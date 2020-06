Ex-kansanedustajalle on kasaantunut velkoja kymppitonnien edestä.

Ex-kansanedustaja Jani Toivola kertoo velkaongelmistaan tiistaina julkaisemassaan Instagram-päivityksessä.

Toivola kirjoittaa päivityksessään, että ylivelkaantuminen on tuottanut hänelle häpeää, mutta hän on hakenut apua asiaan liittyen.

– Olen hakenut ja saanut apua. Sen myötä putosi myös isoin henkinen taakka ja se palautti oman toimintakyvyn. Edessä alkoi näkyä taas enemmän mahdollisuuksia umpikujien sijaan.

Toivolan mukaan viimeinen vuosi on tuonut hänen elämäänsä paljon muutoksia ja hän on joutunut kohtaamaan myös velkaongelmansa sekä syyt sen takana.

– Pikavippi on liian helppo ja laiska sana kuvaamaan sitä mitä olen itsessäni viimeisen vuoden aikana joutunut kohtaamaan. Ja uskon että näin on monen ylivelkaantuneen kohdalla. Asiat on paljon syvemmällä ja isomman työn takana. Jako tyhmiin ja järkeviin tai vastuuttomiin ja viisaisiin ei riitä, koska jokaisen elämä koostuu lukuisista kerroksista ja erilaiset elämäntilanteet ovat monien asioiden summia, Toivola kirjoittaa.

Toivola kehottaa päivityksessään muitakin velkaongelmista kärsiviä ihmisiä hakemaan apua.

Useat kulutusluottofirmat ovat hakeneet Jani Toivolalta kymppitonnien edestä saataviaan oikeusteitse.

Toivolan velka-asiat selviävät Helsingin käräjäoikeuden tiedoista.

Käräjäoikeus on antanut Toivolalle kesäkuussa tuomion asiassa, joka koski velkasuhteeseen perustuvaa saatavaa. Toivola velvoitettiin maksamaan pikaluottofirmalle reilut 1 100 euroa korkoineen.

Toukokuussa Helsingin käräjäoikeus määräsi Toivolan maksamaan puolestaan luottokorttiyhtiölle reilut 10 000 euroa korkoineen.

Toivola ei ole vastannut haastehakemuksiin määräaikaan mennessä.

Lisäksi Toivolaa vastaan on Helsingin käräjäoikeudessa vireillä viisi muuta velka-asiaa, joita ei ole vielä ratkaistu. Kaikissa tapauksissa kantajina on kulutusluotto- tai pikalainayrityksiä, joilta Toivola on saanut luottoa. Suurin yksittäinen Toivolalta haettava velkasaatava on suuruudeltaan noin 35 000 euroa.

Kantajien käräjäoikeuteen toimittamista haastehakemuksista selviää, että Toivolalta vaaditaan oikeusteitse vielä kymmeniä tuhansia euroja.

Yritysten nyt Toivolalta hakemat saatavat korkoineen yhdessä perintä- ja oikeudenkäyntikulujen kanssa ovat kaikkiaan hieman päälle 51 000 euroa.