalialais­taustaisen naisen, joka kertoi, että joutui Suomeen saavuttuaan sairaalaan turvonneen mahansa vuoksi. Lääkäri ohjasi naisen leikkauspöydälle vaginan korjausleikkaukseen.

Kun jokunen viikko oli kulunut leikkauksesta, nainen kertoi hysteerisenä suomalaiselle ystävälleen, että hänen alapäästään tulee verta. Suomalainen ystävä oli rauhoitellut naista ja kertonut hänelle, että kuukautiset olivat alkaneet.

Jos tämä ei saa viranomaisia ja päättäjiä huolestumaan maahanmuuttaja­naisten ja -tyttöjen seksuaalikasvatuksen alkeellisesta tilasta tai heräämään siihen, että laajoja toimia tarvitaan, niin en tiedä mikä.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija. Hän toimii opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.